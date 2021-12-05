Агент Николича: «Возвращение Марко в „Локомотив“ осуществить сложно»

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, прокомментировал слухи о том, что его клиент может вернуться в московский клуб.
Если честно, думаю, возвращение Николича ближайшей зимой в «Локомотив» осуществить очень сложно.
Марко рассматривает предложения только из топ-5 европейских лиг? Нет, я бы так не сказал. Ему только 42 года, он относительно молодой тренер. Конечно, если будет предложение, которое его устроит, он возглавит клуб из первой пятерки лиг. Его больше волнует проект со спортивной точки зрения, а не финансовой.
В России есть много хороших команд, а не только «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Локо». Не забывайте про «Краснодар», «Динамо», «Рубин» и «Сочи». Марко по-настоящему полюбил Россию! Он хотел поработать в «Локомотиве» больше, чем 6 месяцев, но вы сами знаете, как всё получилось. У него есть предложения от некоторых клубов, но он должен внимательно обдумать их, он пока не принял окончательное решение. От российских клубов предложений не поступало.