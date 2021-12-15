«Барселона» заинтересовалась защитником «Челси» Маатсеном

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вчера, 13:59

Левый защитник «Челси» заинтересовал «Барселону», сообщает Football Insider.

«Блауграна» планирует сделать предложение по трансферу 19-летнего игрока в январе, в настоящее время Ян находится в аренде в «Ковентри».

Маатсен забил один гол и сделал одну голевую передачу в 20 матчах сезона.

Контракт Яна с «Челси» действует до лета 2024 года.