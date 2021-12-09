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«Спартак» — в плей-офф Лиги Европы. Селихов отбил пенальти на 98-й минуте

вчера, 22:51
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московский «Спартак» одержал гостевую победу над польской «Легией» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы (0:1).

На 17-й минуте встречи Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче. Затем была обоюдная борьба с обилием жёлтых карточек. В первом тайме было показано 4 «горчичника», 3 из которых получили футболисты «Легии». Во втором тайме арбитр встречи показал ещё 4 жёлтых карточки.

Развязка встречи наступила уже в дополнительное время. На 95-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти. К мячу подошёл Томаш Пекхарт, но забить не смог. Александр Селихов парировал этот удар, подарив «Спартаку» плей-офф второго по силе турнира Старого Света.

Благодаря этой победе «Спартак» вышел из отборочной группы с первого места, набрав 10 очков в 6 матчах и опередив в таблице итальянский «Наполи» и английский «Лестер». «Легия» заняла 4-е место в группе, набрав 6 очков в 6 играх.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:21
Спартак с победой! Супернакальная концовка матча. Феноменальная раскладка в группе. Куча счастливых эмоций. Чего ещё нужно ждать от футбола? Удачи ребятам в плэй-офф ЛЕ! Дальше, конечно, будет сложнее, но всё же нужно надеяться. ))
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 11:27
Спасибо Зеля за очень нужный и трудовой гол.Спасибо,Селя за сейвище,спасённую осень и подаренную весну.Спасибо Руй,что открыл глаза и сменил заевшегося вратаря на голодного.Спасибо,Спартак за подаренный праздник,ожидание жеребьёвки и тост для новогоднего стола!!!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 10:33
Идущий в чемпионате России только 9-м Спартак неожиданно выиграл группу Лиги Европы и прыгнул сразу в 1/8 финала этого турнира.
Насколько же высокой может быть в футболе цена одного-единственного удара! Забей выступающий за Легию чех Томаш Пекгарт 11-метровый на 90+8-й минуте – и Спартак отправился бы с 3-го места в группе в Лигу конференций. За это мы и любим футбол.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 08:41
Как вернулся Селихов, просто нет слов... Несмотря на всех недоброжелателей, после семи мячей от Ливера, тяжелейших травм... Что тут кривить душой, не только я думал, что он не только на прежний уровень не вернется да и вообще в игру... Но парень смог, просто стальной характер и железные нервы... Вызывает огромное уважение. Максименко, конечно, тоже хороший вратарь, его по-человечески жаль, неудачный сезон. Но когда есть такой герой как Селихов, врядли он вернется в основу Спартака.
Grim-Reaper
Grim-Reaper ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 08:38
Вам повезло что на поле не выпустили Максименко, Кутепова и Рассказова)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 07:11
Руй Витория до конца этого сезона точно неприкасаем, ибо то, что СПам показал- это чудо.
112910415
112910415
сегодня в 06:40
Спартак, Селихов, круто !
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 03:49
Браво Селихов. Браво Спартак. Браво всем, кто болел за красно-белых независимо от клубных вкусов.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 02:05
А кем было играть в атаке то,если не было нападающих?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Такая вот игра получилась!!!!!!!!!!!Были бы напы,всё прошло бы как в Москве в плане игры,а с учетом тго,что стоит Селихов а ни Максименко и нет Коленьки,то уже в первом тайме думаю ,что вопрос был бы снят!!!!!!!!!!!!!Он был бы снят все в том же первом и этим составом,забей Игнатов из убойной позиции,но вместо этого получили перекладину и пенку в конце!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 02:04
Спартак с Победой!!! Просто молодцы!!!
Первое место в группе с Наполи и Лестером , это дорогого стоит!!! Болельщики Спартака заслужили!!!
sash71
sash71 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:30
А они были ?
протон
протон
сегодня в 00:49
