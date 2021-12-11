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Петржела: «„Динамо“ — выскочки, „Зенит“ победит»

вчера, 15:20
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит14:00 Не начался

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от поединка 18-го тура РПЛ с «Динамо», который пройдет 12 декабря:

Это будет тяжёлый матч для «Зенита». «Динамо» — молодая и перспективная команда: играют легко и уверенно. Да, мы помним прошлую встречу в Санкт-Петербурге, но теперь матч будет в Москве — это большой плюс для столичной команды. С другой стороны, «Зенит» исторически хорошо выступает в Москве. Не удивлюсь, если будет ничья.

Мне нравится, как сейчас играют динамовцы. Никто не ждал, что они будут бороться за золото — «Динамо» выскочки. «Зенит» победит», я считаю.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:34
довольно очевидно, что переводчик ошибся,
Властимил не вкладывал в слова уничижительного оттенка !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 20:36
Как говорил герой одной комедии "Огласите пожалуйста весь список кому очевидно". На этом сайте таких человек 8 не больше.
pele1981
pele1981 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:04
Вот это в самую точку!)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 18:25
Тогда гопники приблатгенные
pele1981
pele1981 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:44
Повадки блатных отсутствуют - они скорее приблатненные)))
makkie
makkie
вчера в 16:34
Зенит тоже были выскочками в российском футболе.
Просто они оказались под крылом Газпрома, а что за этим последовало - все знают.

Наверное все кроме Питера в этом матче за Динамо будут переживать!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:58
То что фаворит Зенит - это очевидно.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 15:43
Очень хочется на тренерский мостик обратно. Не самый лучший вариант.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:41, ред.
Если пан назвал Динамо выскочками, то предлагаю придумать кликуху для зенита. Мой вариант блатные. Пойдёт?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ particular (раскрыть)
вчера в 15:39, ред.
Там спецАгент с камерой и жучками напротив сидит) Точнее без камеры, иначе видео было бы уже в сети)
particular
particular
вчера в 15:35
И ведь не лень кому-то выходить на Властика, о чём-то его спрашивать и записывать его глубокомысленные домыслы...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 15:34
Вчера один раз умные слова сказал про Дзюбу и опять в маразм вошел!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:32
Петржела: «„Динамо“ — выскочки, „Зенит“ победит».
pele1981
pele1981
вчера в 15:31
Кого интересует мнение этого недотренера))))))
drug01
drug01
вчера в 15:30
Какие веские слова
LOpp
LOpp
вчера в 15:30
Опять пластилину пенсия от Газпрома капнула
протон
протон
вчера в 15:25, ред.
Больше противно не от того, что он постоянно умопомрачительно восхваляет Зенит, а того, что его ещё более постоянно цитируют! Сколько можно?!? Сергей Богданович, там кое-кто очень хочет вернуться!
В Динамо очень перспективные футболисты, именно для России и сборной. А Зенит....ну сами понимаете..короли только в России..а в Европе клуб ниже среднего
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:23
Динамо напоминает Зенит Петржелы.
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