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Божович: «ЦСКА по качеству игры был лучше нас»

вчера, 19:18
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович отреагировал на поражение от ЦСКА.

Думаю, что поле было тяжелым для игры, погода не была футбольной. Первый тайм был равным, но во втором тайме ЦСКА был лучше. Мы понимаем, что ЦСКА по качеству игры был лучше нас. К сожалению, мы не смогли прыгнуть выше головы. Могу сказать, что обе команды большие молодцы, что вышли на поле и начали играть.

У нас вообще не было тренировки вчера. Сначала была информация, что не будем играть, поэтому мы разъехались с базы. Потом нам пришлось собираться. Ничего страшного в этом нет. Все игроки были в дороге, но успели вернуться. Это не причина нашего поражения.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:32
Главный мастер по догам в рпл, смешно читать его, всегда слив армейцам и питеру
YVG
YVG
вчера в 20:52
Откуда там качество игры, Арсенал просто никакой.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:36
Армейцы были все же лучше.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:04
Проиграли по делу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:00
Игра понравилась но всё равно заставили понервничать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:57
На сей раз класс бьёт порядок.
beefs
beefs
вчера в 19:47
молодцы, только проиграли...
drug01
drug01
вчера в 19:45
Справедливые слова
протон
протон
вчера в 19:35
в Туле вообще мясные трубу подогрева из земли вырвали...так что,не ищите отмазок
David Young
David Young ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 19:31
Здравствуйте. Троллинг клуба Манчестер Сити. То же самое было бы если бы Вы так написали о болельщиках клуба. Старайтесь использовать те прозвища команд которые общеприняты, например скаузеры (Ливерпуль), пенсионеры (Челси), канониры и пушкари (Арсенал Лондон), молотобойцы (Вест Хэм), уверен что о многих, если не обо всех (прозвищах ныне выступающих в АПЛ команд), Вам известно.

И просьба такие вопросы задавать в хэштеге вопрос_модератору.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:19
Молодцы,сегодня старались
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