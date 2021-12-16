Дасаев – о жребии для сборной России в Лиге наций: «Соперники нормальные»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на жеребьёвку Лиги наций для сборной России.
Соперники нормальные, их можно легко проходить. Сложно сказать, почему мы два года подряд не можем выйти в первую группу. Надеюсь, что сейчас где-то что-то проявится у наших ребят, и они поднимутся в группу А. Из такого квартета можно легко выходить, можно даже поэкспериментировать.
Самыми сильными кажутся Исландия и Израиль, не Албания. Если говорить честно, сейчас наша сборная сильнее их всех.
Сборной России предстоит сразиться с Албанией, Израилем и Исландией. Турнир Лиги наций стартует в начале июня 2022 года.