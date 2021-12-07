Агент Пырнэу: «Чемпионат России — приоритетный вариант для Петреску»

Николай Пырнэу, агент бывшего тренера «Кубани» и «Динамо» Дана Петреску, заявил, что его клиент может вернуться в чемпионат России.
На данный момент никто из российских клубов не выходил на нас. Я неоднократно говорил, что при любом предложении из России Дан Петреску приоритетом ставит возвращение в Россию. Если появятся варианты в разных странах, именно эта страна — приоритет. В данный момент он работает в «Клуже», в команде, которая три года подряд выигрывает чемпионат Румынии.
— Дан подписал контракт с 31 августа. До какой даты действует соглашение?
Контракт такого плана, что если будет предложение из России, это я вам заявляю официально, вопросы решим. Это не будет преградой для возвращения, сто процентов.
Контактов на уровне звонка с прямым предложением от клубов РПЛ не было. Касательно приоритетов, не стоит вопрос, что это должен быть ЦСКА, «Спартак» или «Локомотив». Любой клуб из чемпионата России будет рассматриваться в первую очередь.
Может ли Дан возглавить клуб из нижней части турнирной таблицы РПЛ? Абсолютно точно. Дан сказал однозначно, что хочет вернуться, потому что, по его мнению, он не всё сказал в России. Петреску хочет выиграть какой-то трофей — чемпионат или Кубок. Он считает, что инфраструктура в России, возможно, лучшая в Европе на сегодняшний день — и по стадионам, и по базам. Он чувствует себя в этой стране комфортно, говорит по-русски. На данный момент есть предложение от сборной Румынии по футболу.
Напомним, что Петреску работал в «Кубани» (2010-212 и 2016), а также московском «Динамо» (2012-2014).
И под "инфраструктурой" румын имеет в виду халявное бабло.
И под "инфраструктурой" румын имеет в виду халявное бабло.