Витория поддержал призывы фанатов оставить его главным тренером «Спартака»

Наставник «Спартака» Руй Витория в своем Instagram опубликовал видео, на котором его поддерживают фанаты московского клуба, а также сделал репосты записей с просьбой оставить его у руля клуба. Под видео он написал следующее:
Благодарность.
Ранее в СМИ появилась информация о возможной скорой отставке португальского тренера. Фанаты устроили акцию в социальных сетях с призывами не отправлять в отставку Виторию.
В четверг «Спартак» в гостях обыграл польскую «Легию» со счетом 1:0 в заключительном туре группового раунда Лиги Европы. Команда заняла первое место в группе C, благодаря чему напрямую вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
Похоже, Федун и Зарема сами загнали себя в угол. Витория — тренер, который строит проекты на долгий срок, и ждать от него результатов здесь и сейчас — просто бред. Особенно с учетом того, что летом ему подвезли лишь сырого Кофрие. То, что Зарема с ходу поставила на Руе крест и тренера решили менять спустя всего полгода работы — индикатор дикого непрофессионализма, граничащего с безумием. Если придет новый наставник то жди пока еще обкатаются и войдут в ритм, наладят связки в игре.
Похоже, Федун и Зарема сами загнали себя в угол. Витория — тренер, который строит проекты на долгий срок, и ждать от него результатов здесь и сейчас — просто бред. Особенно с учетом того, что летом ему подвезли лишь сырого Кофрие. То, что Зарема с ходу поставила на Руе крест и тренера решили менять спустя всего полгода работы — индикатор дикого непрофессионализма, граничащего с безумием. Если придет новый наставник то жди пока еще обкатаются и войдут в ритм, наладят связки в игре.
Но руководство похоже сами желают неудач своему клубу. Руй Витория хороший тренер, но ему с самого начала Зарема и Ко. суют палки в колёса. Новичков по просьбе Руя не купили, постоянно говорят, что не хотели этого тренера и советуются с бывшим (Тедеско). Это тоже самое, что невеста перед брачной ночью начнёт обзванивать бывших на громкой связи при женихе и спрашивать, что ей делать ночью... И всё это происходит в юбилейный год! Вот тут реально жалко болел и самого тренера.
Ну дайте доработать до конца сезона, хотя бы ради приличия!
Хотя для Руя лучше уйти, если останется окунётся ещё больше в экскременты Федуна и Заремы!
Но руководство похоже сами желают неудач своему клубу. Руй Витория хороший тренер, но ему с самого начала Зарема и Ко. суют палки в колёса. Новичков по просьбе Руя не купили, постоянно говорят, что не хотели этого тренера и советуются с бывшим (Тедеско). Это тоже самое, что невеста перед брачной ночью начнёт обзванивать бывших на громкой связи при женихе и спрашивать, что ей делать ночью... И всё это происходит в юбилейный год! Вот тут реально жалко болел и самого тренера.
Ну дайте доработать до конца сезона, хотя бы ради приличия!
Хотя для Руя лучше уйти, если останется окунётся ещё больше в экскременты Федуна и Заремы!