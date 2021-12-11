ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Гаврилов: «Раз с Ваноли договорённость, в обратную повернуть не могут»

вчера, 15:41

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал возможную смену главного тренера красно-белых:

Раз с Ваноли, наверное, была договоренность, они в обратную повернуть не могут. С другой стороны, результатов особых у Витории не было. Даже в сейчас, когда «Спартак» вышел из такой группы с первого места, но дальше-то уверенности нет никакой. Мне кажется, что Ваноли приступит к своим обязанностям до «Сочи». У нас сейчас так, а через пять минут уже по-другому.

Ранее сообщалось, что презентация итальянского наставника Паоло Ваноли в качестве главного тренера москвичей запланирована на 17 декабря.

На данный момент «Спартак» идёт на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 17 играх. Из групповой стадии Лиги Европы команда под руководством Руя Витории вышла с первого места, опередив в группе итальянский «Наполи» и английский «Лестер».

Все новости
Червиченко о травме Дзюбы: «Зачем поддерживать клуб, если хочется отдыха?»
Сегодня, 13:40 Комментарии0
Кобелев: «Сейчас персонально никто не обороняется»
Сегодня, 12:48 Комментарии2
Быстров: «В Европе Дзюба уже не может себя проявить так, как 2 года назад»
Сегодня, 12:47 Комментарии13
Президент «Урала» о победе над «Ростовом»: «Благодарен команде и тренерам»
Сегодня, 10:27 Комментарии2
В. Быстров: «У нас много богатых людей, которым небезразличен „Спартак“»
Сегодня, 10:25 Комментарии14
Колыванов: «У „Динамо“ неплохие шансы в матче с „Зенитом“»
Сегодня, 10:19 Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:23
А вот и посмотрим, в любом случае из Соболева и Бакаева он Левандовски и Месси не сделает
YVG
YVG
вчера в 16:56
Зря Руя меняют, с ним хоть и игры нет никакой, зато везенье в каждом матче.
Сп62
Сп62
вчера в 16:00
Согласен с Гавриловым. Игру команда не показывает. Весь состав или даже половину сменить нельзя, а вот тренера можно. Вдруг, да повезёт.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:54
Всё в руках заремы но увы насильно мил не будешь.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:51
Все через одно место
протон
протон
вчера в 15:47, ред.
Я думаю что уже жалеют об этом, а возможно нет.
Mangur
Mangur
вчера в 15:46
Контракт. Юристы порвут
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100