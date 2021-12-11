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Слуцкий: «Не успевали перестраиваться за быстрыми игроками „Крыльев“»

вчера, 17:07
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер Лиги «Крылья Советов» — «Рубин» (2:0):

Действительно, у нас возникало много свободных зон. Мы не успевали перестраиваться за быстрыми игроками «Крыльев Советов».

Во втором тайме мы понимали, что нам достаточно тяжело прессинговать, потому что не было замен. Старались сохранить мяч, не так легко его терять, но это нам не удалось сделать.

По результатам поединка «Крылья Советов» поднялись на промежуточное 6-е место, набрав 27 очков в 18 играх. «Рубин» остался на 10-й строчке (22 очка).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:09
Скорее, это слуцкий не успевал сообразить, что делать с быстрыми атаками Крыльев.
альсато
альсато
сегодня в 06:21
РАСТАЩАТ "КРЫЛЬЯ" (в зимнее окно), как пить дать...
Пепс
Пепс
вчера в 22:18, ред.
Че то ждал от Слуцкого больше.... А так глядишь на команду - вообще не понятно во что играют (((((( мысли нету.... Уступаем по делу, командно играем хуже всех.... С Сочи отскочили по большому счету, случайно выиграли.... В прошлом году играли тоже не всегда с блеском.... Но были игроки - Макаров, Йевтич... которые могли метров с 25 шарахнуть и забить победный гол....а ща какая-то серая масса суетно бегает туда-сюда .... А крайние Зуев, Зотов вообще мрак (((( Да и Тальби не пойми что....
112910415
112910415
вчера в 20:37
кончились идеи у тренера
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 20:26
Левонид,да ты космос..(((
Халат тебе подарили,тюбитейку,пятилетний контракт,Сайманыч дифирамбы поет,может уж тогда поработаешь немного.Непопадание Рубина в зону вылета и стыковых матчей,мне кажется этого маловато будет,за все эти блага..((
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:14
Вы так рассуждаете, как будто в РПЛ знают, как использовать свободные зоны, хотя даже не так... Знают, но не умеют.
andrefino13
andrefino13 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 20:11, ред.
Тут явно на лицо уровень Российского футбола, уровень не РПЛ, а уровень Российского футбола. Если никому ничего не предложили, то и результат будет спортивный. Кто сильнее, тот и победит. Всё верно говорю Фонбет?
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:06
Когда Слуцкий только пришёл в Рубин, и особенности, когда заиграл Кварацхелия, все пели совсем другие песни.... Это Рубин детки.
andrefino13
andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:44
Но увольнять не нужно? Верно? Да и Обляков в ЦСКА, и никто его не вспоминает, и главное не гонит из команды.... Вы теперь занимаетесь фк Краснодар, а до этих команд дела нет. ЦСКА проиграл.... Ну бывает... что поделаешь.... Болеем завтра за фк Краснодар...)))
протон
протон
вчера в 19:32
Шаронов хотя бы мемным физруком был, Лёня уже даже не веселит, как раньше
А в чём катастрофа у Рубина? Вроде это нормальное состояние для клубов Лёньки когда фарт заканчивается и индивидуально сильные игроки чуть проседают. Построенной игры у него никогда не было, более того, он даже автобус не мог качественный поставить в своих клубах. Вместо автобуса было какое-то хаотичное движение туда-сюда
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:13
Очередная невзрачная игра Рубина. Состав все же жидковат , потому и колбасит команду периодически.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:02
Тут явно недоработка тренера.
RuyVik
RuyVik
вчера в 18:56
Слуцкому пора вернуться в цска с такой игрой.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:50
Свободные зоны, потому что сам так играет. Надеется на технику и скорость Хвичи, стараясь растянуть соперника, чтобы у него и партнёров было пространство,
но вот не задача. Соперник воспользовался этими свободными зонами. . Команда выглядела резко, дерзко впереди. Защита Рубина была беспомощна, порой не знали, куда бежать и кого закрывать.
Возможно я не прав.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:32, ред.
Не успевали перестраиваться ? Как я вас понимаю, Леонид Викторович: тяжёлый сезон, игры два раза в неделю, матчи на еврокубки, да ещё проклятые тренировки ( и кто их только выдумал ?), вымотались, бедненькие, как же вас жалко. Ничего, потерпите, немного осталось, а там юг, тёплое море, на второй круг выйдете свеженькими как огурчики. Шахтёры и их семьи покрутили бы пальцем у виска, услышав от вас такие речи.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 18:27
Хозяева раскатали приезжих
1bear
1bear
вчера в 18:08
КС - просто молодцы - переиграли рубиновых !
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 17:57
Я надеялся что у Слуцкого всё наладилось и он нашел свой клуб который сможет заиграть под его руководством....но увы!...думается что скоро он станет безработным!
После цска как то не пошло у него....а жаль!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:47
Крылья просто разрывают всех!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:43, ред.
Слуцкий: «Не успевали перестраиваться за быстрыми игроками „Крыльев“».
И ведь трудно что-то опровергнуть словам главного тренера Слуцкого. Действительно, против Рубина играла самая молодая команда РПЛ. Которая только в этом сезоне появилась в высшем дивизионе нашего чемпионата и сразу заявившая о себе как равноценном представителя РПЛ.
И конечно правде сказать, Рубин сейчас переживает не лёгкие времена, у команды как и у её лидеров атаки Кварацхелии и только востановившегося от травм Деспотовича наблюдается безголевой период , что сказывается на общей игре Рубина. Много желания выйти из этого состояния наблюдается в игре Кварацхелия, но это огромное желание приводит к неправильным решениям на поле, передерживает мяч , берёт игру на себя, но это всё приводит к потерям мяча, а ещё больше что бывают загубленные моменты которые должны были приводить к опасным моментам у ворот соперников и забитым мячам. Но счёт на табло говорит совершенно обратное . И действительно сегодняшний матч тому яркое подтверждение, и то что молодёжь Крылышек переигрывала почти во всех компонентах сказался на итоговом счёте.
Хочется поздравить ещё раз команду Осинькина с убедительной Победой, а Рубину думаю для решения задач и проблем, нужны в любом случае усиления.
Всем Добра !!!
particular
particular
вчера в 17:39, ред.
Не успевали...
Cat01
Cat01
вчера в 17:34
Потеряли влажные очки... Перерыв!
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:27, ред.
Лёне пора прекращать с тренерством - это не его! Он хороший мужик, но никак не тренер, и очередные мучения с Рубином тому доказательство. Во всех командах одно и тоже - неплохое начало на эмоциях и постепенное уверенное опускание на дно, в бессилии что-либо изменить и поправить. Все его команды начинают заниматься на поле какой-то мучительной возьнёй, а не футболом. Ощущение что Слуцкий просто не может донести до футболиста то что он от него хочет. В общем, Рубину со Слуцким светит только борьба за непопадание в зону стыков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:22
Получит волшебного пинча...
beefs
beefs
вчера в 17:10
Слуцкий в Англии потерял свою квалификацию...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 17:09
Поражение по игре. Справедливо.
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