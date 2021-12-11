Гаврилов: «Раз с Ваноли договорённость, в обратную повернуть не могут»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал возможную смену главного тренера красно-белых:

Раз с Ваноли, наверное, была договоренность, они в обратную повернуть не могут. С другой стороны, результатов особых у Витории не было. Даже в сейчас, когда «Спартак» вышел из такой группы с первого места, но дальше-то уверенности нет никакой. Мне кажется, что Ваноли приступит к своим обязанностям до «Сочи». У нас сейчас так, а через пять минут уже по-другому.