«Барса» предлагает «Ман Сити» включить в сделку по Торресу своего игрока

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вчера, 12:38

«Барселона» пытается убедить «Манчестер Сити» продать форварда , предоставив английскому клубу выбор из четырех игроков для включения в сделку.

«Сити» требует за нападающего 70 миллионов евро, но «Барса» готова заплатить до 45 миллионов евро.

Marca утверждает, что в каталонском клубе готовы включить игрока в сделку, но не удовлетворят желание «Сити», требующих Ансу Фати или Педри. Вместо этого они готовы предложить , , или .