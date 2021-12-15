«Барселона» заинтересовалась защитником «Челси» Маатсеном

Левый защитник «Челси» Ян Маатсен заинтересовал «Барселону», сообщает Football Insider.
«Блауграна» планирует сделать предложение по трансферу 19-летнего игрока в январе, в настоящее время Ян находится в аренде в «Ковентри».
Маатсен забил один гол и сделал одну голевую передачу в 20 матчах сезона.
Контракт Яна с «Челси» действует до лета 2024 года.
Но на них у Барсы нет денег,поэтому они и интересуются Маатсеном
Да и Салахи и Мбаппе не пойдут играть в Лигу Европы
Но на них у Барсы нет денег,поэтому они и интересуются Маатсеном
Да и Салахи и Мбаппе не пойдут играть в Лигу Европы