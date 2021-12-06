«Дженоа» провела 4 матча при Шевченко. Разница мячей – 0:7

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06 декабря 2021, 08:12

«Дженоа» проиграла «Ювентусу» в матче 16-го тура чемпионата Италии (0:2).

Любопытно, что команда потерпела три поражения после назначения на пост главного тренера и один раз сыграла вничью. Разница мячей – 0:7.

В турнирной таблице «Дженоа» занимает 18-е место. В следующем туре команда сыграет с «Сампдорией».