Слуцкий: «Не успевали перестраиваться за быстрыми игроками „Крыльев“».

Главный тренер казанского «Рубина» прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер Лиги «Крылья Советов» — «Рубин» (2:0):

Действительно, у нас возникало много свободных зон. Мы не успевали перестраиваться за быстрыми игроками «Крыльев Советов».

Во втором тайме мы понимали, что нам достаточно тяжело прессинговать, потому что не было замен. Старались сохранить мяч, не так легко его терять, но это нам не удалось сделать.