Новая победа «Спартака» над «Наполи», гол Мессиаса и перестрелка в Берне. Топ-10 событий еврокубковой недели

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26 ноября 2021, 16:42

Нескучные футбольные будни.

10. «Тоттенхэм» проиграл «Муре» в Лиге конференций

«Шпоры» преподнесли один из главных сюрпризов еврокубковой недели, уступив в Лиге конференций скромнейшей словенской «Муре», которая до этого проиграла все четыре матча на групповой стадии. Это первое поражение «Тоттенхэма» при Антонио Конте, который не скрывал своего разочарования после игры:

Я провел в клубе три недели и начинаю четко понимать ситуацию. Она непростая. На данный момент уровень «Тоттенхэма» не так высок. Мы значительно отстаем от лучших команд. Меня это не пугает, но нам нужно много работать над улучшением качества состава.

У «Тоттенхэма» 7 очков после пяти туров в Лиге конференций. Есть реальный риск не попасть в плей-офф турнира.

9. «Ливерпуль», «Аякс» и «Бавария» набрали 100% очков в Лиге чемпионов

Перемещаемся в Лигу чемпионов и приветствуем трио безупречных команд, которые одержали по 5 побед в 5 матчах. «Ливерпуль», «Бавария» и «Аякс» досрочно выиграли свои группы, они будут сеяными при жеребьевке 1/8 финала и избегут встреч друг с другом в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Помимо этих трех команд, первые места в квартетах обеспечили себе «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

8. Левандовски, Аллер и Роналду забивают в каждом матче ЛЧ -2021/22

От командных успехов — к индивидуальным. Тройка лучших бомбардиров Лиги чемпионов после пяти матчей основного турнира выглядит следующим образом:

(«Аякс») — 9 голов

(«Бавария») — 9 голов

(«Манчестер Юнайтед») — 6 голов

Все трое отличались в каждом из пяти матчей текущего розыгрыша, а Себастьян Аллер стал первым в истории игроком, которому удалось отличиться 9 раз в пяти первых матчах в Лиге чемпионов.

Sébastien Haller is the first player in Champions League history to score 9+ goals in the first five games of his # UCL career.



He's broken Erling Haaland's record. 🤯 pic.twitter.com/dmieQjTE1L — Squawka Football (@Squawka) November 24, 2021

7. «Зенит» обеспечил себе еврокубковую весну

Петербургский «Зенит», занимавший последние места на групповых этапах двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов, на этот раз обеспечил себе третью строчку за тур до окончания турнира. Чемпионы России сыграют в 1/16 финала Лиги Европы, а в Лиге чемпионов они стали недосягаемыми для «Мальме» после того, как вырвали у шведов ничью (1:1) на выезде. Увы, одержать победу в гостевом еврокубковом матче снова не удалось: «Зенит» не выигрывает на чужих полях в Лиге чемпионов и Лиге Европы в 18 матчах подряд.

6. Жуниор Мессиас принес «Милану» первую за 8 лет победу в Лиге чемпионов

«Милан» пропустил восемь розыгрышей Лиги чемпионов, а в двух последних матчах перед этой паузой проиграл «Атлетико» в 1/8 финала в сезоне 2013/14 — 0:1 и 1:4. Символично, что свою первую победу после столь длительного воздержания «россонери» добыли именно в матче с «матрасниками»: команда Стефано Пиоли вырвала победу в Мадриде на 87-й минуте, а автором победного гола стал Мессиас Жуниор, который заслуживает отдельного внимания.

Сейчас этому бразильскому форварду 30 лет, а еще шесть лет назад он работал курьером и только мечтал о профессиональной карьере, которую начал в 25 лет. Поначалу выступал итальянских Сериях C и D, но транзитом через «Кротоне» попал в «Милан» и на всю жизнь запомнит свой дебютный гол в Лиге чемпионов. Прекрасная история, которая разошлась по всему миру после точного удара Мессиаса головой по воротам Яна Облака.

5. «Ювентус» потерпел свое самое крупное поражение в Лиге чемпионов

«Ювентус» и «Челси» делили первое место в группе «H». В первом круге «Старая Синьора» добилась минимальной победы над действующими победителями Лиги чемпионов в Турине, но матч на «Стэмфорд Бридж» обернулся для команды Массимилиано Аллегри настоящим кошмаром. «Ювентус» пропустил от «Челси» четыре безответных мяча и потерпел свое самое крупное поражение в Лиге чемпионов. Стоит отметить и еще один факт: первые три гола в ворота итальянцев забили воспитанники «Челси» — Чалоба, Джеймс и Хадсон-Одои. Нечасто такое встретишь в Лиге чемпионов.

4. Дортмундская «Боруссия» отправилась в Лигу Европы

Стартовавшая на групповой стадии с двух побед дортмундская «Боруссия» проиграла в трех следующих матчах и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Роковым стало поражение от лиссабонского «Спортинга» со счетом 1:3, которое обеспечило португальцам второе место вне зависимости от результатов последнего тура. «Шмели» совсем приуныли без травмированного Эрлинга Холанда. Весной увидим норвежца в Лиге Европы, если, конечно, прощание «Боруссии» с Лигой чемпионов не спровоцирует его на трансфер уже зимой.

3. «Янг Бойз» и «Аталанта» поддали огня в Берне

Самый яркий матч еврокубковой недели выдали в Берне «Янг Бойз» и «Аталанта». Команда Джан Пьеро Гасперини вела со счетом 1:0 и 2:1, но после двух пропущенных голов в концовке оказалась в положении проигрывающей стороны. Спас итальянскую команду вышедший на замену Луис Муриэль, красиво положивший мяч со штрафного в ближний угол. Правда и Хефти перед этим забил на радость гурманам. Итоговые 3:3 оставляют много интриг на последний тур, в котором «Вильярреал» и «Аталанта» разыграют вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов, а «Янг Бойз» будет надеяться на попадание в Лигу Европы.

2. «Спартак» снова выиграл у «Наполи»

Такое просто не могло случиться, но факт остается фактом: проваливающий сезон в РПЛ «Спартак» (10-е место после первого круга) дважды обыграл лидера Серии A в Лиге Европы. Победу в Неаполе списывали на раннее удаление Мариу Руя, но в Москве команды весь матч провели в равных составах, а «красно-белые» снова забили на один гол больше, чем команда невоспитанного Спаллетти. Александр Соболев оформил дубль, Александр Селихов совершил роскошные сэйвы, а болельщики «Спартака», наконец, получили заряд положительных эмоций.

Вечер, который мы запомним надолго ❤ pic.twitter.com/PIIBtmsWAs — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021

1. «Манчестер Сити» взял реванш у ПСЖ