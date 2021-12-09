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«Бенфика» обыграла «Динамо» Киев и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 00:54
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Португальская «Бенфика» на своём поле обыграла «Динамо» Киев (2:0).

Хозяева обеспечили себе преимущество уже в первом тайме. Сначала Роман Яремчук отличился на 16-й минуте встречи. А затем Жилберто забил второй гол португальцев на 22-й минуте. Во втором тайме счёт на табло не изменился, и матч закончился сухой победой команды из Лиссабона.

«Бенфика» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе и оставив за бортом «Барселону». «Динамо» Киев набрало 1 очко в 6 матчах группового этапа и заняло последнее место в группе.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 09:01
Португальцы в этом розыгрыше вообще улет, Бенфика, Спортинг в ЛЧ, Порту в ЛЕ.
Adolf33
Adolf33 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:43, ред.
С месси Баварии проиграли 2:8. Если учесть, что барсукам помог Алабай, забивший в свои ворота..
А без золотомячиста 0:3. То сдулась она с месси
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:24
Снова португальцы в плей-офф ЛЧ.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:16
Ожидаемый результат.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:26
Резулбтат был очевиден
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 05:18
С победой лиссабонский клуб, и болельщиков! Сегодня и вчера отличились португальские коллективы, точнее лиссабонские, Спортинг и Бенфика. Причем, и те, и другие играли в не простых проходных для таких команд группах. Спортинг оставил за бортом плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА Боруссию из Дортмунда, а Бенфика саму Барселону. Бенфика очень достойно сыграла в играх против Барселоны. Представляете, Бенфика- это клуб, который можно считать, как фарм-клуб топ клубов Европы. Барселона на глазах становится середняком, а то и ниже этого. Посмотрим, что скажут её болельщики, которые всегда смеялись над Миланом, Манчестером Юнайтед и т.д.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:46
Ожидаемая победа Бенфики
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:04
Барса без Месси сдулась совсем...
BENFICA
BENFICA
сегодня в 01:31
Ура!
Capral
Capral
сегодня в 01:02
Судья конечно отпетый мерзавец. Всю игру подсуживал Киеву. Гармаша надо было удалять еще в 1м тайме. Грубая игра Киева, бездарная и бестолковая. Собственно, что еще можно было ждать от Стамеску. Бенфика конечно дно, и в ЛЧ им ничего не светит, но главное, они сделали сегодня!!!
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