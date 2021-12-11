Божович: «ЦСКА по качеству игры был лучше нас»

Наставник тульского «Арсенала» отреагировал на поражение от ЦСКА .

Думаю, что поле было тяжелым для игры, погода не была футбольной. Первый тайм был равным, но во втором тайме ЦСКА был лучше. Мы понимаем, что ЦСКА по качеству игры был лучше нас. К сожалению, мы не смогли прыгнуть выше головы. Могу сказать, что обе команды большие молодцы, что вышли на поле и начали играть.

У нас вообще не было тренировки вчера. Сначала была информация, что не будем играть, поэтому мы разъехались с базы. Потом нам пришлось собираться. Ничего страшного в этом нет. Все игроки были в дороге, но успели вернуться. Это не причина нашего поражения.