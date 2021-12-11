А. Березуцкий: «Погодные условия очень сложные, мяч совсем не летел»

Рулевой ЦСКА рассказал о победе над «Арсеналом».

Мы готовились, как и планировали. Вчера провели тренировку, да, у нас не было заезда, мы собрались только перед игрой. Готовились как европейская команда. Индивидуальные беседы насчет вчерашних новостей не проводили, ни в коем случае. Весь вчерашний день мы были вместе, ужинали в ресторане, все вкусно поели.

Довольно тяжелая игра, но если говорить по содержанию, то я очень доволен командой. Погодные условия очень сложные, мяч совсем не летел, был тяжелым, но ничего удивительного нет, ведь сегодня в Москве 11 декабря.