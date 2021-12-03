Руководство «Зенита» не намерено расставаться с Семаком

Руководство «Зенита» не намерено увольнять Сергея Семака с поста главного тренера.
«В Санкт-Петербурге доверяют тренеру и видят будущее команды с ним, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов», — сообщает источник.
Действующий контракт Семака заключён по схеме 2+1. Его базовая часть истекает в конце этого сезона, стороны имеют право на автоматическое продление.
Недавно Семак достиг солидной отметки на посту наставника «Зенита».
Следовательно, катать вату, как есть. Раскидывая бюджеты по карманам, агентскими и тд , прикрывая первым местом в борьбе с самими собой - конечно, Семак подходит!
Ну что он может дать Малкому или Клаудиньо? На скамейку их не посадишь - контракт прописан, плюс перепродать как-то надо. Научить чему-то? Он не авторитет. Не надо обманываться.
Самое плохое, что может случиться с Зенитом , это Радимов))
Следовательно, катать вату, как есть. Раскидывая бюджеты по карманам, агентскими и тд , прикрывая первым местом в борьбе с самими собой - конечно, Семак подходит!
Ну что он может дать Малкому или Клаудиньо? На скамейку их не посадишь - контракт прописан, плюс перепродать как-то надо. Научить чему-то? Он не авторитет. Не надо обманываться.
Самое плохое, что может случиться с Зенитом , это Радимов))