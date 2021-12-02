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В «Урале» опровергли вероятную отставку Шалимова

вчера, 21:35

«Урал» на своем сайте опроверг возможный уход наставника команды Игоря Шалимова. Ранее появилась информация, что специалист может быть уволен, а на его место приглашен тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

В СМИ появились сообщения о возможной отставке Игоря Шалимова. Мы опровергаем данную информацию, считаем её провокацией!

Игорь Михайлович сейчас в Екатеринбурге, где сегодня провёл очередную тренировку. Мы огорчены непрофессиональными действиями журналистов, они сообщают фанатам непроверенную информацию. Футбольный клуб «Урал» постарается разобраться в ситуации.

Шалимов тренирует «Урал» с августа 2021 года. В текущем сезоне клуб с 13 очками идет на последнем месте чемпионата России после 16 туров.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 14:50, ред.
Тула не вылетит. Но очень интересно кто?
Bolshoy
Bolshoy ответ Cat01 (раскрыть)
сегодня в 12:00
Шалимов и мутит... Ему не привыкать...Но проклятье за Садырина на нем будет висеть вечно...Никчемный...
112910415
112910415
сегодня в 08:17
Шалимов пока ничего не испортил
qjsezkc2qz7g
qjsezkc2qz7g
сегодня в 05:00
Это их дело
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:50
Пока ещё потерпят!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:12
Иванов и Шалимов - этот дует нельзя разлучать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:02
А вдруг эта новость верна.
протон
протон
вчера в 21:52
Уралу очень повезло с Шалимовым. Говорил сразу, что Шалимов - это лучшее из того, что было у Краснодара за последние лет семь. Теперь в Краснодаре сплошные физруки, а Урала хоть что-то похожее на тренера. Урал Шалимова, Уфа Стукалова и Химки Черевченко не вылетят точно. Кто на вылет? Тула, ростов и Нижний разыграют спасательную путёвку в стыки, которых снова не будет)))
minai
minai
вчера в 21:50, ред.
Нет-нет, пусть ещё потренирует. До пердива осталось всего 12 поражений.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:50
Посмотрим что будет с командой после зимней паузы.
Cat01
Cat01
вчера в 21:47
кто то мутит воду там
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:38
Распускают слухи,отвлекают от работы.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:38
Зря. Гнать надо подальше этого физрука.
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