Манчини – тренер года в сборных по версии IFFHS

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вчера, 17:04

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) определила лучшего тренера национальной сборной в 2021 году.

Лучшим признан наставник сборной Италии , который привел «Скадру Адзурру» к победе на Евро-2020. Итальянский тренер набрал 225 баллов.

Вторым в рейтинге значится тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, завоевавший с командой Кубок Америки — 30 очков. На третьем месте с 25 баллами Дидье Дешам из сборной Франции.