Серхио Рамос пропустит матч против «Ланса» из-за мышечной усталости

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вчера, 20:36

Защитник «Пари Сен-Жермен» , перешедший из мадридского «Реала» этим летом, не сможет помочь парижанам в выездном матче 17-го тура Лиги 1 против «Ланса». Игрок должен возобновить командные тренировки в воскресенье.

С момента перехода из «Реала» 8 июля 2021 года Серхио провёл за ПСЖ 1 матч. Футболист отыграл полную встречу против «Сент-Этьена» в рамках 15-го тура Лиги 1 и затем пропустил следующий поединок из-за мышечно усталости.