Влахович – главная трансферная цель «Манчестер Сити» в январе

«Манчестер Сити» намерен подписать нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.
La Repubblica сообщает, что английский клуб намерен оформить сделку по трансферу форварда, которым также интересуется «Арсенал», в январе.
Утверждается, что 21-летний футболист возглавляет шорт-лист «Сити» на зимнее трансферное окно. Клуб уже ведет предварительные переговоры с «Фиорентиной».
Отмечается, что главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола видит во Влаховиче огромный потенциал.
Влахович никто без кокоры. Только благодаря жесточайшей конкуренции на тренировках Душан достиг такой формы.
Влахович никто без кокоры. Только благодаря жесточайшей конкуренции на тренировках Душан достиг такой формы.