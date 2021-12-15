Кариус может вернуться в Бундеслигу

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус может вернуться в немецкую Бундеслигу. На вратаря претендует «Гройтер Фюрт». Кариус после фатальных ошибок в финале Лиги чемпионов 2018 года утратил к себе доверие со стороны боссов «Ливерпуля», игрок отправился по многочисленным арендам. Контракт немца действует до лета 2022 года.
«Гройтер Фюрт» хочет бесплатно подписать Кариуса. Ранее он выступал за «Майнц» и «Унион».
Ранее к нему проявлял интерес швейцарский клуб.
Про Филимонова ща загуглю, а вот про Кариуса гуглить не надо - его перфоманс знает весь мир
Про Филимонова ща загуглю, а вот про Кариуса гуглить не надо - его перфоманс знает весь мир
Я не говорю, что Кариус криворукий, но, скорее всего, перенесенная психологическая травма и отсутствие эмпатии людей помешают восстановлению и дальнейшему прогрессу.
Я не говорю, что Кариус криворукий, но, скорее всего, перенесенная психологическая травма и отсутствие эмпатии людей помешают восстановлению и дальнейшему прогрессу.