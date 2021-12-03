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Серхио Рамос пропустит матч против «Ланса» из-за мышечной усталости

вчера, 20:36
ЛансЛоготип футбольный клуб Ланс-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен23:00 Не начался

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос, перешедший из мадридского «Реала» этим летом, не сможет помочь парижанам в выездном матче 17-го тура Лиги 1 против «Ланса». Игрок должен возобновить командные тренировки в воскресенье.

С момента перехода из «Реала» 8 июля 2021 года Серхио провёл за ПСЖ 1 матч. Футболист отыграл полную встречу против «Сент-Этьена» в рамках 15-го тура Лиги 1 и затем пропустил следующий поединок из-за мышечно усталости.

Ранее были слухи о том, что Рамос может покинуть ПСЖ, в связи с затяжным восстановлением после травмы.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:26
Нацелился на рекорд Кокорина.
протон
протон
вчера в 22:27
Кайфово играть за ПСЖ все-таки. Получаешь гигантскую личку. "Лучшему игроку мира" забивать необязательно, лучшему защитнику даже играть не нужно
Ironigor
Ironigor ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:17
Привет дружище ✊, ждёмсс !👍😉
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:11
Перетрудился Серый, столько матчей сыграл в этом сезоне!... бедный!..
A.S.A
A.S.A ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:41
Приветствую!
Жулики одним словом)))
Р.S передавай привет всем нашим ...скоро подтянусь к вам
Ironigor
Ironigor ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:33
Вирус Коко беспощаден !!!)
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:31
С момента своего перехода Серхио провел всего один матч, и сразу же мышичная усталость???а может это просто отличное обдералово Шейхов...) с Кокориным случайно не пересекался Серхио?)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:23
Ещё особо не играл, но уже устал.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:42
Игру играет месяц отдыхает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:38
Эта усталость как и у Кокорина, постоянная !
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