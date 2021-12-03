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Руководство «Зенита» не намерено расставаться с Семаком

вчера, 12:10

Руководство «Зенита» не намерено увольнять Сергея Семака с поста главного тренера.

«В Санкт-Петербурге доверяют тренеру и видят будущее команды с ним, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов», — сообщает источник.

Действующий контракт Семака заключён по схеме 2+1. Его базовая часть истекает в конце этого сезона, стороны имеют право на автоматическое продление.

Недавно Семак достиг солидной отметки на посту наставника «Зенита».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:04, ред.
Значит Зениту ещё долго не видать 1/4 финала ЛЧ.....
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:15
Перегнать Спартак по числу чемпионств
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:11
Чем плохо играет зенит, тем хуже будут играть конкуренты, потому что есть приказ играть не лучше зенита и не сметь с конкурировать
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 21:08
Его план выполняется по обгону чемпионств у Спартака
PiterGrad
PiterGrad ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 19:54
Я с вами согласен на все 100.... но опять же, не у этого тренера.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:03
А кто предположил подобное,если уже все привыкли к диссонансу :"Результаты лидеров РПЛ не равны их результатам в еврокубках"???
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 17:14
Дзюба и Симак это легенды у бомжей, они их заслужили :))) !
YVG
YVG ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:03
А спартак в ЛЧ на каком месте, стесняюсь спросить, если он проигрывает Зениту 7-1?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:39
всё правильно иностранца брать значит тратиться да и толку вряд ли будет, а с таким пушистым и покладистым тренером для них то что надо
протон
протон
вчера в 15:55
Да там и без тренера результаты +/- такие и будут. В РФПЛ не может по деньгам никто конкурировать. По админ. ресурсу тоже мало кто, за исключение пары московских. В ЛЧ стабильный провал будет, хоть Гвардиолу и Клопа дуэтом поставь.

Следовательно, катать вату, как есть. Раскидывая бюджеты по карманам, агентскими и тд , прикрывая первым местом в борьбе с самими собой - конечно, Семак подходит!

Ну что он может дать Малкому или Клаудиньо? На скамейку их не посадишь - контракт прописан, плюс перепродать как-то надо. Научить чему-то? Он не авторитет. Не надо обманываться.

Самое плохое, что может случиться с Зенитом , это Радимов))
yrasikos22
yrasikos22 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 15:51
Ну Спартаку же ведь не привыкать за 20 лет с Лукойлом и Федуном...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:20
Есть подозрение, что на месте Семака, большинство тренеров российского футбола, подчеркиваю - российского, не только РПЛ, чувствовали себя в контрактной уверенности....
Tostao
Tostao
вчера в 14:59
Ну раз Миллера всё устраивает, тогда питерским болелам не стоит переживать за результаты в еврокубках, они будут одни и те же, как сейчас.
К плохому ведь тоже привыкают.
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ PiterGrad (раскрыть)
вчера в 14:38
Голландцы, на секундочку, играя по такой же схеме (5-3-2), завоевали бронзу на ЧМ 14-го. Если бы Зенит разгромил Мальмё с тем же счётом, что и голландцы "Красную фурию" в стартовом матче того турнира, то никто бы и не пикнул о "трусливой" установке Семака. Просто игроки, на тот момент, решили что они и в "полноги" справятся с деклассированным 4:0 в первом матче соперником. Так часто в футболе происходит и с более мастеровитыми командами...
Futurista
Futurista ответ Strashniy (раскрыть)
вчера в 14:34, ред.
Потому что плохо Зенит играет каждый год поэтому другим и не попасть)...одна команда только напрямую выходит...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:25
С таким составом и я могу привести Зенит к чемпионству в РПЛ. А вот в ЛЧ думать надо!
Strashniy
Strashniy
вчера в 14:15
В ЛЧ только Зенит играет плохо потому, что другим туда просто не попасть.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:15
Ну... им виднее...
112910415
112910415
вчера в 14:12
Боярский же наметил тренеру другой важный пост !
David Young
David Young
вчера в 13:52
Для меня это очень ожидаемая новость.

Как-никак задача ведь и не ставилась выходить в плей-офф Лиги Чемпионов, причём, на сколько помню, там вообще только задача была выходить в финальную часть Лиги Чемпионов, что будет дальше условно говоря без разницы.

Так что весьма последовательно со стороны руководства санкт-петербургского Зенита.

Вряд ли что-то особенно изменится в ближайшие годы в плане успехов клуб в еврокубках.
Futurista
Futurista
вчера в 13:50
Зенит занял свою нишу и всем доволен...временная гегемония в РПЛ и полная несостоятельность в Европе...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:49
Отсутствие результата - тоже результат !
Так и будут в говне ковыряться с бюджетом Газпрома !
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 13:47
Ну вот честно , ну не тренер он.... может человек хороший и сосед нормальный ..но точно не тренер. Боится за свое кресло так что не отцепишь...Тренерской мысли нет, комбинации нет(в 5 защитников играть против Мальме, это не тактос, это мега уважение к хозяевам) хотя стелиться он умеет перед всеми европейскими командами так что ни кто другой. Такой унылый и скучный футбол никто не показывает... только Сережа. Стыдно за любимый клуб , стыдно за такого чемпиона, стыдно за такую игру , стыдно за тренера трусливого.
LOpp
LOpp
вчера в 13:27
В Санкт-Петербурге доверяют тренеру и видят будущее команды с ним, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов»,

После двух сезонов с 4 местом, 3 место - это удача, даже можно сказать - прыгнули выше головы.
particular
particular
вчера в 13:18, ред.
Для расставания могут быть причины, амбиции и обстоятельства. Поэтому не надо стесняться смены кадров. Это вопрос востребованности, а не доверия...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:13
Да как не странно, кажется, оптимальным вариантом попробовать играть в два тренера, Семак в чемпионате и кто-нибудь типа Руя (специалист по боданию в еврокубках) для Лиги Чемпионов. А то если так будет продолжаться, скоро даже в группу Лиги Чемпионов с первого места через отборы надо будет проходить.
4RT
4RT
вчера в 13:10
Богданыч - питерское достояние 😁
drug01
drug01
вчера в 13:09
Значит результат устраивает
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:03, ред.
Надо второго тренера звать....
Руя...
Руй пусть в ЛЧ итальяшек-испашек деклассирует...
А Богданыч 18 раз подряд в РПЛ чемпионит....
Всем же понятно что Рую в РПЛ неинтересно...а Богданычу в ЛЧ...)))
yrasikos22
yrasikos22 ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 13:03
Скажите это Манчини и Луческу да еще и Спаллети за неудачи в Лч...
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