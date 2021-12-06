В сборной Венгрии не собираются звать Черчесова на пост главного тренера

Пресс-атташе сборной Венгрии Герге Шабо опроверг информацию о том, что их команду может возглавить экс-тренер национальной команды России Станислав Черчесов.
Нет, мы не рассматриваем кандидатуру Черчесова на пост наставника нашей национальной команды.
Федерация футбола Венгрии выражает доверие Марко Росси. Его контракт действует до 2025 года. Поэтому сейчас мы не рассматриваем никакие другие кандидатуры.
Венгры не смогли пробиться в финальную стадию ЧМ-2022, заняв 4-е место в отборочной группе I.