Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Челси» установил клубный антирекорд по пропущенным голам в АПЛ

вчера, 08:36

«Челси» пропустил 57 мячей в этом сезоне Английской Премьер-Лиги.

Этот показатель является худшим для клуба за всю историю выступлений в турнире. До конца текущего чемпионата команде осталось провести 6 матчей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Арсенал» установил рекорд по количеству ударов за тайм
Вчера, 00:48
«Арсенал» одержал самую крупную победу над «Челси» в своей истории
Вчера, 00:10
«Интер» обогнал «Милан» по количеству чемпионств в Италии
23 апреля
Индзаги обошёл Моуриньо по числу титулов в «Интере»
23 апреля
Беллингем повторил достижение ван Нистелроя в Эль Класико
22 апреля
Глушенков повторил рекорд «Локомотива» по ассистам за сезон
20 апреля
Сортировать
Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:54
Теперь уже очки )
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 13:48
А сначала установили клубный рекорд по расходам на трансферы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:14
Анчелотти бы выиграл АПЛ с этими мальчишками
galem72
galem72
вчера в 11:50
Не стоит отчаиваться! До Шеффилда им ещё далеко.
112910415
112910415
вчера в 11:30
дальше катиться некуда
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:24
Челси распродал почти весь чемпионский состав от нападающего до вратарей и команду за кулисами в управлении. Ни у кого уже нет контрактов при Абрамовиче.
Остались только не нужные другим из-за возраста или травмы. У нас лучшие крайки - Чилли и Джеймс, но только когда здоровы... Центр с Кайседо, Энцо и Галлахером неплохо. В нападении надеемся на игрока Вилльяреала. Нкунку вечно сломанный. Только Палмер тащит.
П.с. Хватит пихать всюду пример Реала. Там всегда есть 5-6 Палмеров, а то и лучше: Беллингем, Валверде, Винисиус, Родриго, Кроос, Модрич...и несколько универсалов в виде Камавинги с Тчуамени, наш недавний основной вратарь даже не второй выбор уже, + Рюдигер. К чему прибедняться??? Посмотрел бы на обмен составами, Анчелотти словил бы флешбеки с Эвертона или Наполи.
la-respect0
la-respect0
вчера в 10:52
Н.Джексон вызывает больше вопросов , на самом деле).Если бы он справлялся и реализовывал свои моменты , оборона бы играла более уверенно..
Romeo 777
Romeo 777 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:25, ред.
Да, все верно.
Травмированных много, очень много в Челси, причем серьезные длительные травмы.
С этим никто и не спорит, это лишь одна из причин всех неудач. Самой игры нет, от слова совсем.
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 10:11
Да, Арсенал зверь, а Челси нет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:10
Печаль.....
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 10:09
Абрамович наверное смотрит и улыбается.
Incredulous
Incredulous ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 09:51
Травмы игроков обороны все равно не могут быть причиной для оправдания таких антиоезультатов. Ну пусть из-за этого Челси начал бы пропускать чуть больше обычного, но чтобы так... У того же Реала с самого начала сезона выпали два основных центральных защитника и основной вратарь, и по ходу сезона были ещё кратковременные травмы оставшихся защитников. Были игры, когда в основе из четырех игроков обороны был лишь один номинальный защитник, и тот резервист Начо, из-под которого в этом сезоне только ленивый не забивал, остальные были полузащитниками, играющими на позициях защитников. И ничего, как-то справлялись, да не без труда, и часто очень валидольно, и все же не одного поражения в ЛЧ, и всего одно поражение в Ла Лиге за сезон. В Челси главная проблема не в количестве травмированных, а в том, что у Челси есть хорошие игроки на поле, но нет команды. Чем-то напоминает сборную Бельгии 5-7 летней давности, в которой был просто золотой состав с точки зрения звёздности и класса игроков, но не было команды. Тот же Хаверц, который в Челси играл с переменным успехом, вчера спокойно сделал дубль тому же Челси. И это вина в первую очередь руководства клуба. Ведь именно после смены владельца клуба и начались все эти проблемы. Как говориться, рыба гниёт с головы.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:30
Но зато Почеттино четко придерживается своего принципа, что элитному тренеру трофеи не нужны.
adekvat
adekvat
вчера в 09:27
Болельщики Абрамовича вспоминают наверно постоянно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:27
Достаточно взглянуть на имена игроков обороны…основа вся на травмах долгих. Один лишь Силва, и тот в силу возраста 40 лет уже не тянет темп и не может играть постоянно. А на остальных без слез не взглянуть.
112910415
112910415
вчера в 09:07
оборона откровенно слабая !
balalay
balalay
вчера в 09:04, ред.
эти "игроки челси" даже не знают как друг друга зовут по имени их просто накупили скопом, чтобы типа "выиграть".. как в свое время набирали псж и манс сити, но челси покупает больше в два раза и ждет побед
у челси есть какое то "ядро" в команде? какие то игроки составляющие топ? костяк? вообще не понятно
happy 50
happy 50
вчера в 08:44
Да,ФК Палмер реально не умеет играть в защите.Да и вообще -это сборище игроков,а не команда.Сегодня Галлахер выглядел прилично и Нкунку двигался неплохо.Что- то пробовал изобразить Джексон.Да и все.Что на поле делают защитники?От них нет толку.Кто Петровича,Бадьяшиля и тому подобных брал?
wqu7nbx58cc3
wqu7nbx58cc3
вчера в 08:42
Все шансы пропустить еще штук 10 за 6 матчей.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 