«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Янг Бойз» и вышел в плей-офф ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» сыграли вничью (1:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
За хозяев поля на 9-й минуте поединка отличился Мейсон Гринвуд. Ассистировал нападающему защитник Люк Шоу. Фабиан Ридер из «Янг Бойз» сравнял счёт в матче на 42-й минуте. Далее обе команды произвели множество замен, которые, однако, результативных действий на поле не прибавили. Итог — ничья 1:1.
«Манчестер Юнайтед» выходит из группы в плей-офф с первого места, «Янг Бойз» занял 4-ю строку.
Резервисты себя не показали, старались угодить новому тренеру, но это их и подвело. Растранжирили массу 100% моментов, особенно Эланга. Про Мату промолчу, он свое отыграл. Сербское бревно как обычно: один привоз вместе с Донни привел к голу ну и два других - удалось спастись. Короче, увидел Ральф тех, с кем придется расстаться, ну а мы и без этого знали...а молодежь, как уже говорил, совсем какая-то низкорослая и бестолковая.
Резервисты себя не показали, старались угодить новому тренеру, но это их и подвело. Растранжирили массу 100% моментов, особенно Эланга. Про Мату промолчу, он свое отыграл. Сербское бревно как обычно: один привоз вместе с Донни привел к голу ну и два других - удалось спастись. Короче, увидел Ральф тех, с кем придется расстаться, ну а мы и без этого знали...а молодежь, как уже говорил, совсем какая-то низкорослая и бестолковая.
И Бруно нет и Рона. Оба могли красивую статистику сделать. Бруно мог отличиться голевой передачей в каждом матче группы, а Рон забить гол. Но обоих нет даже в заявке, значит посмотрим на молодёжь)
И Бруно нет и Рона. Оба могли красивую статистику сделать. Бруно мог отличиться голевой передачей в каждом матче группы, а Рон забить гол. Но обоих нет даже в заявке, значит посмотрим на молодёжь)
Есть понимание, что у Юнайтед резерва, как такового нет, для решения серьёзных задач.
Куда потратили 400 лямов непонятно
Есть понимание, что у Юнайтед резерва, как такового нет, для решения серьёзных задач.
Куда потратили 400 лямов непонятно