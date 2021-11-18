Известны 13 из 32 участников ЧМ-2022. Азиатский дебютант, возвращение трёхкратных финалистов и рекордные бразильцы

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18 ноября 2021, 18:08

Чествуем счастливчиков.

1. Катар (Азия) — 2 декабря 2010 года

- Сборная Катара узнала о своем участии в ЧМ -2022 за 12 лет до старта турнира, когда состоялись выборы организатора этого чемпионата мира. Катар получил мундиаль, опередив заявки США , Южной Кореи, Японии и Австралии.

- Сборная Катара впервые сыграет на чемпионате мира благодаря хозяйскому статусу. Все 11 попыток пробиться на мировое первенство через квалификацию провалились.

- В 2019 году сборная Катара впервые в своей истории выиграла титул, став сильнейшей командой Азии. В 11 предыдущих розыгрышах Кубка Азии «бордовые» не добирались даже до полуфинала. Серьезно готовятся к домашнему чемпионату мира.

2. Германия (Европа) — 11 октября 2021 года

- Первая команда, которая завоевала путевку на ЧМ -2022 на футбольном поле: немцы досрочно выиграли европейскую отборочную группу, в которой опередили Северную Македонию, Румынию, Армению, Исландию и Лихтенштейн.

- Чемпионат мира в Катаре станет первым за 16 лет турниром, на котором Бундесманшафт сыграет не под руководством Йоахима Лёва, которого после Евро-2020 на тренерском мостике сменил Ханси Флик. На домашнем ЧМ -2006 немцами руководил Юрген Клинсманн, после чего на девять крупных турниров подряд сборную Германии возил Лёв.

- На предыдущем ЧМ Германия не вышла из группы и заняла итоговое 23-е место среди всех участников турнира. Это худший результат четырехкратных чемпионов мира за всю их историю выступлений на мундиалях.

3. Дания (Европа) — 12 октября 2021 года

- Датчане без проблем опередили в своей группе Шотландию, Израиль, Австрию, Фарерские острова и Молдавию.

- Команда Каспера Хьюлманда выиграла первые 8 матчей отбора с общим счетом 27:0, в девятом матче датчане тоже одержали победу, хотя и пропустили первый мяч в квалификации от Фарерских островов (3:1), а в заключительной встрече позволили себе проиграть шотландцам (0:2).

- Всего лишь шестое попадание сборной Дании в финальную часть чемпионата мира. Зато на 4 из 5 предыдущих своих турниров скандинавы выходили в плей-офф, а лучшего результата добились на ЧМ -1998, где в ярком четвертьфинале уступили звездной Бразилии (2:3).

4. Бразилия (Южная Америка) — 11 ноября 2021 года

- Сборной Бразилии хватило 12 из 18 матчей южноамериканского отбора, чтобы обеспечить себе участие в финальном турнире чемпионата мира. В сыгранных на сегодняшний день 13 матчах квалификации в зоне КОНМЕБОЛ бразильцы не потерпели ни одного поражения: 11 побед и 2 ничьих.

- Чемпионат мира в Катаре — 22-й по счету и 22-й для сборной Бразилии, которая остается единственной сборной, не пропустившей ни одного такого турнира.

- Свой пятый и последний на сегодняшний день титул чемпионов мира «селесао» завоевали в Азии — на ЧМ -2002, который проходил в Японии и Южной Корее. После этого побеждали только европейские сборные.

5. Франция (Европа) — 13 ноября 2021 года

- Французы — действующие чемпионы мира.

- Первую строчку в отборочной группе зарезервировали за собой за тур до финиша турнира после победы над Казахстаном 8:0. Помимо казахов, оставили позади Украину, Финляндию, Боснию и Герцеговину.

- «Трехцветные» в седьмой раз подряд вышли в финальную часть мундиаля, из шести предыдущих турниров они выиграли два, и к обоим триумфам причастен Дидье Дешам: в 1998-м он был действующим футболистом и капитаном команды, а в 2018-м — главным тренером. Занимает этот пост и по сей день.

6. Бельгия (Европа) — 13 ноября 2021 года

- Бронзовые призеры ЧМ -2018, проходившего в России.

- В отборочной группе не встретили ощутимого сопротивления со стороны Уэльса, Чехии, Эстонии и Беларуси.

- Чемпионат мира в Катаре — последний шанс для «золотого поколения» сборной Бельгии стать золотым в мировых масштабах.

