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Гави потерял сознание в поединке с «Бетисом»

вчера, 08:39
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 1Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

17-летний полузащитник «Барселоны» Гави потерял сознание в матче 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом».

Незадолго до окончания первого тайма игрок столкнулся с защитником соперника, затем продолжил игру, но через несколько минут снова упал на газон уже без всякого контакта с противником. Молодого таланта «Барсы» унесли с поля на носилках.

Сейчас известно, что игрока уже осмотрели в больнице, где обследование не выявило у него ничего серьёзного.

«Барселона» потерпела первое поражение под руководством Хави и располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпиона Испании.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:20
Пусть скорей выздоравливает!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:45
Здоровья ему.
beefs
beefs
вчера в 09:19
что делает современный спорт...
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:03
Ни чего серьёзного просто падает потому что шорты в одну штанину одел.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:51
Слабая сейчас молодежь
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