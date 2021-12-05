Агент Николича: «Возвращение Марко в „Локомотив“ осуществить сложно»

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» , прокомментировал слухи о том, что его клиент может вернуться в московский клуб.

Если честно, думаю, возвращение Николича ближайшей зимой в «Локомотив» осуществить очень сложно.

Марко рассматривает предложения только из топ-5 европейских лиг? Нет, я бы так не сказал. Ему только 42 года, он относительно молодой тренер. Конечно, если будет предложение, которое его устроит, он возглавит клуб из первой пятерки лиг. Его больше волнует проект со спортивной точки зрения, а не финансовой.