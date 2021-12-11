А. Березуцкий: «Погодные условия очень сложные, мяч совсем не летел»

Рулевой ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о победе над «Арсеналом».
Мы готовились, как и планировали. Вчера провели тренировку, да, у нас не было заезда, мы собрались только перед игрой. Готовились как европейская команда. Индивидуальные беседы насчет вчерашних новостей не проводили, ни в коем случае. Весь вчерашний день мы были вместе, ужинали в ресторане, все вкусно поели.
Довольно тяжелая игра, но если говорить по содержанию, то я очень доволен командой. Погодные условия очень сложные, мяч совсем не летел, был тяжелым, но ничего удивительного нет, ведь сегодня в Москве 11 декабря.
Мы готовились, в общем, по плану,
Каждый конь очень вкусно поел.
Только этот кругляшик поганый,
Всё-равно, как назло, не летел.
Европейский наш клуб, как известно -
- Я бесед проводить не хотел,
Пред игрою мы были все вместе,
Все-равно этот гад не летел.
Мы готовились, в общем, по плану,
Каждый конь очень вкусно поел.
Только этот кругляшик поганый,
Всё-равно, как назло, не летел.
Европейский наш клуб, как известно -
- Я бесед проводить не хотел,
Пред игрою мы были все вместе,
Все-равно этот гад не летел.
Хорошо команде отдохнуть и подготовиться к второй части сезона.
ЦВБП!
Хорошо команде отдохнуть и подготовиться к второй части сезона.
ЦВБП!