В сборной Венгрии не собираются звать Черчесова на пост главного тренера

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вчера, 16:19

Пресс-атташе сборной Венгрии Герге Шабо опроверг информацию о том, что их команду может возглавить экс-тренер национальной команды России .

Нет, мы не рассматриваем кандидатуру Черчесова на пост наставника нашей национальной команды. Федерация футбола Венгрии выражает доверие Марко Росси. Его контракт действует до 2025 года. Поэтому сейчас мы не рассматриваем никакие другие кандидатуры.