Бензема и Винисиус — первый «дабл+дабл» дуэт форвардов в Европе. У звезд «Реала» по 10+ голов в чемпионате

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сегодня, 15:11

Самые результативные связки — на «Соккер.ру».

Рассказываем о самых результативных атакующих связках из «Большой пятерки» европейских чемпионатов после того, как Бензема и Винисиус достигли гроссмейстерской отметки: это первый дуэт форвардов в топ-чемпионатах, каждый участник которого забил 10+ голов на внутренней арене. Решающим стал победный гол Винисиуса в ворота «Реал Сосьедада». При равном количестве голов в рейтинге результативности дополнительным параметром становится суммарное количество ассистов пары форвардов.

10 место. «Боруссия Дортмунд» = Холанд (11) + Ройс (4) = 15 голов (12 ассистов)

Холанд по ходу осени выбывал из-за травмы, в результате чего сыграл с первых минут только в 7 из 14 матчей Бундеслиги. Если бы не вмешалось это досадное обстоятельство, Эрлинг мог забить куда больше. Кроме того, в «Боруссии» у норвежской голевой машины нет сопоставимого по результативности напарника, так что тянуть лямку приходится по большей части в одиночку. В 2021 году у Холанда столько же голов, как у Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.

9 место. «Интер» = Джеко (8) + Мартинес (8) = 16 голов (4 ассиста)

В отличие от дортмундской «Боруссии», в нападении «Интера» царит равноправие: Ромелу Лукаку уехал в Лондон, однако новый напарник Лаутаро Мартинеса оказался в большом порядке. В прошедшем туре Серии A Джеко поучаствовал в разгроме своего бывшего клуба и догнал аргентинца по голам, причем Лаутаро 3 из 8 забил с пенальти, в то время как Эдин забивает исключительно с игры.

8 место. «Верона» = Симеоне (11) + Барак (5) = 16 голов (6 ассистов)

Итальянцы больше не играют в оборонительный футбол, средняя результативность в Серии A выше, чем в АПЛ и Ла Лиге, поэтому в топ-10 вошли сразу четыре дуэта из этого чемпионата. И этот самый неожиданный. «Верона» забила уже 32 мяча со старта сезона, а 50% голов взяли на себя вот эти парни. Солирует Джованни Симеоне, а чех Барак — верный оруженосец младшего «Эль Чоло».

7 место. «Аталанта» = Сапата (9) + Пашалич (7) = 16 голов (11 ассистов)

Уже не новость, что команда Джан Пьеро Гасперини много забивает, однако довольно неожиданно, что в двойку самых результативных футболистов «Аталанты» наравне с форвардом Сапатой входит хорват Пашалич. За весь прошлый сезон Марио забил 6 мячей, а сейчас на его счету уже 7 голов за неполный первый круг. И еще 6 ассистов. Один из лучших футболистов Серии A в моменте.

6 место. «Страсбур» = Ажорке (9) + Диалло (8) = 17 голов (6 ассистов)

Мбаппе, Неймар и Месси совместными усилиями забили 12 голов, в то время как у форвардов «Страсбура» Людовика Ажорке и Хабибу Диалло 17 голов на двоих. Эти бравые парни и представляют Лигу 1 в рейтинге самых результативных дуэтов Европы, а весь скромный «Страсбур» забил в чемпионате всего на 2 мяча меньше, чем ПСЖ (34 против 36). Ну, зато по трансферной стоимости парижане в 11 раз дороже (990 млн евро vs 89 млн).

5 место. «Байер» = Шик (12) + Вирц (5) = 17 голов (11 ассистов)

В минувшую субботу «Байер» разбил самую слабую команду Бундеслиги, «Гройтер Фюрт», со счетом 7:1, а Патрик Шик оформил «покер». Благодаря этому избиению аутсайдеров «аптекари» и ворвались в пятерку лучших атакующих связок Старого Света.

4 место. «Лацио» = Иммобиле (13) + Милинкович-Савич (5) = 18 голов (7 ассистов)

А вот и самый результативный дуэт Серии A. Возглавляющий рейтинг бомбардиров чемпионата Италии Иммобиле взял в напарники полузащитника Милинковича-Савича. Сергей забил столько же, как и еще один «орел» — Педро, но у испанца на сегодняшний день только две результативные передачи, в то время как серб сделал 5 ассистов.

3 место. «Ливерпуль» = Салах (13) + Жота (8) = 21 гол (10 ассистов)

«Ливерпуль» забил в АПЛ 44 гола, а Мохамед Салах поучаствовал ровно в половине из них. Египтянин разрывает: у него результативные действия в 14 из 15 матчей со старта сезона и в 13 встречах подряд. Если продолжит в том же духе, сложностей с определением лучшего футболиста сезона не возникнет. Компанию Мо составляет Диого Жота, который забил 8 мячей и упустил не меньше верных шансов. Чего стоит только супермомент в матче с «Вулверхэмптоном», когда португалец не смог забить в ворота, оставленные голкипером на попечение полевых игроков.

2 место. «Бавария» = Левандовски (16) + Гнабри (6) = 22 гола (1 ассист)

Левандовски — самый результативный игрок всех пяти топ-лиг Европы, поляк забил 16 голов, в то время как у его ближайших преследователей по 13 (Салах, Иммобиле, Влахович). Если добавить к результату Роберта 6 голов Гнабри, то получаем лучший результат дуэта форвардов наравне с мадридцами — 22 гола. Бензема и Винисиус выше только благодаря ассистам, зато здесь выиграли с разгромным счетом у баварских стрелков — 10:1.

1 место. «Реал Мадрид» = Бензема (12) + Винисиус (10) = 22 гола (10 ассистов)

В матче с «Реалом Сосьедадом» Бензема получил травму еще в первом тайме, а заменивший его Йович неожиданно записал на свой счет «гол+пас». Именно с передачи серба Винисиус забил свой 10-й гол в чемпионате Испании, что сделало форвардов «Реала» особенными в масштабах чемпионатов «Большой пятерки»: Бензема и Винисиус стали первой атакующей связкой с двузначным количеством голов на счету каждого участника. И если от Карима плюс-минус такой результативности и ожидали, то для бразильца это настоящий прорыв: в трех предыдущих розыгрышах Ла Лиги Жуниор забил 7 голов в 82 матчах, а в текущей кампании у него 10 мячей в 17 встречах.