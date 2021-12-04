«Барса» предлагает «Ман Сити» включить в сделку по Торресу своего игрока

«Барселона» пытается убедить «Манчестер Сити» продать форварда Феррана Торреса, предоставив английскому клубу выбор из четырех игроков для включения в сделку.
«Сити» требует за нападающего 70 миллионов евро, но «Барса» готова заплатить до 45 миллионов евро.
Marca утверждает, что в каталонском клубе готовы включить игрока в сделку, но не удовлетворят желание «Сити», требующих Ансу Фати или Педри. Вместо этого они готовы предложить Усмана Дембеле, Самюэля Умтити, Филиппе Коутиньо или Клемана Ленгле.
Результаты команды не отражают реальный уровень футболиста .
Гвардиола умеет выжимать из игрока максимум и вправлять мозги , если до игрока не доходит - указывает на дверь.
В Барселоне психологический бардак и игроки не могут собраться в целое - команду .
Результаты команды не отражают реальный уровень футболиста .
Гвардиола умеет выжимать из игрока максимум и вправлять мозги , если до игрока не доходит - указывает на дверь.
В Барселоне психологический бардак и игроки не могут собраться в целое - команду .
обмен с доплатой со стороны Сити .
А за Педри или Фати половина Сити мало будет
обмен с доплатой со стороны Сити .
А за Педри или Фати половина Сити мало будет