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Влахович – главная трансферная цель «Манчестер Сити» в январе

вчера, 14:00

«Манчестер Сити» намерен подписать нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

La Repubblica сообщает, что английский клуб намерен оформить сделку по трансферу форварда, которым также интересуется «Арсенал», в январе.

Утверждается, что 21-летний футболист возглавляет шорт-лист «Сити» на зимнее трансферное окно. Клуб уже ведет предварительные переговоры с «Фиорентиной».

Отмечается, что главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола видит во Влаховиче огромный потенциал.

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Все комментарии
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 23:04
мб лучше всё таки за Холланда побороться летом...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:24
Отбоя нет Влаховичу от топ клубов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:15
Надо уже молодёжь подписывать!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:45
Похоже это самое перспективное приобретение.
протон
протон
вчера в 15:40
Обычно игроки из Серии А хорошо играют в Англии. Так что надеюсь, если он приедет то заиграет на уровне…
Влахович никто без кокоры. Только благодаря жесточайшей конкуренции на тренировках Душан достиг такой формы.
juvenale
juvenale
вчера в 14:29
    sv_1969
    sv_1969 ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 14:06
    Вроде не такой травматичный
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 14:01
    Надеюсь не второй Йоветич
    beefs
    beefs
    вчера в 14:01
    ну что же, они не ошибаются...
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