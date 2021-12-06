Манчини – тренер года в сборных по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего тренера национальной сборной в 2021 году.
Лучшим признан наставник сборной Италии Роберто Манчини, который привел «Скадру Адзурру» к победе на Евро-2020. Итальянский тренер набрал 225 баллов.
Вторым в рейтинге значится тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, завоевавший с командой Кубок Америки — 30 очков. На третьем месте с 25 баллами Дидье Дешам из сборной Франции.
Также Манчини входил в число претендентов на звание лучшего тренера 2021 года по версии ФИФА.