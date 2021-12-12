Райола — о трансфере Холанда: «Я назвал четыре команды в качестве примера»

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» , уточнил свое недавнее высказывание о том, что норвежец может перейти в «Баварию», «Реал», «Барселону» или «Манчестер Сити».

Хотел бы внести некоторую ясность касательно моего интервью: четыре клуба, в которые может перейти Холанд, были названы в качестве примера.

Когда он уйдет, то перейдет в один из 15 европейских топ-клубов. На данный момент Эрлинг сосредоточен на футболе. Переговоров с другими клубами нет.

К тому же подтверждаю то, о чем я уже говорил. Не уверен, что он покинет свой текущий клубом будущим летом.