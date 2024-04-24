«Челси» установил клубный антирекорд по пропущенным голам в АПЛ

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вчера, 08:36

«Челси» пропустил 57 мячей в этом сезоне Английской Премьер-Лиги.

Этот показатель является худшим для клуба за всю историю выступлений в турнире. До конца текущего чемпионата команде осталось провести 6 матчей.