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Манчини – тренер года в сборных по версии IFFHS

вчера, 17:04

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего тренера национальной сборной в 2021 году.

Лучшим признан наставник сборной Италии Роберто Манчини, который привел «Скадру Адзурру» к победе на Евро-2020. Итальянский тренер набрал 225 баллов.

Вторым в рейтинге значится тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, завоевавший с командой Кубок Америки — 30 очков. На третьем месте с 25 баллами Дидье Дешам из сборной Франции.

Также Манчини входил в число претендентов на звание лучшего тренера 2021 года по версии ФИФА.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:35
Странное решение! Видимо, в шорт-лист забыли включить одного лысого усача. Он бы составил серьёзную конкуренцию итальянцу.
112910415
112910415
сегодня в 07:30
без вариантов, однако
1bear
1bear
вчера в 20:34
225 против 30 - да это победа за явным преимуществом !
particular
particular
вчера в 19:05
Конец года - пора различных номинаций, премий и наград... Всякое можно увидеть и услышать... Всем тем, кто в обойме СМИ, - достанется по прянику :))
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 18:14
А где же тренер дельфинов, симулянтов и лучших в мире пенальтистов-негритят Саутгейт?
А если серьезно, в первой тройке кроме Манчини и Скалони в тройке действительно должен быть тренер датчан
Их игра произвела неизгладимое впечатление
В хорошем смысле
Классная атакующая сборная, не признающая авторитетов
Готовая с любым соперником играть на встречных курсах
Новая Италия и Дания пожалуй главные открытия этого Евро
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:10
А что это за шарашка ИИХФС ?
У нас тоже есть своя статистика , однозначно лучший Карпин !
протон
протон
вчера в 17:37
Юлманд из Дании заслужил 3-е, а то и 2-е место
По идее выигравший Кубок Америки - должен быть тренером года
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:32
Это конечно очень круто.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:31
А почему не Месси? Что за беспредел?
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:28
Ну хоть тут все справедливо! Манчини не только привел сборную Италии к победе на ЧЕ,но и установил рекордное достижение среди сборных Италия установила мировой рекорд по количеству матчей без поражений подряд, побив достижение Бразилии и Испании (эти команды ранее не проигрывали по 35 матчей подряд) а у Итальянской сборной 37 матчей
LOpp
LOpp
вчера в 17:26
Манчини – вообще не тренер года по версии IFFHS
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 17:11
А как же аргентинец?!! Ведь Копа - это величайший турнир из всех когда либо существовавших! За победу в нём причисляют к лику святых! А Евро - это что-то донное, на уровне российской ЛФЛ. Как посмели?
Олег Коротаев
Олег Коротаев
вчера в 17:09
Для дзюбы пост!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:06
Тренировал хорошо, но в итоге на чемпионат мира пока ещё не попали.
bham4cu6y26h
bham4cu6y26h
вчера в 17:06
Это абсолютно по делу
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