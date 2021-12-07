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Агент Пырнэу: «Чемпионат России — приоритетный вариант для Петреску»

вчера, 10:24

Николай Пырнэу, агент бывшего тренера «Кубани» и «Динамо» Дана Петреску, заявил, что его клиент может вернуться в чемпионат России.

На данный момент никто из российских клубов не выходил на нас. Я неоднократно говорил, что при любом предложении из России Дан Петреску приоритетом ставит возвращение в Россию. Если появятся варианты в разных странах, именно эта страна — приоритет. В данный момент он работает в «Клуже», в команде, которая три года подряд выигрывает чемпионат Румынии.

— Дан подписал контракт с 31 августа. До какой даты действует соглашение?

Контракт такого плана, что если будет предложение из России, это я вам заявляю официально, вопросы решим. Это не будет преградой для возвращения, сто процентов.

Контактов на уровне звонка с прямым предложением от клубов РПЛ не было. Касательно приоритетов, не стоит вопрос, что это должен быть ЦСКА, «Спартак» или «Локомотив». Любой клуб из чемпионата России будет рассматриваться в первую очередь.

Может ли Дан возглавить клуб из нижней части турнирной таблицы РПЛ? Абсолютно точно. Дан сказал однозначно, что хочет вернуться, потому что, по его мнению, он не всё сказал в России. Петреску хочет выиграть какой-то трофей — чемпионат или Кубок. Он считает, что инфраструктура в России, возможно, лучшая в Европе на сегодняшний день — и по стадионам, и по базам. Он чувствует себя в этой стране комфортно, говорит по-русски. На данный момент есть предложение от сборной Румынии по футболу.

Напомним, что Петреску работал в «Кубани» (2010-212 и 2016), а также московском «Динамо» (2012-2014).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:08
Навсегда запомню как дисквалифицированный Дан давал подсказки из туалета , в одном из первых туров чемпионата России
galem72
galem72
вчера в 13:27
"...он считает, что инфраструктура в России лучшая в Европе..."

И под "инфраструктурой" румын имеет в виду халявное бабло.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:49
Очередной поход за компенсацией???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:24
Давай к нам вместо Лёхи!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:11
Да не инфраструктура его привлекает, а деньги, которые ему в Румынии никто не даст. Хотя его интервью после матча были отличные (особенно про судей)!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:24
Надо к нам его в ЦСКА
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:20
Россия матушка 💰 🏦 💲 !!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 11:08
Как же их всех тянет назад в Россию этих второсортных тренеров, привыкли никуа не делать и получать огромные деньги.
YVG
YVG
вчера в 10:53, ред.
спартак - это лучший вариант для румынского афериста, в спартаке кто-то только не наварился, а играют Рассказовы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:51
На спартак намекает.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:43
Любят румыны наш чемпионат.
112910415
112910415
вчера в 10:36
никто не удивлён, Дан охотно берёт рублями !
beefs
beefs
вчера в 10:29
да был, но больших успехов не достиг...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:27
А почему он уверен?
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