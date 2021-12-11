ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Витория поддержал призывы фанатов оставить его главным тренером «Спартака»

вчера, 15:52

Наставник «Спартака» Руй Витория в своем Instagram опубликовал видео, на котором его поддерживают фанаты московского клуба, а также сделал репосты записей с просьбой оставить его у руля клуба. Под видео он написал следующее:

Благодарность.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной скорой отставке португальского тренера. Фанаты устроили акцию в социальных сетях с призывами не отправлять в отставку Виторию.

В четверг «Спартак» в гостях обыграл польскую «Легию» со счетом 1:0 в заключительном туре группового раунда Лиги Европы. Команда заняла первое место в группе C, благодаря чему напрямую вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Все новости
Червиченко о травме Дзюбы: «Зачем поддерживать клуб, если хочется отдыха?»
Сегодня, 13:40 Комментарии1
Кобелев: «Сейчас персонально никто не обороняется»
Сегодня, 12:48 Комментарии2
Быстров: «В Европе Дзюба уже не может себя проявить так, как 2 года назад»
Сегодня, 12:47 Комментарии13
Президент «Урала» о победе над «Ростовом»: «Благодарен команде и тренерам»
Сегодня, 10:27 Комментарии2
В. Быстров: «У нас много богатых людей, которым небезразличен „Спартак“»
Сегодня, 10:25 Комментарии14
Колыванов: «У „Динамо“ неплохие шансы в матче с „Зенитом“»
Сегодня, 10:19 Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:04
Да вроде поздно уже...
С Ваноли уже пообедали...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:07
Скорее всего, вопрос уже решён.
avfc71
avfc71
вчера в 19:21
обыграть поляков без нападающих и после этого думать о смене тренера это идея ненормального руководства
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:08
так его уже уволили или нет? в твитере пишут в прошедшем времени.. типа уволен уже да?!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:43
Был плохим, пара побед на везении и стал хорошим.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:27
"Держательница яичек Арнольдыча" уже всё решила,её вердикт узнаем скоро.
ДСА
ДСА
вчера в 17:02
Ну а что, а вдруг передумают увольнять?
112910415
112910415
вчера в 17:01
все решения уже приняты (
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:53
Очередной скандал в спартаке.
Мишима
Мишима ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:49
Где ты был раньше? А то тут сначала его назначения ни одного хорошего слова в адрес Витории
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:48
Нечто похожее уже было с "трениришкой" Эмери!
Руй при всех препятствиях только только наладил игру Спартака, а его раз и сняли... не справедливо, хотя о чём я говорю когда Спартаком заведует Зарема...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:48, ред.
Наконец-то начал Спартак играть, даже с тем багажом игроков, и вот те на те ! Федун, есть Федун. Да ещё и в в таком тандеме как с Селиховой, это как чёрный ящик 📦 в программе Что ? Где ? Когда ? Так что отгадать наперёд действия этого тандема предсказать просто невозможно. Учитывая что у Заремы ещё и гороскоп является одним из главных средств к принятию того или иного решения. А какие-то другие предложения со стороны менеджерского состава и доводы совсем не являются чем-то значимым и вовсе не учитываются в принятии окончательного решения.
Так что любые потуги со стороны болельщиков, а тем более самого пока ещё главного тренера Руи Витория, это как холостой выстрел в небеса. Здравый смысл и последние успехи на европейской арене в еврокубках для решения Федуна не имеют никакого значения. Они с Заремой уже всё давно решили . А жаль.
Потеря Руи Витория ещё долго будет эхом отзываться в добрых словах болельщиков. А Ваноли ещё один непонятный персонаж в истории клуба Спартак.
Будем делать посмотреть, что же опять из этого всего получится . В любом случае пожелаю только Удачи и всего самого наилучшего Руи Витория ! Всем Добра !!!
альсато
альсато
вчера в 16:43
а есть еще в мире тренер, кто не тренировал Спартак?..умело руководство клуба, дурит своих поклонников, списывая свою НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ на не профессиональные качества тренеров))))
tsk116
tsk116
вчера в 16:40
Прекрасный Пуй
makkie
makkie
вчера в 16:36
Увы, но сейчас Спартак в руках Заремы Салиховой.
