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А. Заболотный: «Нашли внутренние эмоции для последнего матча»

вчера, 21:06
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Форвард ЦСКА Антон Заболотный отреагировал на победу над «Арсеналом».

Тяжелый матч. Старались действовать, как и в обычную погоду, но условия чуть-чуть сдавливали. Не чувствовали ног, было тяжеловато, но ребята справились. Всех с победой!

Вчера были смешанные чувства. Сначала сказали «ребята отдыхайте», а потом быстро все изменилось. Нужно было перестраиваться и наша команда отлично с этим справилась. Нашли внутренние эмоции для последнего матча и доказали, что мы умеем играть в отличный футбол.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:28
С победой Антон
С победой ЦСКА
ЦВБП!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:40
Вот бы так в каждом матче находили мотивацию и забивали на один гол больше соперника, цены бы вам не было. А пока игры нет, непонятно за счёт чего идём дальше. Березуцкому явно нужны резервы для усиления, состав нужно обновлять.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:06
Три очка в кармане и хорошее настроение перед паузой. Это сейчас главное.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:02
Закончили первую часть чемпионата на мажорной ноте и это главное. Игра в атаке пока не впечатляет, но оборона выглядит всё надёжнее, кажется. Ну здесь всё понятно - Лёша сам отличный защитник. А вот как быть с креативом и изобретательностью в атаке. Уж слишком всё предсказуемо. Заболотный, конечно, молодец, но этого явно недостаточно. Чалов совсем зачах. Нужна свежая кровь в атаке. Ну а в целом Березуцкий проделал хорошую работу и добился положительного результата с командой. Безусловно, Алексей должен продолжать работать главным тренером ЦСКА.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:02
Как и должно быть ЦСКА сильнее.
beefs
beefs
вчера в 22:01
намерзлись, теперь на острова отогреваться...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:43
Без блеска, но три очка взяли. Хотя игра по прежнему вызывает много вопросов. Очень мало креатива в атаке, наигранные комбинации не просматриваются совсем, все выглядит очень невыразительно. Хорошо , что оборона с Акинфеевым выглядят вполне неплохо. С такой игрой попасть в ЕК будет очень тяжело. Нужна команде хорошая встряска. Очень нужен забивной нападающий, Заболотный с Чаловым слабоваты. Посмотрим что принесет нам ближайшее ТО.
Усиление необходимо.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:39
Такого настроя и движения в некоторых матчах сезона не хватало. Молодец Леша, нашел подход, накануне распустил всех домой, сходили в ресторан , хорошо покушали. И все получилось!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:21
Хорошую концовку года провёл Антон, желаю тебе весной продолжить дублировать.
Удачи и всех благ.
протон
протон
вчера в 21:13
Хейтеры и критики только у великих! Легенда
Futurista
Futurista
вчера в 21:12
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:07
Теперь можно спокойно отдыхать.
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