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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Янг Бойз» и вышел в плей-офф ЛЧ

сегодня, 00:59
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг БойзМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» сыграли вничью (1:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

За хозяев поля на 9-й минуте поединка отличился Мейсон Гринвуд. Ассистировал нападающему защитник Люк Шоу. Фабиан Ридер из «Янг Бойз» сравнял счёт в матче на 42-й минуте. Далее обе команды произвели множество замен, которые, однако, результативных действий на поле не прибавили. Итог — ничья 1:1.

«Манчестер Юнайтед» выходит из группы в плей-офф с первого места, «Янг Бойз» занял 4-ю строку.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 11:45
не соглашусь, как раз наоборот, резерв из порток выпрыгивал, чтобы показать себя Ральфу, особенно в первом тайме, но как выяснилось, пороха у них не хватило, слабоваты, и физически , и морально, короче, перспективы туманные с таким резервом.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:12
Молодцы, сомнения были, что они выйдут.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:42
Очень хорошо 👍
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:37
Всё хорошо что хорошо кончается...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:25
Манчестер можно поздравить!
pele1981
pele1981 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 06:51
Это только начало! Дальше будет веселее)))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:14
Всё прошло гладко
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 06:00
пенальти не было?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:56
Рагник мелко обкакался !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:59
Нежданчик нарисовался...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 03:50
Обломали ставкунов
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 03:32, ред.
Появится ли ставка на матч Аталанта - Вельярреал ???
амурец
амурец
сегодня в 02:34
МЮ играли без азарта, задачи свои они решили
Землянин
Землянин
сегодня в 01:38
Кстати на воротах танкист снова стоял 😂
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 01:30
Заголовок неправильный: МЮ и без этого матча уже вышел в следующую стадию.
Резервисты себя не показали, старались угодить новому тренеру, но это их и подвело. Растранжирили массу 100% моментов, особенно Эланга. Про Мату промолчу, он свое отыграл. Сербское бревно как обычно: один привоз вместе с Донни привел к голу ну и два других - удалось спастись. Короче, увидел Ральф тех, с кем придется расстаться, ну а мы и без этого знали...а молодежь, как уже говорил, совсем какая-то низкорослая и бестолковая.
Землянин
Землянин
сегодня в 01:10
Натужно
протон
протон
сегодня в 01:09
Так ребят, хочу напомнить. Если вдруг у МЮ не получится выиграть, то ожидайте на ветках табор Мессиботов, обвиняющих Роналду в плохом прессинге против Янг Бойз.
И Бруно нет и Рона. Оба могли красивую статистику сделать. Бруно мог отличиться голевой передачей в каждом матче группы, а Рон забить гол. Но обоих нет даже в заявке, значит посмотрим на молодёжь)
протон
протон
сегодня в 01:08
Жаль, мог повторить своё достижение и забить в 6 матчах группы снова.
Есть понимание, что у Юнайтед резерва, как такового нет, для решения серьёзных задач.
Куда потратили 400 лямов непонятно
allemz
allemz
сегодня в 01:01
Интересно будет глянуть на Стретфорд в плей-офф
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:01
Сколько стаавок проигралло. Забито мало и ничья.
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