«Барселона», МЮ и «Ювентус» — середняки в топ-5. Уникальный сезон с чемпионом на 13-м месте

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29 ноября 2021, 17:27

Главный тренд осени в элитных лигах.

АПЛ . МЮ с Роналду на восьмой строчке

А впереди непростой матч с «Арсеналом». Сразу два клуба, которые в обозримом прошлом прыгали с чемпионским кубком, находятся на неподобающих для себя местах. Видеть «Тоттенхэм» седьмым не то чтобы привычно, но не удивительно. Но вице-чемпион Англии МЮ сполз на восьмое место – мог быть одиннадцатым, если бы «Челси» реализовал свои моменты, а Санчо не забил Менди. А «Лестер» Роджерса, который дважды подряд финишировал в миллиметре от четвертого места, скатился на десятое. В АПЛ все настолько мощные, что «Эвертон» без Анчелотти в районе зоны вылета, как и «Лидс» Бьелсы. Но сильнее всего впечатляет скромный показатель другого «Юнайтед». Видеть Роналду на восьмом месте непривычно. В «Ювентусе» год назад был третьим в четырех очках от первой строчки. Сейчас отставание МЮ от «Челси» составляет солидные 12 пунктов после 13 туров. Даже если Рангник хорош настолько, как сейчас рассказывают в Англии, то у него серьезный вызов. Видим массовое помешательство британцев на немецком специалисте. Опытный наставник без свежей практики никогда не имел такой сильной прессы, как сейчас, причем еще до матча с «Арсеналом».

Серия А. В «Ювентусе» привыкают к реализму

Тут лучше всех опишет ситуацию изнутри главный тренер команды Аллегри:

Глядя на таблицу, нужно быть реалистами и осознать, что сейчас мы заслужили место, на котором находимся. Когда мы станем реалистами, давление на нас снизится, и у нас получится работать более спокойно, с максимальной пользой.

Массимилиано признает, что «Ювентус» закономерно на скромной для себя строчке в таблице. В Серии А сейчас нет стабильных клубов. «Наполи» может уступить «Интеру», но разгромить «Лацио», а Индзаги до этого проигрывал бывшему клубу. «Ювентус» на седьмой строчке в 14 пунктах от первого места. В новейшей истории клуба были выдающиеся камбэки. Но класса Дибалы, Куадрадо и Кьезы вряд ли хватит, чтобы совершить чудо. С другой стороны, раз итальянские клубы готовы удивлять – «Наполи», проигравший «Спартаку» дважды, служит идеальным примером, то борьба за Скудетто может длиться до последнего тура. Ибрагимович точно настраивает «Милан» на длительный забег с шансами на успех.

Бундеслига. «Лейпциг» скатился в середину

Кан и Салихамиджич могут отпраздновать успешную операцию по уничтожению серьезного конкурента «Баварии». Весной «Лейпциг», хоть и отстал от чемпионов на тринадцать очков, опередил всех остальных. Но после перехода Нагельсманна и Упамекано в состав гегемона все изменилось. Если успешному весной «Айнтрахту» просто не хватило запаса прочности, чтобы удержаться в первой пятерке, а «Вольфсбург» недалеко от заветного четвертого места, то «Лейпциг» потерял вторую строчку. Джесси Марш – хороший тренер, что доказывал в Зальцбурге и в Лиге чемпионов с новой командой, Нкунку – один из героев сезона, а Собослои словно отправили в 21 век из прошлого, венгр очень талантливый парень со стилем «старой школы». Но все вместе нестабильные, что и показали вчера против «Байера» имени вундеркинда Флориана Вирца. Восточногерманский клуб отстает от «Боруссии» Д, которая снова может положиться на Холанда, на целых 12 пунктов, занимают скромное восьмое место. «Фрайбург» в опасности – «Ред Булл» прилетит за их четвертым местом в итоге, но 5 поражений в 13 матчах повторяют результаты МЮ в АПЛ .

Лига 1. Чемпион на 13-й строчке в таблице

«Лилль» стал сенсационным чемпионом, поэтому их откат на низкое место не является сенсацией. Во Франции вообще любят нырять глубоко – «Монако» Головина на 9-м месте, «Лион» скатился на седьмое. Плотность в таблице между вторым и седьмым местами отставляет «ткачам» надежду на борьбу за зону Лиги чемпионов, но вот о чемпионстве любой команды, кроме ПСЖ , речь не идет. Даже травма Неймара не испортит настроение фавориту. Париж вернулся на вершину, хотя к их игре хватает вопросов у требовательных шейхов. Тот же Месси испугался снега и выдал три голевые передачи за вечер в Лиге 1 накануне вручения ему седьмого «Золотого мяча», но обычно играет скромнее. Во Франции чемпионат тяжелее, чем многие думают. Но чемпионов топ-5 во второй десятке видим нечасто. История «Лилля» вписывается в тренд сезона, но редкая.

Ла Лига. «Барселона» ниже команды Фалькао

Каталонцы одержали первую выездную победу в Ла Лиге лишь в четырнадцатом туре. Но поскольку есть матч в запасе, то пока «Райо Вальекано» уже без Фалькао (травмировался в начале ноября) выше в таблице. Дома «Барселона» уступила только лидеру «Реалу», но Анчелотти оторвался на десять пунктов. Хави, разумеется, постарается исправить положение родного клуба и, скорее всего, у него получится. «Севилья» и «Реал Сосьедад» не настолько мощные, чтобы остановить каталонцев от медленного подъема в первую тройку. Но седьмое место – результат работы менеджеров «Барселоны» последних лет. Ничего случайного в неудачах нет, даже с Месси частенько уступали. В каждой из топ-5 лиг есть минимум одна, но чаще больше сильных команд (в Испании победитель ЛЕ «Вильярреал» на 12-м месте) на неподобающих позициях.