7. Хорватия (Европа) — 14 ноября 2021 года

- Серебряные призеры предыдущего чемпионата мира.

- Сборная Хорватии обеспечила себе путевку в Катар победой в заключительном матче отборочного турнира над Россией (1:0). Также превзошли в своей группе Словакию, Словению, Кипр и Мальту.

- Очевидно, последний чемпионат мира для обладателя «Золотого мяча» за 2018 год Луки Модрича. Через год полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии будет 37 лет.

8. Испания (Европа) — 14 ноября 2021 года

- Сборная Испании решила задачу попадания на ЧМ -2022, обыграв Швецию в заключительном туре отбора. Другие поверженные противники: Греция, Косово и Грузия.

- «Красная Фурия» сыграет на 12-м кряду мундиале, у испанцев есть титул в XXI веке – выиграли ЧМ -2010 в ЮАР . В составе остался только один чемпион мира — Серхио Бускетс.

- На ЧМ -2018 сборной Испании руководил тренер-временщик — Фернандо Йерро, он занял место Хулена Лопетеги, уволенного накануне турнира из-за подписания контракта с мадридским «Реалом». Ничего хорошего из этого не вышло: в 1/8 финала испанцы сенсационно уступили сборной России.

9. Сербия (Европа) — 14 ноября 2021 года

- Сборная Сербии вырвала путевку на мундиаль у Португалии, забив победный гол на 90-й минуте очного матча в последнем туре отбора. Автор решающего гола — Александар Митрович.

- Сербы заняли первое место и ни разу не проиграли (6В 2Н) в группе с Португалией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном.

- Сборная Сербии в качестве самостоятельной футбольной державы никогда не выходила в плей-офф на чемпионатах мира, в 2010-м и 2018-м отправлялись домой после групповых этапов.

10. Англия (Европа) — 15 ноября 2021 года

- Ради путевки в Катар англичане расправились в своей группе с Польшей, Албанией, Венгрией, Андоррой и Сан-Марино.

- Команда Гарета Саутгейта — самая результативная команда европейского отбора ЧМ -2022, на счету «Трех Львов» 39 забитых мячей, 12 из которых забил Харри Кейн. Капитан сборной Англии разделил лавры лучшего бомбардира с Мемфисом Депаем.

- На ЧМ -2018 Англия дошла до полуфинала, на Евро-2020 уступила итальянцам в финале. Родоначальники футбола хотят сделать решающий шаг к престижному титулу в Катаре.

11. Швейцария (Европа) — 15 ноября 2021 года

- Сенсационно опередили в своей отборочной группе свежеиспеченных чемпионов Европы — итальянцев. Также оставили позади Северную Ирландию, Болгарию и Литву.

- Сборная Швейцарии в пятый раз подряд попала в финальную часть чемпионата мира. Отличный результат для небольшой страны (население — около 9 миллионов человек).

- После Евро-2020 швейцарцев возглавил Мурат Якин, который в сезоне-2014/15 был главным тренером московского «Спартака».

12. Нидерланды (Европа) — 16 ноября 2021 года

- Голландцы пропустили ЧМ -2018, но сыграют на ЧМ -2022, куда пробились при непосредственном участии Луи ван Гала, который в третий раз в карьере возглавил «оранжевых», заняв пост после Евро-2020. С этим тренером голландцы выиграли «бронзу» на последнем чемпионате мира, в котором принимали участие в 2014 году.

- Стартовали в отборе с болезненного поражения от Турции (2:4), однако в следующих девяти матчах обошлись без поражений и финишировали выше Турции, Норвегии, Черногории, Латвии и Гибралтара.

- За сборную Нидерландов выступает лучший международный бомбардир 2021 года — Мемфис Депай (17 голов в 16 матчах).

13. Аргентина (Южная Америка) — 17 ноября 2021 года

- Вторая южноамериканская сборная после Бразилии, которая досрочно обеспечила себе путевку в Катар. «Вишенку на торт» аргентинцы получили после нулевой ничьей с Бразилией.

- Аргентинцы в 13-й раз подряд сыграют на чемпионате мира. На 4 из 12 предыдущих турнирах они доходили до финалов, где дважды выиграли ( ЧМ -1978 и ЧМ -1986) и дважды проиграли ( ЧМ -1990 и ЧМ -2014).

- Скорее всего, последний шанс для Лионеля Месси стать чемпионом мира: на момент мундиаля в Катаре ему будет 35 лет.