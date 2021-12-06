ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухи

В сборной Венгрии не собираются звать Черчесова на пост главного тренера

вчера, 16:19

Пресс-атташе сборной Венгрии Герге Шабо опроверг информацию о том, что их команду может возглавить экс-тренер национальной команды России Станислав Черчесов.

Нет, мы не рассматриваем кандидатуру Черчесова на пост наставника нашей национальной команды.

Федерация футбола Венгрии выражает доверие Марко Росси. Его контракт действует до 2025 года. Поэтому сейчас мы не рассматриваем никакие другие кандидатуры.

Венгры не смогли пробиться в финальную стадию ЧМ-2022, заняв 4-е место в отборочной группе I.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 21:52
Как так то?
karnager
karnager ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:07
все правильно, заслуг черчесова кроме усов надежды и любви к рукоблуду больше нет
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:02
После этого унылого г., которое показала сборная в ЛН и на Евро под руководством этого тупого осла, никакие сборные и более или менее приличные клубы чабану не светят!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:47
Что такое не везет и как с ним бороться?!
Vintaje
Vintaje
вчера в 19:35
Такого раздутого индюка разве что куда нибудь в Таджикистан возьмут
particular
particular
вчера в 19:04
Неприкаянный и невостребованный, но с раздутым самомнением и завышенным гонором... Такого только РФС может пригреть в каком-нибудь остывающем кресле функционера среднего звена...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:49
По моему востребованность Черчесова сильно преувеличена и градус накала там в основном подогревается его агентами. Посудите сами, если не трогать глубокую историю его тренерской карьеры. В сборной России Станислав разгонялся достаточно долго и даже перед чемпионатом мира ставился вопрос о его замене. Достойный результат на домашнем (подчеркиваю, домашнем) чемпионате мира я бы не рискнул ставить полностью в заслуги самого Черчесова - вопрос был скорее политический и связанный с престижем страны и еще неизвестно какие силы там были задействованы. Не говоря уже о том, что благодарить за чемпионат Мира мы должны не Черчесова, а именно сборную - Игнашевича, Акинфеева, Черышева, Головина и даже Дзюбу. А дальше на всплеске неплохая игра в лиге Наций, а потом стагнация в совокупности с попытками Черчесова сохранять за собой пост главного тренера (неплохой источник дохода для Стаса и его штаба). То есть надо тысячу раз подумать, прежде звать его на какой либо пост. Но тем не менее, думаю , что Черчесов будет полезен при определенных условиях, и в случае предложения даже на миллион с небольшим (как от бельгийского клуба) надо соглашаться и пробовать себя в работе дальше.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:42
там чабаны не нужны
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:25
Неуловимый Джо! Не могут поймать? - Не, никому не нужен!
Triem
Triem
вчера в 18:19
Да мы как бы и сами понимали))
112910415
112910415
вчера в 18:19
обидно это всё
1bear
1bear ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 17:58
да сам Черчесов и распускает для большей значимости,может в Легию назад возьмут?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:57
Мадьяры наверное даже удивились этой информации.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:50
Кто-то же распускает эти слухи?
Сантус
Сантус
вчера в 17:40
Весь этот инфошум создаётся для того что бы в умах людей создать иллюзию востребованности Стасика.Только все эти опровержения служат лишь антирекламой.Кто то с вбросами сильно лоханулся...)
Cat01
Cat01
вчера в 17:19
Ответ получен
boris_spartak
boris_spartak
вчера в 17:16
Бедный Колобок покатился по странам Европы. Может в Мальте возьмут.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:08
Здраво мыслят венгры
pzm9n43yu75n
pzm9n43yu75n
вчера в 16:57
Какой-то неликвидный у нас Стасик
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:47
Да все знают, кроме инсайдеров !)
Phu Quoq
Phu Quoq ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 16:45
Может в Спартак вместо Витории?
И Черчесова и Спартак одинаково сильно "любят" в России
Мне кажется идеально подходят друг другу
протон
протон
вчера в 16:37
Как оказалось, никто из футболистов сборной не умеет готовить маринад и обращаться с шампурами.
gzgf24zzqbmp
gzgf24zzqbmp
вчера в 16:31
Также этого не собираются делать ещё примерно в полутора сотнях сборных
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:30
Вроде бабла немало срубил тренируя сборную России - можно успокоится и уйти на отдых, пасти баранов))
зигзаг
зигзаг
вчера в 16:26
Сам и распространяет слухи )
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:21
Стас уже устал навязывать себя любимого, возьмите его хоть кто-нибудь...
allemz
allemz
вчера в 16:20
Учатся на чужих ошибках
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