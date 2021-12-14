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Орлов: «Считаю, Азмуна могли бы взять в „Манчестер Сити“ или „Баварию“»

14 декабря 2021, 17:16

Российский спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный уход нападающего питерского «Зенита» Сердара Азмуна:

Ну что с «Лионом» может выиграть Азмун в Европе? Подумайте. Или ПСЖ расформируют? Я с уважением отношусь к Сердару и буду рад его выбору. Но одно дело — поиграть в «Манчестер Сити», «Баварии» или каком-то итальянском клубе. Считаю, что могли бы его туда взять. Почему-то его туда не зовут. Условия жизни там будут не такие, как условия в «Зените».

Напомним, контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Ранее была информация, что иранский футболист и «Лион» достигли соглашения о переходе.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
15 декабря 2021 в 11:19, ред.
Не, ребята, все не так, все не так, ребята! Это не деменция, а наоборот; он прозрел и увидел то, что нам, простым смертным, не ведомо!
Веселый и вечно молодой старикан продолжает нас радовать "остроумными" приколами! Пишите, Гена, пишите!
В_МЯСО
В_МЯСО
15 декабря 2021 в 10:00
Похоже, что Геннадий Сергеевич изволили откушать беленькой с утреца...
Землянин
Землянин
15 декабря 2021 в 02:08, ред.
Чтобы сгнил на лавке, как Толя Тимащук, выходя после основного времени и то по праздникам 🤥
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 декабря 2021 в 00:19
После слов Геннадия Сергеевича...прямо таки страшно представить дом Азмуна в Лионе...
Asper
Asper ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
14 декабря 2021 в 23:13
В смысле, деменция - это увидеть сравнение Зенита с МЮ там, где про МЮ вообще не вспоминали? Ну да))
Gahi
Gahi
14 декабря 2021 в 22:23, ред.
Когда появилась информация о том что Манчестер Сити хочет подписать Александра Зинченко то многие скептически отнеслись к этой новости но ещё больше нашлось тех кто также высказывался о провальной идеи подписать игрока. Но случилось то что 4 июля 2016 Зинченко подписал пятилетний контракт с английским клубом "Манчестер Сити", и чтобы не сидеть на лавке был отдан в аренду в нидерландский ПСВ до конца сезона 2016 - 2017 года, оттачивать своё мастерство. После возвращения в "Манчестер Сити" заиграл так что по версии портала WhoScored, Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка лиги сезона 2018 - 2019, отыграв 120 минут матча противит "Челси". В феврале 2019 года болельщики "Манчестер Сити" назвали Зинченко лучшим игроком месяца среди футболистов команды. А 20 июня 2019 года подписал новый контракт с «Манчестер Сити» сроком на 5 лет то есть 20 июня 2024 года и также продолжает играть в разных турнирах за команду. Так что не нужно делать скоропалительные выводы на счёт Сердара Азмуна, ему главное попасть в команду с качественными футболистами которые будут делать вовремя передачи на него, которых стало меньше в "Зените" после прихода бразильцев. Которые заигрываются и тянут одеяло на себя, это достаточно хорошо видно во время игры. В любом случае решать Азмуну и его агенту где продолжать ему играть, так что удачи Сердару в дальнейшей его карьере. Удачи
Futurista
Futurista
14 декабря 2021 в 22:19
Орлова комментатором на BBC...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
14 декабря 2021 в 22:01
Могли бы, но не берут Гена....не берут!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 декабря 2021 в 21:52
Его могли бы взять и на луну, вот только он там н... не кому не нужен!
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ nikoladolgov (раскрыть)
14 декабря 2021 в 20:38
Это старческая деменция)
НикСта63
НикСта63
14 декабря 2021 в 20:25
Считаю, что меня могут взять в эти же Команды
Dima salev
Dima salev
14 декабря 2021 в 20:23
Азмун Ман Сити и Баварии даже в скамейке запасные не нужен.
oFANATo
oFANATo
14 декабря 2021 в 20:16
Ага.....а ещё могли бы в космос отправить...
Caniggia
Caniggia
14 декабря 2021 в 20:15
Ман Сити и Баварию выходцы из РПЛ не могут интересовать в принципе! Гена забыл, что в Европе уже сложился некий стереотип о некоторой степени испорченности футболистов любой национальности, поигравших в России. И рисковать, приобретая оттуда игроков, особо никто желания не испытывает и, особенно, россиян. Монако, Аталанта и Фиорентина вот рискнули. Монако повезло больше всех, в Аталанте вряд ли в восторге от приобретения, ждали явно бОльшего, во Флоренции...ну без комментариев. Азмун иранец, у него другой менталитет, но он давно живёт и играет в России. Так что никаким грандам он интересен не будет, как бы он хорошо не играл. Зинченко исключение из правил. Так что и Лион для Азмуна неплохой вариант. Проявит себя там, уверен, что пойдёт на повышение, в ту же Италию или Германию, где, вроде бы им тоже активно интересовались. Сейчас его задача не поддаться соблазнам газпрома и заставить себя вырваться из золотой клетки Зенита!
nikoladolgov
nikoladolgov
14 декабря 2021 в 19:58
орлов - полный 56 !
Как можно сравнивать мертвый звенит с МЮ ?
Он в своем уме ?
barca200885
barca200885
14 декабря 2021 в 19:57
Геннокок Орлов - Зиша.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 декабря 2021 в 19:50
Ну до топ-клубов Сердар пока не дорос... Хотя в будущем - возможно...
доктоР7
доктоР7
14 декабря 2021 в 19:50
Уже писали про то, что дед снова забыл таблетки выпить? Аха-ха))
lobsterdam
lobsterdam
14 декабря 2021 в 19:40
Орлову скучно быть просто комментатором на зарплате, а почему бы не попробовать себя на агентском поприще и начать с продвижения Азмуна в МС или к немцам? Ну не бесплатно, конечно, глядишь и копеечка какая выгорит...
Верг
Верг ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
14 декабря 2021 в 19:24
    particular
    particular
    14 декабря 2021 в 19:18, ред.
    Хорошо, что руководство ряда европейских клубов не вникает в расчёты Орлова...
    Garrincha58
    Garrincha58
    14 декабря 2021 в 19:15
    а с Эвертоном что можно выиграть????
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    14 декабря 2021 в 19:07
    Его уровень ниже этих достойных команд
    edubokom
    edubokom
    14 декабря 2021 в 19:07
    🤭
    berda2003
    berda2003
    14 декабря 2021 в 19:01
    он же не в маразме, как орлов, чтобы проситься на лавку МС или в мюнхен...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    14 декабря 2021 в 18:57
    "Змей-искуситель" граф)). Готовит почву наверно по просьбе руководства). Интересно, где сейчас сам Азмун.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    14 декабря 2021 в 18:47
    А Глушакова в ПСЖ)
    протон
    протон
    14 декабря 2021 в 18:46
    Бавария, Манчестер Сити и азмун...Ахахах!) Нафига он им сдался? Лион - это его уровень, норм трансфер для него был бы.
    Capral
    Capral
    14 декабря 2021 в 18:44
    Даже Генадий Сергеич не понимает, что уровень футбола в России и в Европе- до неприличия разный, и то, что может Азмун в российском футболе, в европейском может не получиться. Азмун- замечательный форвард, но, на уровне российского футбола....
    Байкал-38
    Байкал-38
    14 декабря 2021 в 18:44
    В принципе в городе Манчестер или в республике Бавария могли узнать, что Азмун любит лошадей и взять его к себе конюхом! А вот в фк МС и в фк Бавария лошадей не держат, там в футбол играют.
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