«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Янг Бойз» и вышел в плей-офф ЛЧ

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сегодня, 00:59

«Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» сыграли вничью (1:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

За хозяев поля на 9-й минуте поединка отличился Мейсон Гринвуд. Ассистировал нападающему защитник Люк Шоу. Фабиан Ридер из «Янг Бойз» сравнял счёт в матче на 42-й минуте. Далее обе команды произвели множество замен, которые, однако, результативных действий на поле не прибавили. Итог — ничья 1:1.

«Манчестер Юнайтед» выходит из группы в плей-офф с первого места, «Янг Бойз» занял 4-ю строку.