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«Дженоа» провела 4 матча при Шевченко. Разница мячей – 0:7

вчера, 08:12

«Дженоа» проиграла «Ювентусу» в матче 16-го тура чемпионата Италии (0:2).

Любопытно, что команда потерпела три поражения после назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера и один раз сыграла вничью. Разница мячей – 0:7.

В турнирной таблице «Дженоа» занимает 18-е место. В следующем туре команда сыграет с «Сампдорией».

«Дженоа» провела 4 матча при Шевченко. Разница мячей – 0:7

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:01
С таким календарем, что был у Дженоа, можно сказать, набрали максимум)
Следующие 2 игры очень важные для Дженоа Шевы. Игры дома против Сампдории и Салернитаны. Вот в них нужно постараться одержать первую победу, а ещё лучше обе не проиграть
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:17
Потом на Кличко поменяют
Capral
Capral ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 12:08
Зря его подписали.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 11:24
Шевчуган хоронит Дженоа, когда смотрел матч против Юве , сердце кровью обливалась. Ни одного удара по воротам за весь матч
Этот фiзрук просто загоняет Дженоа в серию В
Надеюсь руководство разует глаза и выкинет Шевчугана до нового года
memphis
memphis
вчера в 10:39
Учитывая с кем играли - это норма
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:58
Зря Шевченко туда подписался
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:53
При Шевченко в атаке хуже стали играть. До него хоть забивали.
санек002
санек002 ответ cxpn6c4trpbw (раскрыть)
вчера в 09:51
должны!иначе расстрел
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:28
Круто начал Шева! Настоящий физрукан!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:27
Похоже вот он тренерский уровень Шевченко.
cxpn6c4trpbw
cxpn6c4trpbw
вчера в 09:24
На Салернитанах и Специях-Венециях поправят дела
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:14
Пора исправлять ситуацию.
Аксинья
Аксинья
вчера в 09:10
Пора Шеве самому надевать футболку и выходить на поле))
ariec93
ariec93
вчера в 09:04
Ну тут и соперники как на подбор, Юве Рома Милан. Но что удивляет, это ни одного удара по воротам в матче с Юве.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:54
Не всегда хороший футболист становится хорошим тренером.
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:40
Непруха
Gahi
Gahi
вчера в 08:22
Поменяйте табло годичной давности счёт 1-3 был зафиксирован 13 декабря 2020 года. Шевченко ещё не работал а тренировал сборную Украины. Удачи
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 08:19
Ну разница в игроках между сборной и клубом есть, там ты вызываешь сильнейших , а тут что есть )))
beefs
beefs
вчера в 08:16
тяжелое начало, но нужно терпеть...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:13
Не радостно явление...
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