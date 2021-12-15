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«Барселона» заинтересовалась защитником «Челси» Маатсеном

вчера, 13:59

Левый защитник «Челси» Ян Маатсен заинтересовал «Барселону», сообщает Football Insider.

«Блауграна» планирует сделать предложение по трансферу 19-летнего игрока в январе, в настоящее время Ян находится в аренде в «Ковентри».

Маатсен забил один гол и сделал одну голевую передачу в 20 матчах сезона.

Контракт Яна с «Челси» действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
вчера в 15:07
Барселоне что бы выйти на прежний уровень нужны игроки уровня Мбаппе,Холанда,Де Брюйне,Салаха и конечно же нужен Гвардиола
Но на них у Барсы нет денег,поэтому они и интересуются Маатсеном
Да и Салахи и Мбаппе не пойдут играть в Лигу Европы
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:43
Возможно сам Челси его и вернёт. У Чиллуэла травма крестов. Нужен игрок слева.
Mangur
Mangur
вчера в 14:08
Так интересно
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