«Бенфика» обыграла «Динамо» Киев и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

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сегодня, 00:54

Португальская «Бенфика» на своём поле обыграла «Динамо» Киев (2:0).

Хозяева обеспечили себе преимущество уже в первом тайме. Сначала Роман Яремчук отличился на 16-й минуте встречи. А затем Жилберто забил второй гол португальцев на 22-й минуте. Во втором тайме счёт на табло не изменился, и матч закончился сухой победой команды из Лиссабона.

«Бенфика» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе и оставив за бортом «Барселону». «Динамо» Киев набрало 1 очко в 6 матчах группового этапа и заняло последнее место в группе.