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А. Березуцкий: «Погодные условия очень сложные, мяч совсем не летел»

вчера, 20:08
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Рулевой ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о победе над «Арсеналом».

Мы готовились, как и планировали. Вчера провели тренировку, да, у нас не было заезда, мы собрались только перед игрой. Готовились как европейская команда. Индивидуальные беседы насчет вчерашних новостей не проводили, ни в коем случае. Весь вчерашний день мы были вместе, ужинали в ресторане, все вкусно поели.

Довольно тяжелая игра, но если говорить по содержанию, то я очень доволен командой. Погодные условия очень сложные, мяч совсем не летел, был тяжелым, но ничего удивительного нет, ведь сегодня в Москве 11 декабря.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 10:01
В такую погоду надо заставлять играть руководство РПЛ,хватит им в теплых кабинетах кожанные кресла жопой полировать !
Tostao
Tostao
сегодня в 08:55, ред.
Напрасные хлопоты

Мы готовились, в общем, по плану,
Каждый конь очень вкусно поел.
Только этот кругляшик поганый,
Всё-равно, как назло, не летел.

Европейский наш клуб, как известно -
- Я бесед проводить не хотел,
Пред игрою мы были все вместе,
Все-равно этот гад не летел.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:31, ред.
Закончили первый отрезок сезона на мажорной ноте.....уверенно победили в непростых погодных условиях.
Хорошо команде отдохнуть и подготовиться к второй части сезона.
ЦВБП!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:47
Последняя игра этого года показала, что команда может собраться и играть в любых погодных условиях и это + тренеру. Лазарет пустеет и это тоже + .Весной ждём победных игр. Удачи.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:01
11 декабря в Москве бывает и холоднее.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:00
Всё хорошо для них кончилось
протон
протон
вчера в 20:57, ред.
Игра ужасная, мы мучаетмся на поле. Видимо, в руководстве окончательно смирились с тем, что ЦСКА - середняк отныне. Для середняка, конечно четверочка...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:37
Так он же пластиковый! В такую погоду надо на кирзовый переходить;помню,что лет 60 назад зимой с Сибири такие исправно летали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:35
Выиграли да и ладно...
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:28
Две победы от армейцев в заключительных турах чемпионата хороший подарок своим болельщикам перед Новым годом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:26
Ладно, главное победа!
beefs
beefs
вчера в 20:15
результат есть и ладно, на отдых...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:14
Условия одинаковые для обоих команд.
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