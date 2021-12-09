«Спартак» — в плей-офф Лиги Европы. Селихов отбил пенальти на 98-й минуте

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вчера, 22:51

Московский «Спартак» одержал гостевую победу над польской «Легией» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы (0:1).

На 17-й минуте встречи Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче. Затем была обоюдная борьба с обилием жёлтых карточек. В первом тайме было показано 4 «горчичника», 3 из которых получили футболисты «Легии». Во втором тайме арбитр встречи показал ещё 4 жёлтых карточки.

Развязка встречи наступила уже в дополнительное время. На 95-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти. К мячу подошёл Томаш Пекхарт, но забить не смог. Александр Селихов парировал этот удар, подарив «Спартаку» плей-офф второго по силе турнира Старого Света.

Благодаря этой победе «Спартак» вышел из отборочной группы с первого места, набрав 10 очков в 6 матчах и опередив в таблице итальянский «Наполи» и английский «Лестер». «Легия» заняла 4-е место в группе, набрав 6 очков в 6 играх.