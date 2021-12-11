Слуцкий: «Не успевали перестраиваться за быстрыми игроками „Крыльев“».

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер Лиги «Крылья Советов» — «Рубин» (2:0):
Действительно, у нас возникало много свободных зон. Мы не успевали перестраиваться за быстрыми игроками «Крыльев Советов».
Во втором тайме мы понимали, что нам достаточно тяжело прессинговать, потому что не было замен. Старались сохранить мяч, не так легко его терять, но это нам не удалось сделать.
По результатам поединка «Крылья Советов» поднялись на промежуточное 6-е место, набрав 27 очков в 18 играх. «Рубин» остался на 10-й строчке (22 очка).
И ведь трудно что-то опровергнуть словам главного тренера Слуцкого. Действительно, против Рубина играла самая молодая команда РПЛ. Которая только в этом сезоне появилась в высшем дивизионе нашего чемпионата и сразу заявившая о себе как равноценном представителя РПЛ.
И конечно правде сказать, Рубин сейчас переживает не лёгкие времена, у команды как и у её лидеров атаки Кварацхелии и только востановившегося от травм Деспотовича наблюдается безголевой период , что сказывается на общей игре Рубина. Много желания выйти из этого состояния наблюдается в игре Кварацхелия, но это огромное желание приводит к неправильным решениям на поле, передерживает мяч , берёт игру на себя, но это всё приводит к потерям мяча, а ещё больше что бывают загубленные моменты которые должны были приводить к опасным моментам у ворот соперников и забитым мячам. Но счёт на табло говорит совершенно обратное . И действительно сегодняшний матч тому яркое подтверждение, и то что молодёжь Крылышек переигрывала почти во всех компонентах сказался на итоговом счёте.
Хочется поздравить ещё раз команду Осинькина с убедительной Победой, а Рубину думаю для решения задач и проблем, нужны в любом случае усиления.
Всем Добра !!!
И ведь трудно что-то опровергнуть словам главного тренера Слуцкого. Действительно, против Рубина играла самая молодая команда РПЛ. Которая только в этом сезоне появилась в высшем дивизионе нашего чемпионата и сразу заявившая о себе как равноценном представителя РПЛ.
И конечно правде сказать, Рубин сейчас переживает не лёгкие времена, у команды как и у её лидеров атаки Кварацхелии и только востановившегося от травм Деспотовича наблюдается безголевой период , что сказывается на общей игре Рубина. Много желания выйти из этого состояния наблюдается в игре Кварацхелия, но это огромное желание приводит к неправильным решениям на поле, передерживает мяч , берёт игру на себя, но это всё приводит к потерям мяча, а ещё больше что бывают загубленные моменты которые должны были приводить к опасным моментам у ворот соперников и забитым мячам. Но счёт на табло говорит совершенно обратное . И действительно сегодняшний матч тому яркое подтверждение, и то что молодёжь Крылышек переигрывала почти во всех компонентах сказался на итоговом счёте.
Хочется поздравить ещё раз команду Осинькина с убедительной Победой, а Рубину думаю для решения задач и проблем, нужны в любом случае усиления.
Всем Добра !!!