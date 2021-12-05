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Агент Николича: «Возвращение Марко в „Локомотив“ осуществить сложно»

вчера, 19:38

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, прокомментировал слухи о том, что его клиент может вернуться в московский клуб.

Если честно, думаю, возвращение Николича ближайшей зимой в «Локомотив» осуществить очень сложно.

Марко рассматривает предложения только из топ-5 европейских лиг? Нет, я бы так не сказал. Ему только 42 года, он относительно молодой тренер. Конечно, если будет предложение, которое его устроит, он возглавит клуб из первой пятерки лиг. Его больше волнует проект со спортивной точки зрения, а не финансовой.

В России есть много хороших команд, а не только «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Локо». Не забывайте про «Краснодар», «Динамо», «Рубин» и «Сочи». Марко по-настоящему полюбил Россию! Он хотел поработать в «Локомотиве» больше, чем 6 месяцев, но вы сами знаете, как всё получилось. У него есть предложения от некоторых клубов, но он должен внимательно обдумать их, он пока не принял окончательное решение. От российских клубов предложений не поступало.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:12
Уверен, что никто из "Локомотива" не будет просить Николича возвратиться в команду. Это было бы издевательством над здравым смыслом и прежде всего над бывшим тренером, и железнодорожники прекрасно это осознаЮт. Всего лишь слухи, но откуда они берутся, вот что хотелось бы знать.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:51
Правильно, нечего лысого гонять
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:30
Руководство "Локомотива" уговаривает Николича вернуться на пост главного тренера:
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:21
И нечего ему там делать.
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
вчера в 20:08
Нахоличь мне нужен этот локомотив.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:49
Возвращение Николича возможно только в случае, если выпрут немцев из руководства. А так, если Гисдоль окажется очень слаб, то поставят другого немца, но точно не Николича.
beefs
beefs
вчера в 19:41
да вы что, кто же вернется в этот омут...
протон
протон
вчера в 19:41
Теперь с этого так называемого руководства спрос вдвойне, уволи подло, толкого тренера в угоду своим интересам
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:38
Я думаю этого не будет уже.
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