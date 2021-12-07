Агент Пырнэу: «Чемпионат России — приоритетный вариант для Петреску»

Николай Пырнэу, агент бывшего тренера «Кубани» и «Динамо» , заявил, что его клиент может вернуться в чемпионат России.

На данный момент никто из российских клубов не выходил на нас. Я неоднократно говорил, что при любом предложении из России Дан Петреску приоритетом ставит возвращение в Россию . Если появятся варианты в разных странах, именно эта страна — приоритет. В данный момент он работает в «Клуже», в команде, которая три года подряд выигрывает чемпионат Румынии.

— Дан подписал контракт с 31 августа. До какой даты действует соглашение?

Контракт такого плана, что если будет предложение из России, это я вам заявляю официально, вопросы решим. Это не будет преградой для возвращения, сто процентов.

Контактов на уровне звонка с прямым предложением от клубов РПЛ не было. Касательно приоритетов, не стоит вопрос, что это должен быть ЦСКА , «Спартак» или «Локомотив». Любой клуб из чемпионата России будет рассматриваться в первую очередь.