Эпичный Фукс, удалой Мухин и легендарный Заболотный. Оценили свежие трансферы Бабаева в ЦСКА

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21 ноября 2021, 16:50

Березуцкий не выиграл после удаления невезучего защитника.

Понятно, что окружение Орешкина или он сам медленно роют ямку, куда собираются поместить будущее Бабаева и Гинера в клубе. А чем знаменитый дуэт может возразить? Клуб сменил владельцев, государство управляет так, как привыкло.

Не нравишься – до свидания, аргументы никогда не были сильной стороной. А самое важное, что титульных или трансферных аргументов у менеджеров нет. Или хорошие сделки все-таки есть, и зря грешат на директора клуба? Давайте оценим покупки, разделив по понятным категориям.

Недоумение

Гайч (8.5 млн евро), Фукс (8 млн евро), Бохинен (1.5 млн евро), Лукас Сантос (аренда, 200 тысяч евро), Шарлия (аренда, 150 тысяч евро).

Фукс вышел спустя долгое время в основе и на 15-й минуте схватил красную карточку. Фанаты будут недовольны Безбородовым, но Бруно позиционно ошибся, отсюда сам фол и последующая карточка. ЦСКА повезло, что «Химки» не реализовали пенальти, пробили мимо. Но такие подписания, как Фукс, Бохинен – взяли парня, который не привык жить вдали от дома, аренды Сантоса и Шарлия, испортили репутацию Бабаева как мастера селекции.

Тренеры точно просили пригласить рослого форварда, раз после неудачи с Гайчем подписали Заболотного как свободного агента. Но сообща выбрали аргентинца, который дома смотрелся здорово – был кандидатом в первую сборную, а в РПЛ потерялся. Адольфо не понравилось в российском первенстве, хотя в Серии А не закрепился. За «Уэску» в Сегунде в 12 матчах не забил ни разу. Стоимость игрока упала, ЦСКА потерял деньги. С Фуксом та же ситуация – бразилец пережил много травм, его не заберут за 8 млн евро.

Безразличие

Рондон (аренда, 500 тыс. евро), Шкурин (500 тысяч евро), Гогуа (400 тысяч евро), Нисимура (1 млн евро), Н'Диайе (70 тысяч евро), Абель Эрнандес (свободный агент).

Рондона взяли, поскольку за него говорил опыт. Смысла подписывать с форвардом полноценный контракт не увидели, в отличие от «Эвертона», где Саломон у Бенитеса играет, но не забивает мячи. Еще один форвард – Шкурин, снова относится к категории недорогих для клуба сделок. Брался Ганчаренко на вырост, но прогресса нужного масштаба не увидели, поэтому Илья в аренде в киевском «Динамо», где не радует Луческу результативностью.

Также в этом списке Нисимура – японец не прижился в РПЛ , съездил в Португалию, но потом вернулся в Японию, где нашел клуб, которому нужен. Как и еще два игрока атаки, ничем особенным в ЦСКА не запомнился. А отдельно отметим появление Гогуа. Хорошо сыграл против «армейцев» за «Тамбов», его забрали, чтобы потом не доверять и получать уколы от Селюка через интервью.

Понимание

Заболотный (свободный агент), Зайнутдинов (2 млн евро), Сигурдссон (4 млн евро).

Ставим «галочку», что трансферы центральных нападающих, которые так нужны Березуцкому, проходят во второстепенных категориях. ЦСКА по результативности после 15 туров в середине таблицы. Забили 18 мячей, тогда как у «Зенита» 39, а у «Ростова» — 27. Уровень мастерства не всегда определяет голевые показатели, но ЦСКА отдаляется от вершины как раз из-за качества атак.

Против «Химок» играли в меньшинстве, но держали мяч время от времени. Поэтому один удар в створ – еще один упрек хавбекам, которые поддерживали Заболотного. Но Антон после возвращения в ЦСКА не стал играть так, как Дзюба в «Зените». Хотя подписание паспортиста свободным агентом можно понять. Как и трансферы Зайнутдинова – недорого, не считается легионером, может вырасти в цене, или Сигурдссона – на момент приезда в Россию считался перспективным.

Восторг

Влашич (23 млн евро), Эджуке (11.5 млн евро), Мухин (170 тыс. евро), Дивеев (1.5 млн евро), Обляков (4 млн евро), Магнуссон (2.8 млн евро), Бийол (400 тыс. евро), Бекао (аренда, 500 тысяч евро), Ахметов (свободный агент).

Дорогих неудачных трансферов всего два – Гайч и Фукс, и удачных за большие деньги тоже два. Влашич уже отработал вложенные средства и вернулся за солидную сумму в АПЛ . Не усилил «Зенит», не стал новичком одного из турецких клубов. Гинер и Бабаев дождались лучшего для себя, но не лучшего для хорвата предложения. Эджуке пока не уехал, но если команда не будет светиться в Европе, а нигериец продолжить радовать финтами – с ним тоже попрощаются.

Играет на все деньги, но если бы все в нападении Березуцкого действовали аналогично, то получили бы цельную картину и рост голевых показателей. Эджуке пока эффектный, но не слишком эффективный. Хотя выделяется на фоне других. Мухин и Дивеев тоже игроки железной основы (хотя и не всегда хватает опыта, чтобы юбиляр Акинфеев скучал в воротах), и поскольку это молодые российские футболисты, то Бабаева можно смело хвалить за подписание перспективных ребят за маленькие деньги. За Обляковым приходили из «Зенита» — его перехватили у клуба с родных краев Ивана.

К универсалу есть претензии, но представьте мир, где у ЦСКА поставленный футбол времен, когда в центре поля были Вернблум и Еременко. Разумеется, Иван с его передачами мог собирать ассисты и быть одни из героев сезона. Да и Ахметов небесталанный. Его трансфер удачный уже хотя бы из-за стоимости – свободный агент. Также отметим Бийола и Бекао. Две копеечные сделки с крепкими ребятами. Яка, конечно, хотел бы чаще добиваться успехов в футболке ЦСКА , но его рыночную стоимость поднял переход в центр защиты. Нужно будет – расстанутся на выгодных клубу условиях.

Результат селекционной работы

- Трансферы не такие слабые, как хотелось бы представлять внутренней оппозиции к Бабаеву и Гинеру. Например, летом ЦСКА выделил менеджерам целых 170 тысяч евро на трансферы. Они увели у «Локомотива» Мухина, нашли подход к Заболотному – понятно, что Антон получил «подъемные», причем вряд ли скромные. Но расходы не были запредельными, Березуцкому предложили работать с теми, кто есть, вроде Яковлева из второго состава;

- Огорчает, что если раньше Бабаев думал на два шага вперед, то теперь нерешенных проблем больше. Например, в центре атаки пригодился бы иностранец класса Вагнера Лава или Думбия, но теперь денег нет, надо угадать с тем, в кого не поверили остальные. Пойти за Заболотным в лиге с лимитом – много ума не надо. Также не закрыта позиция напарника Дивеева, очень нужен качественный и стабильный левый латераль, ведь Набабкин и Щенников стареют.

- Березуцкий набрал на пять пунктов больше, чем «Спартак». До четвертого места одно очко, поэтому скорее получает на орехи из-за закрытого футбола, плохо поставленной игры в атаке и непонятной тактики замен. Но количественно перспективных игроков в нестаром составе ЦСКА хватает. Хотя одновременно Бабаев не знает, сколько еще хватит здоровья Акинфеева, Фернандеса или Дзагоева. А им замену не подыскали, как и правого латераля – на неродной позиции неудачно выступает Чалов.