Кариус может вернуться в Бундеслигу

1639558863

вчера, 12:01

Голкипер «Ливерпуля» может вернуться в немецкую Бундеслигу. На вратаря претендует «Гройтер Фюрт». Кариус после фатальных ошибок в финале Лиги чемпионов 2018 года утратил к себе доверие со стороны боссов «Ливерпуля», игрок отправился по многочисленным арендам. Контракт немца действует до лета 2022 года.

«Гройтер Фюрт» хочет бесплатно подписать Кариуса. Ранее он выступал за «Майнц» и «Унион».

Ранее к нему проявлял интерес швейцарский клуб.