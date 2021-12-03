Руководство «Зенита» не намерено расставаться с Семаком

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вчера, 12:10

Руководство «Зенита» не намерено увольнять с поста главного тренера.

«В Санкт-Петербурге доверяют тренеру и видят будущее команды с ним, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов», — сообщает источник.

Действующий контракт Семака заключён по схеме 2+1. Его базовая часть истекает в конце этого сезона, стороны имеют право на автоматическое продление.

Недавно Семак достиг солидной отметки на посту наставника «Зенита».