Конечно, невысокий рост не позволяет Селихову хозяйничать в верхней части ворот,но внизу на линии ворот он как стена не пробиваем.Помню,был в Спартаке еще более невысокий вратарь Прохоров9(1м,76см),недолго играл в команде,но успел стать лучшим голкипером чемпионата СССР.Селихов напомнил по манере игры мне его.
протон
протон
сегодня в 00:48
ПОЗДРАВЛЯЮ, СПАРТАЧИ! Наконец-то добрались до весенних игр еврокубков! СПАРТАК - ЧЕМПИОН!
Потеря Витории будем большой ошибкой для Спартака
Селихов - ты просто Космос! Брависсимо! Красавчик, нет слов!) Только за счёт него команда набрала 7 очков из 9 возможных в последних трёх матчах турнира!)
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 00:46
Федун, я знаю ты читаешь это, оставь Руя!)
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:46
Селихов уверенно играет. Рад за Бакаева...классная победа
протон
протон
сегодня в 00:27
Я аж вздрогнул, когда Селихов пеналь взял, кааайф. Чувствовал, что у соперников ноги дрогнут, красава. Спартак в евро-весне, кто бы мог подумать)
Спартак и валидол это давно слова синонимы, но сегодня был валидол форте. С Победой кб-братья, с 1 местом в гр. смерти. Чудеса!
Какая радость!! Слезы на глазах!!! Всех болельщиков "Спартака" с Днём Победы!!! Селихов - красавчик, умница, молодчина!!! Вся команда, без исключения - МОЛОДЦЫЫЫЫЫЫЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
сегодня в 00:25
Как же не хватало рос. футболу таких эмоций!Пусть эта победа будет отправной точкой для дальнейших успехов наших клубов в еврокубках
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 00:22
ну уж нет, дружище, один из лучших клубов Европы!)
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 00:21
СПАСИБО СПАРТАК. СПАСИБО СЕЛИХОВ И БАКАЕВ.
Когда пенальти били была мысль , а вдруг, потом пришла жена и я узнал, что я 14ок, и что уже все спят.
СПАРТАК С ПОБЕДОЙ И ПЕРВЫМ МЕСТОМ В ГРУППЕ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ баск (раскрыть)
сегодня в 00:21
Да, Селихов на голову сильнее краснодарца(забыл фамилию)
протон
протон
сегодня в 00:20
Аж мурашки в конце после свистка .Просто стоя аплодировали СЕЛИХОВУ.Пожалуйста оставьте
РУЯ ВИТОРИЮ.
Как долго такого небыло, что именно наши парни бегут обниматься и радоваться выходу в плей-офф. С победой!!!
протон
протон
сегодня в 00:19
Сижу и смотрю матч, 89 минута, переглядываемся с отцом и говорим: "Ну что, сейчас по классике на 91 Спартак должен пропустить"
Когда произошёл момент с пенальти, ну я уже не поверил, что такое бывает, абсолютно каждый важный матч Российские команды пропускают после 90 минуты.
А, нет, чудо случилось
Спасибо огромное Селихову и Спартаку, поздравляю всех!)
Maikl322
Maikl322 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
    romario 94
    romario 94
    сегодня в 00:15
    Болельщик Спартака с 1989 года, поздравляю всех братьев красно-белых с победой.
    Очень рад за Александра Селихова. Сколько же ему выпало испытаний за последние годы...И он с честью вышел и победил.
    протон
    протон
    сегодня в 00:13
    Спартак с такими игроками даже заменить ни с кем вышли 1\8 финал. Это фантастика. Это все Витория,респект ему. Спасибо Руй тебе огромное. После Романцева ты лучший тренер у Спартака. Жаль что уходишь.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ Правдин Семён (раскрыть)
    сегодня в 00:13
    Ну не фантан. Ошибался много. Луня по началу был хорош, а потом травма и ни чем не лучше Миши. Не мог форму набрать. Надо из Крылашек Ломаева подрезать пока не поздно.
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:11
    СЛЕЗУ РАДОСТИ.
    Kolymchanin
    Kolymchanin
    сегодня в 00:11
    Браво Спартак!!! Наказали пшеков - уж очень плохо себя вели и игроки и их болелы.
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 00:09
    Наконец то Максименко отправят в Спартак 2,не люблю Спартак но в Еврокубках все наши молодцы одним словом
    баск
    баск
    сегодня в 00:05
    Мясные молодцы, конечно, невозможно было не зайти и не поздравить)
    С двумя сразу победами вас, и в этом матче, и в группе с Наполи и Лестером, это было внушительно.

    Что касается Селихова- может Карпину и Кофанову уже завязывать с вызовами батальонов вратарей?
    Первый номер в раме сборной, похоже, понятен всем.)
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