Гави потерял сознание в поединке с «Бетисом»

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вчера, 08:39

17-летний полузащитник «Барселоны» Гави потерял сознание в матче 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом».

Незадолго до окончания первого тайма игрок столкнулся с защитником соперника, затем продолжил игру, но через несколько минут снова упал на газон уже без всякого контакта с противником. Молодого таланта «Барсы» унесли с поля на носилках.

Сейчас известно, что игрока уже осмотрели в больнице, где обследование не выявило у него ничего серьёзного.

«Барселона» потерпела первое поражение под руководством Хави и располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпиона Испании.