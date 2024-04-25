Козлов из «Балтики» стал самым молодым автором дубля в истории РПЛ

Нападающий «Балтики» Данила Козлов стал самым молодым автором дубля в истории РПЛ.
20-летний футболист забил 2 гола в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».
В весенней части сезона у Козлова 2 гола и 3 ассиста в 6 матчах РПЛ.
Нападающий «Балтики» Данила Козлов стал самым молодым автором дубля в истории РПЛ.
20-летний футболист забил 2 гола в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».
В весенней части сезона у Козлова 2 гола и 3 ассиста в 6 матчах РПЛ.
Главное, чтобы он реализовал потенциал. В его возрасте лучше играть в Балтике, чем протирать пыль скамейки Зенита
Главное, чтобы он реализовал потенциал. В его возрасте лучше играть в Балтике, чем протирать пыль скамейки Зенита