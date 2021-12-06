«Дженоа» провела 4 матча при Шевченко. Разница мячей – 0:7

«Дженоа» проиграла «Ювентусу» в матче 16-го тура чемпионата Италии (0:2).
Любопытно, что команда потерпела три поражения после назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера и один раз сыграла вничью. Разница мячей – 0:7.
В турнирной таблице «Дженоа» занимает 18-е место. В следующем туре команда сыграет с «Сампдорией».
Следующие 2 игры очень важные для Дженоа Шевы. Игры дома против Сампдории и Салернитаны. Вот в них нужно постараться одержать первую победу, а ещё лучше обе не проиграть
Следующие 2 игры очень важные для Дженоа Шевы. Игры дома против Сампдории и Салернитаны. Вот в них нужно постараться одержать первую победу, а ещё лучше обе не проиграть