«Спартак» — в плей-офф Лиги Европы. Селихов отбил пенальти на 98-й минуте

Московский «Спартак» одержал гостевую победу над польской «Легией» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы (0:1).
На 17-й минуте встречи Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче. Затем была обоюдная борьба с обилием жёлтых карточек. В первом тайме было показано 4 «горчичника», 3 из которых получили футболисты «Легии». Во втором тайме арбитр встречи показал ещё 4 жёлтых карточки.
Развязка встречи наступила уже в дополнительное время. На 95-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти. К мячу подошёл Томаш Пекхарт, но забить не смог. Александр Селихов парировал этот удар, подарив «Спартаку» плей-офф второго по силе турнира Старого Света.
Благодаря этой победе «Спартак» вышел из отборочной группы с первого места, набрав 10 очков в 6 матчах и опередив в таблице итальянский «Наполи» и английский «Лестер». «Легия» заняла 4-е место в группе, набрав 6 очков в 6 играх.
Молодцы Спартак! Непростая группа была. Давно не радовал клуб такими победами в еврокубках.
Молодцы Спартак! Непростая группа была. Давно не радовал клуб такими победами в еврокубках.
Занять первое место в группе с такими соперниками - дорого вдвойне. И ведь за Спартак не было стыдно ни в одном из матчей. Да, не повезло в 1 туре с Легией и дома с Лестером - но бились, имели моменты и могли побеждать. Ну а две победы над Наполи - просто песня. А сегодня взяли реванш и наконец-то обыграли неудобную Легию.
Саша Селихов герой! Вот кто достоин быть №1 в воротах. Если здоровье не подкачает, то и Сафонова в сборной может подвинуть.
Занять первое место в группе с такими соперниками - дорого вдвойне. И ведь за Спартак не было стыдно ни в одном из матчей. Да, не повезло в 1 туре с Легией и дома с Лестером - но бились, имели моменты и могли побеждать. Ну а две победы над Наполи - просто песня. А сегодня взяли реванш и наконец-то обыграли неудобную Легию.
Саша Селихов герой! Вот кто достоин быть №1 в воротах. Если здоровье не подкачает, то и Сафонова в сборной может подвинуть.