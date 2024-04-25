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Козлов из «Балтики» стал самым молодым автором дубля в истории РПЛ

вчера, 08:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Нападающий «Балтики» Данила Козлов стал самым молодым автором дубля в истории РПЛ.

20-летний футболист забил 2 гола в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».

В весенней части сезона у Козлова 2 гола и 3 ассиста в 6 матчах РПЛ.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:08
А его стоит взять на карандаш. Я как-то давно случайно увидел игру Салтыкова и с тех пор слежу за ним и его действиями на поле. Настоящий талант. Так и на Козлова надо бы посмотреть, вдруг мы не видим, просто не замечаем молодую звезду и будущее нашего футбола.

Главное, чтобы он реализовал потенциал. В его возрасте лучше играть в Балтике, чем протирать пыль скамейки Зенита
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:27
Хорошей дальнейшей ему карьеры !!!
n6jywrmvdev4
n6jywrmvdev4
вчера в 09:15
Стоит пожелать ему побольше таких дублей.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:01
Балтика многим доставляет сложности. В нескольких матчах для набора очков им совсем чуть чуть не хватало
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:00
Молодец парень, лидером Балтикм стал...
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