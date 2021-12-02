В «Урале» опровергли вероятную отставку Шалимова

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вчера, 21:35

«Урал» на своем сайте опроверг возможный уход наставника команды . Ранее появилась информация, что специалист может быть уволен, а на его место приглашен тренер «Нефтехимика» .

В СМИ появились сообщения о возможной отставке Игоря Шалимова. Мы опровергаем данную информацию, считаем её провокацией! Игорь Михайлович сейчас в Екатеринбурге, где сегодня провёл очередную тренировку. Мы огорчены непрофессиональными действиями журналистов, они сообщают фанатам непроверенную информацию. Футбольный клуб «Урал» постарается разобраться в ситуации.

Шалимов тренирует «Урал» с августа 2021 года. В текущем сезоне клуб с 13 очками идет на последнем месте чемпионата России после 16 туров.