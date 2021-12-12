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Райола — о трансфере Холанда: «Я назвал четыре команды в качестве примера»

вчера, 21:12

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, уточнил свое недавнее высказывание о том, что норвежец может перейти в «Баварию», «Реал», «Барселону» или «Манчестер Сити».

Хотел бы внести некоторую ясность касательно моего интервью: четыре клуба, в которые может перейти Холанд, были названы в качестве примера.

Когда он уйдет, то перейдет в один из 15 европейских топ-клубов. На данный момент Эрлинг сосредоточен на футболе. Переговоров с другими клубами нет.

К тому же подтверждаю то, о чем я уже говорил. Не уверен, что он покинет свой текущий клубом будущим летом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:18
агент бесконечно терпелив, добыча не уйдёт !
sir_Alex
sir_Alex ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 06:31
Вряд ли «Челси» интересен Мбаппе.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:07
Любой мог бы также назвать для примера. Перечень и так примерно известен
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:36
Кто больше предложит, туда агент и отправит игрока.
Сантус
Сантус ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 02:12, ред.
Вариант хороший,но куда вместить всех монстров если предположить что Мбаппе не запудрят мозги и он перейдёт в Мадрид тоже...)Вот в Челси я его бы отправил.Там увалень в атаке никак раскачаться не может..)
протон
протон
вчера в 22:51
боруссия конечно с вылетом из лч лоханулась знатно: хотели сохранить холланда чтобы в плей-офф пошуметь, в итоге потеряли потенциальных 75 лямов на его трансфере
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 22:37
Достали все эти околофутбольные люди. Наводят муть и шороху думая исключительно о своем кармане....
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:29
Наиболее вероятный вариант – «Реал».
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:50
Ему подойдет только Реал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:43
Агент заднюю включил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:13
Зря он уходит...
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