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«Барса» предлагает «Ман Сити» включить в сделку по Торресу своего игрока

вчера, 12:38

«Барселона» пытается убедить «Манчестер Сити» продать форварда Феррана Торреса, предоставив английскому клубу выбор из четырех игроков для включения в сделку.

«Сити» требует за нападающего 70 миллионов евро, но «Барса» готова заплатить до 45 миллионов евро.

Marca утверждает, что в каталонском клубе готовы включить игрока в сделку, но не удовлетворят желание «Сити», требующих Ансу Фати или Педри. Вместо этого они готовы предложить Усмана Дембеле, Самюэля Умтити, Филиппе Коутиньо или Клемана Ленгле.

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Все комментарии
Lexx1k
Lexx1k ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 23:11
в барселоне сейчас 2-3 игрока которые могли бы составить конкуренцию в сити... остальные это просто не уровень не то что сити, даже апл.
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 23:08
умтити, дембеле, коутиньо, ленгле? они шутят? хотят скинуть собственный балласт, да ещё и подписать молодого и перспективного игрока... либо френки де йонга, либо педри с доплатой.
Igo0rek
Igo0rek ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 21:06
Я считаю, что эти игроки проигрывают по уровню игры любому игроку из основы Сити.
3ton
3ton ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:51
Ты считаешь , что они слабые игроки ?
Результаты команды не отражают реальный уровень футболиста .
Гвардиола умеет выжимать из игрока максимум и вправлять мозги , если до игрока не доходит - указывает на дверь.
В Барселоне психологический бардак и игроки не могут собраться в целое - команду .
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:08
пусть заберут ленгле или дембеле
протон
протон
вчера в 15:35
Напоминает, как в прошлом Ювентус пытался добавить во все трансферные сделки Пелузо и Вучинича ))
3ton
3ton
вчера в 15:05, ред.
Много за этого игрока просят .
обмен с доплатой со стороны Сити .

А за Педри или Фати половина Сити мало будет
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 14:40
кому нужен этот шлак, наивные
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:58
Себе оставьте этот балласт в виде Умтити, Дембеле и Коутиньо.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:19
Не знают, куда пристроить Дембеле с Коутинью.
beefs
beefs
вчера в 12:44
рынок есть рынок, плюс регламент...
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