Гаврилов: «Раз с Ваноли договорённость, в обратную повернуть не могут»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал возможную смену главного тренера красно-белых:
Раз с Ваноли, наверное, была договоренность, они в обратную повернуть не могут. С другой стороны, результатов особых у Витории не было. Даже в сейчас, когда «Спартак» вышел из такой группы с первого места, но дальше-то уверенности нет никакой. Мне кажется, что Ваноли приступит к своим обязанностям до «Сочи». У нас сейчас так, а через пять минут уже по-другому.
Ранее сообщалось, что презентация итальянского наставника Паоло Ваноли в качестве главного тренера москвичей запланирована на 17 декабря.
На данный момент «Спартак» идёт на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 17 играх. Из групповой стадии Лиги Европы команда под руководством Руя Витории вышла с первого места, опередив в группе итальянский «Наполи» и английский «Лестер».