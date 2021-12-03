Серхио Рамос пропустит матч против «Ланса» из-за мышечной усталости

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос, перешедший из мадридского «Реала» этим летом, не сможет помочь парижанам в выездном матче 17-го тура Лиги 1 против «Ланса». Игрок должен возобновить командные тренировки в воскресенье.
С момента перехода из «Реала» 8 июля 2021 года Серхио провёл за ПСЖ 1 матч. Футболист отыграл полную встречу против «Сент-Этьена» в рамках 15-го тура Лиги 1 и затем пропустил следующий поединок из-за мышечно усталости.
Ранее были слухи о том, что Рамос может покинуть ПСЖ, в связи с затяжным восстановлением после травмы.
Жулики одним словом)))
Р.S передавай привет всем нашим ...скоро подтянусь к вам
Жулики одним словом)))
Р.S передавай привет всем нашим ...скоро подтянусь к вам