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Кариус может вернуться в Бундеслигу

вчера, 12:01

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус может вернуться в немецкую Бундеслигу. На вратаря претендует «Гройтер Фюрт». Кариус после фатальных ошибок в финале Лиги чемпионов 2018 года утратил к себе доверие со стороны боссов «Ливерпуля», игрок отправился по многочисленным арендам. Контракт немца действует до лета 2022 года.

«Гройтер Фюрт» хочет бесплатно подписать Кариуса. Ранее он выступал за «Майнц» и «Унион».

Ранее к нему проявлял интерес швейцарский клуб.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 13:07
Загуглил, да, накосячил он в последних матчах отбора Евро2000, но так то был крутой вратарь, сумел потом опять выйти на высокий уровень - молотчик! Кариус то никогда крутым не был, при этом налажал не в отборе на крупный турнир, а в финале самого престижного клубного турнира!.. оставил след в истории, что еще сказать!.. и из головы это выкинуть нельзя - ни из его, ни из остальных людей!..
Baggio R.
Baggio R. ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 12:55
Кариус навсегда останется в памяти "героем" финала ЛЧ, а Филимонова многие винят в пролете сборной России мимо Евро-2000.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:54
В Гройтер Фюрт решили, что мало пропускают.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 12:51
Не надо путать масштабы - как думаешь чей провал более известен?
Про Филимонова ща загуглю, а вот про Кариуса гуглить не надо - его перфоманс знает весь мир
Baggio R.
Baggio R. ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 12:46
Филимонова, казалось, сломил матч с Украиной, а он играл себе и играл. В 40 лет вернулся в РПЛ. Параллельно ещё и со сборной по пляжному футболу 3 титула завоевал.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:26
Тот случай, когда даже даром не надо. Он, ведь, еще не старый - можно научиться чему-то другому, освоить новую профессию...
Я не говорю, что Кариус криворукий, но, скорее всего, перенесенная психологическая травма и отсутствие эмпатии людей помешают восстановлению и дальнейшему прогрессу.
shlomo
shlomo
вчера в 12:17
Ну бесплатно это всегда хорошо...
drug01
drug01
вчера в 12:07
Это хорошо
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