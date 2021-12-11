Петржела: «„Динамо“ — выскочки, „Зенит“ победит».

Экс-тренер «Зенита» поделился ожиданиями от поединка 18-го тура РПЛ с «Динамо», который пройдет 12 декабря:

Это будет тяжёлый матч для «Зенита». «Динамо» — молодая и перспективная команда: играют легко и уверенно. Да, мы помним прошлую встречу в Санкт-Петербурге, но теперь матч будет в Москве — это большой плюс для столичной команды. С другой стороны, «Зенит» исторически хорошо выступает в Москве. Не удивлюсь, если будет ничья.

Мне нравится, как сейчас играют динамовцы. Никто не ждал, что они будут бороться за золото — «Динамо» выскочки. «Зенит» победит», я считаю.