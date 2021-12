Новая победа «Спартака» над «Наполи», гол Мессиаса и перестрелка в Берне. Топ-10 событий еврокубковой недели

Нескучные футбольные будни.

«Шпоры» преподнесли один из главных сюрпризов еврокубковой недели, уступив в Лиге конференций скромнейшей словенской «Муре», которая до этого проиграла все четыре матча на групповой стадии. Это первое поражение «Тоттенхэма» при Антонио Конте, который не скрывал своего разочарования после игры:

У «Тоттенхэма» 7 очков после пяти туров в Лиге конференций. Есть реальный риск не попасть в плей-офф турнира.

Перемещаемся в Лигу чемпионов и приветствуем трио безупречных команд, которые одержали по 5 побед в 5 матчах. «Ливерпуль», «Бавария» и «Аякс» досрочно выиграли свои группы, они будут сеяными при жеребьевке 1/8 финала и избегут встреч друг с другом в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Помимо этих трех команд, первые места в квартетах обеспечили себе «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

От командных успехов — к индивидуальным. Тройка лучших бомбардиров Лиги чемпионов после пяти матчей основного турнира выглядит следующим образом:

(«Аякс») — 9 голов

(«Бавария») — 9 голов

(«Манчестер Юнайтед») — 6 голов

Все трое отличались в каждом из пяти матчей текущего розыгрыша, а Себастьян Аллер стал первым в истории игроком, которому удалось отличиться 9 раз в пяти первых матчах в Лиге чемпионов.