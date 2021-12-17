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Сорокин: «Fan ID может быть хорошим инструментом безопасности»

вчера, 08:13

Глава оргкомитета петербургского финала ЛЧ Алексей Сорокин порассуждал на тему возможного введения Fan ID в российском футболе.

Откровенно говоря, ничего страшного в введении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу. С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все — и организаторы, и болельщики. С другой — это вопрос, сколько функций погрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество.

Об этом вслух не так часто говорят, но не секрет, что подчас у людей, которые хотят пойти на футбол с семьей, есть опасения. Ввиду которых они принимают решения остаться дома, а не идти на стадион. Вполне возможно, это даст волну привлечения совершенно другого болельщика. Который будет более спокоен.

В силу наличия Fan ID — инструмента определенной безопасности на стадионе. Тут надо балансировать между интересами всех заинтересованных сторон и найти правильную точку равновесия.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:34
Из-за опасений быть задержанным омоном на 4 часа ?
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 11:28
Мир превращается в контрационный лагерь
112910415
112910415
вчера в 10:52
на пустом стадионе спокойнее
Vave666
Vave666
вчера в 10:47
А qr-коды для здоровья полезны))
lotsman
lotsman
вчера в 09:25
Против каждого яда есть своё противоядие.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:01
Ну да,про ВАРево так тоже говорили,а до этого -о камерах.А всё это ничего не предотвращает,а камеры так и называются-"ВИДЕОФИКСАЦИИ".То есть,установив их в подъезде,можешь потом посмотреть кино о том,что НЕКТО в тёмной одежде с капюшоном на голове нагадил тебе под дверь.
shlomo
shlomo
вчера в 08:14
Это к сожалению не панацея от того что твориться на трибунах.... опять что то пойдет не так как надо...
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