Так что увольнение Витории планировалось аж с августа, и всё это время вели переговоры с кандидатами на почти вакантное место. А в последние месяцы не выдержали и слили всё в СМИ.
Это отлично характеризует нынешнее руководство Спартака, которое ищет замену ныне работающему тренеру. Позор такому руководству!
particular
particular
вчера в 16:29, ред.
Вито долго запрягал и балансировал, но в нужное время он выдал нужный результат... Пусть в РПЛ пока без блеска, но в целом, его его вклад в сезон уже можно пощупать в следующей стадии ЕК :)))
В общем, стакан после сказанного тоста не перехватывают :)
(про коня на переправе промолчу :))))
протон
протон ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:28
Руй без работы не останется в любом случае, в европе всё видели, учитывая тренировать клуб да еще с таким руководством это отвага. Там спохватясь за головы скажут "да он просто герой" я никогда не соглашусь с тем, что «Спартак» вылез в весну Лиги Европы на одном лишь голом везении. Витория в любом случае проделал качественную работу и создал организованную команду, умеющую терпеть, держать удар и находить шансы в любой игре. «Спартак» находил аргументы всегда – и с «Наполи», и с «Лестером», как дома, так и на выезде, как в равных составах, так и в большинстве.
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:22
Руй стал жертвой внутренней войны! Зарема не смотрит на его профессиональные качества, ей важно, что не она его выбрала.
Витории надо получать компенсацию и бежать от этого рассадника подальше.
Жертва уходит, до здравствует новая жертва (Паоло Ваноли)!
David Young
David Young
вчера в 16:21
Ответ на вопрос в опросе - да, увольнять на следует.
прохожий.
прохожий.
вчера в 16:18
Дайте человеку доработать сезон.По итогам сезона и будете судить.Что Важнее РПЛ или Выступление в Европе? Где команда заработает больше денег В РПЛ или В Европе? Ну что за скотское отношение.И тут не Зарема виновата ,а акционеры клуба.Заоема просто подстилка Федуна,но не со всеми же акционерами она спит.
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:15, ред.
Так Руй ничем не заслужил что бы его оставили....в РПЛ 9- ое место.....в ЛЕ должны сказать спасибо Селихову что пенальти потащил....забей пенальти чешский легионер Легии и не видать выхода в плей офф ЛЕ
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:15
Не люблю Спартак, но клубу не желаю неудач, особенно на международной арене! Наоборот болею за Спартак как за российский клуб в еврокубках!
Но руководство похоже сами желают неудач своему клубу. Руй Витория хороший тренер, но ему с самого начала Зарема и Ко. суют палки в колёса. Новичков по просьбе Руя не купили, постоянно говорят, что не хотели этого тренера и советуются с бывшим (Тедеско). Это тоже самое, что невеста перед брачной ночью начнёт обзванивать бывших на громкой связи при женихе и спрашивать, что ей делать ночью... И всё это происходит в юбилейный год! Вот тут реально жалко болел и самого тренера.
Ну дайте доработать до конца сезона, хотя бы ради приличия!
Хотя для Руя лучше уйти, если останется окунётся ещё больше в экскременты Федуна и Заремы!
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:06
А то, что команда, которая на предсезонке показывала пркрасную форму, а потом скатилась на 9 место, это не критерий оценки деятельности тренера?
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 16:05
Тренеру этому огромное уважение, краски он свои внёс в лигу.
протон
протон
вчера в 16:02
Если и уволят, думаю без работы точно не останется, возможно и на повышение пойдет в Европе, учитывая как он тащил Спартак на евро арене, с таким руководством Спартака вдобавок. я думаю Руй выигрыше тем более
протон
протон
вчера в 15:56
Похоже, что португальский наставник и сам понимает свое шаткое положение. на победной пресс-конференции он будто бы попрощался с фанатами "красно-белых".
Похоже, Федун и Зарема сами загнали себя в угол. Витория — тренер, который строит проекты на долгий срок, и ждать от него результатов здесь и сейчас — просто бред. Особенно с учетом того, что летом ему подвезли лишь сырого Кофрие. То, что Зарема с ходу поставила на Руе крест и тренера решили менять спустя всего полгода работы — индикатор дикого непрофессионализма, граничащего с безумием. Если придет новый наставник то жди пока еще обкатаются и войдут в ритм, наладят связки в игре.
YVG
YVG
вчера в 15:52
Нужно оставить, тренер заработал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100