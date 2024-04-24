«Челси» установил клубный антирекорд по пропущенным голам в АПЛ

«Челси» пропустил 57 мячей в этом сезоне Английской Премьер-Лиги.
Этот показатель является худшим для клуба за всю историю выступлений в турнире. До конца текущего чемпионата команде осталось провести 6 матчей.
«Челси» пропустил 57 мячей в этом сезоне Английской Премьер-Лиги.
Этот показатель является худшим для клуба за всю историю выступлений в турнире. До конца текущего чемпионата команде осталось провести 6 матчей.
у челси есть какое то "ядро" в команде? какие то игроки составляющие топ? костяк? вообще не понятно
у челси есть какое то "ядро" в команде? какие то игроки составляющие топ? костяк? вообще не понятно