Молодые «отличники»: лучший снайпер РПЛ, будущий спартаковец и звёзды «Динамо»

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сегодня, 19:24

Кому «Первую пятерку»?

С 2002 года Детская футбольная лига под эгидой РФС вручает приз лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги по итогам календарного года. Первым обладателем премии стал Александр Кержаков, в разные годы лауреатами становились Игорь Акинфеев, Александр Кокорин, Алексей Миранчук и Александр Головин. Объявлены 12 претендентов на «Первую пятерку» по итогам 2021 года, одному из них достанется престижная премия по итогам голосования.

«Первая пятерка»: 10 соискателей и 2 фаворита

Ниже расскажем обо всех претендентах на «Первую пятерку», и обратите внимание на порядок: «Соккер.ру» расставил молодых футболистов в порядке возрастания шансов.

Владислав Карапузов («Тамбов»/«Ахмат»; контракт принадлежит «Динамо»)

Принадлежащий «Динамо» полузащитник находится в цикле командировок: первую половину года провел в «Тамбове», сейчас выступает за «Ахмат», где не всегда попадает в стартовый состав. Самый яркий эпизод 2021 года — победный гол в ворота «Динамо» (в протоколе — автогол Шунина). У Карапузова действующий контракт с «бело-голубыми», хотя в конце сезона он станет свободным агентом.

Данил Степанов («Ротор» – «Арсенал»; контракт принадлежит «Рубину»)

Степанов пока тоже не играет за клуб, с которым связан отношениями до 2023 года, зато видели Данила сразу в двух командах РПЛ — волгоградском «Роторе» и тульском «Арсенале». Весь год левый защитник сражался за выживание, у всех тренеров играет в стартовом составе. Прогресс идет.

Кирилл Боженов («Химки»; контракт принадлежит «Ростову»)

Неутомимый Кирилл может закрыть любую позицию на правом фланге, у него за плечами полноценный сезон 2020/21 в «Химках», где он остался, несмотря на заключение долгосрочного контракта с «Ростовом» прошедшим летом.

Данил Пруцев («Сочи»/«Крылья Советов»)

Талантливый воспитанник «Чертаново» не сумел закрепиться в «Сочи» и вернулся в «Крылья Советов», за которые успел немного поиграть еще в ФНЛ . В составе волжан отвоевал себе место в стартовом составе и продолжает подавать большие надежды.

Данила Прохин («Сочи»; контракт принадлежит «Ростову»)

Представитель дефицитного в наших краях амплуа — центральный защитник. В родном «Зените» Прохину места не нашлось, зато он классно раскрылся в сочинском филиале, а летом заключил контракт с «Ростовом», который тут же вернул его Владимиру Федотову на доработку. Даниле всего 20 лет, у него все шансы уже в 2022 году попасть в обойму главной сборной России.

Максим Мухин («Локомотив»/ ЦСКА )

Классно играл за «Локомотив» весной, дебютировал за сборную России и даже принял участие в Евро-2020, а вот за ЦСКА выступает с переменным успехом, хотя Алексей Березуцкий доверяет молодому парню и предоставляет ему достаточно игровой практики, которая так необходима в нежном возрасте для прогресса.

Константин Марадишвили ( ЦСКА /«Локомотив»)

Проследовал по тому же маршруту, что и Мухин, только в обратном направлении: сменил ЦСКА на «Локомотив». За год Константин тренировался и играл под руководством пяти разных тренеров, и только Алексей Березуцкий не находил молодому хавбеку места в стартовом составе, что и стало причиной ухода из ЦСКА . А вот у Ганчаренко, Олича, Николича и Гисдоля Константин играл (и играет) с первых минут.

Наиль Умяров («Спартак»)

Весной Наиль помог «Спартаку» выиграть «серебро» РПЛ , а сейчас его нередко называют сильнейшим полузащитником «красно-белых». Недавно Умяров забил первый гол за «Спартак» (в ворота «Локомотива»), а еще он носит капитанскую повязку в молодежной сборной России и скоро может получить первый вызов в главную команду страны.

Даниил Хлусевич («Арсенал»)

Хлусевич тоже играет за «молодежку», а еще он в 20 лет стал одним из лидеров тульского «Арсенала». Начинал в РПЛ на позиции крайнего защитника, но постепенно переместился ближе к атаке, где в полной мере раскрывает свой потенциал: у Даниила 7 голов за «оружейников» в 2021 году. Уже известно, что Хлусевич продолжит карьеру в «Спартаке».

Константин Тюкавин («Динамо»)

Тюкавин открыл 2021 год голом в ворота «Спартака» в кубковом матче, а всего наколотил 10 мячей за «Динамо». Отличный результат для 19-летнего парня в первый год карьеры на высшем уровне. Обратили внимание на Константина и в сборной России, за которую форвард «Динамо» успел дебютировать при Карпине.

Гамид Агаларов («Уфа»)

Еще весной Агаларов играл в ФНЛ за «Волгарь» и не то чтобы был очень заметен, зато после возвращения в «Уфу» заставил о себе говорить. Гамид забил 13 голов в 16 матчах Премьер-Лиги, он возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата России, пока «Уфа» отбивается от предложений.

Арсен Захарян («Динамо»)

Агаларов и Захарян — те самые два фаворита, а «Первую пятерку», скорее всего, заберет Арсен. За Агаларова говорят голы, но он сыграл на высоком уровне четыре месяца, в то время как Захарян хорош весь год. У полузащитника 6 голов и 8 ассистов за «Динамо», выходы в стартовом составе сборной России и выдающиеся данные, которые еще развивать и развивать.