Влахович – главная трансферная цель «Манчестер Сити» в январе

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вчера, 14:00

«Манчестер Сити» намерен подписать нападающего «Фиорентины» .

La Repubblica сообщает, что английский клуб намерен оформить сделку по трансферу форварда, которым также интересуется «Арсенал», в январе.

Утверждается, что 21-летний футболист возглавляет шорт-лист «Сити» на зимнее трансферное окно. Клуб уже ведет предварительные переговоры с «Фиорентиной».

Отмечается, что главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола видит во Влаховиче огромный потенциал.