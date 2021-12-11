Витория поддержал призывы фанатов оставить его главным тренером «Спартака»

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вчера, 15:52

Наставник «Спартака» в своем Instagram опубликовал видео, на котором его поддерживают фанаты московского клуба, а также сделал репосты записей с просьбой оставить его у руля клуба. Под видео он написал следующее:

Благодарность.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной скорой отставке португальского тренера. Фанаты устроили акцию в социальных сетях с призывами не отправлять в отставку Виторию.

В четверг «Спартак» в гостях обыграл польскую «Легию» со счетом 1:0 в заключительном туре группового раунда Лиги Европы. Команда заняла первое место в группе C, благодаря чему напрямую вышла в 1/8 финала Лиги Европы.