Сорокин: «Fan ID может быть хорошим инструментом безопасности»

Глава оргкомитета петербургского финала ЛЧ Алексей Сорокин порассуждал на тему возможного введения Fan ID в российском футболе.

Откровенно говоря, ничего страшного в введении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу. С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все — и организаторы, и болельщики. С другой — это вопрос, сколько функций погрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество.

Об этом вслух не так часто говорят, но не секрет, что подчас у людей, которые хотят пойти на футбол с семьей, есть опасения. Ввиду которых они принимают решения остаться дома, а не идти на стадион. Вполне возможно, это даст волну привлечения совершенно другого болельщика. Который будет более спокоен.

В силу наличия Fan ID — инструмента определенной безопасности на стадионе. Тут надо балансировать между интересами всех заинтересованных сторон и найти правильную точку равновесия.