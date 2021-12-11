А. Заболотный: «Нашли внутренние эмоции для последнего матча»

Форвард ЦСКА отреагировал на победу над «Арсеналом».

Тяжелый матч. Старались действовать, как и в обычную погоду, но условия чуть-чуть сдавливали. Не чувствовали ног, было тяжеловато, но ребята справились. Всех с победой!

Вчера были смешанные чувства. Сначала сказали «ребята отдыхайте», а потом быстро все изменилось. Нужно было перестраиваться и наша команда отлично с этим справилась. Нашли внутренние эмоции для последнего матча и доказали, что мы умеем играть в отличный футбол.