Орлов: «Считаю, Азмуна могли бы взять в „Манчестер Сити“ или „Баварию“»

Российский спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный уход нападающего питерского «Зенита» :

Ну что с «Лионом» может выиграть Азмун в Европе? Подумайте. Или ПСЖ расформируют? Я с уважением отношусь к Сердару и буду рад его выбору. Но одно дело — поиграть в «Манчестер Сити», «Баварии» или каком-то итальянском клубе. Считаю, что могли бы его туда взять. Почему-то его туда не зовут. Условия жизни там будут не такие, как условия в «Зените».