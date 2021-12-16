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Дасаев – о жребии для сборной России в Лиге наций: «Соперники нормальные»

вчера, 21:48

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на жеребьёвку Лиги наций для сборной России.

Соперники нормальные, их можно легко проходить. Сложно сказать, почему мы два года подряд не можем выйти в первую группу. Надеюсь, что сейчас где-то что-то проявится у наших ребят, и они поднимутся в группу А. Из такого квартета можно легко выходить, можно даже поэкспериментировать.

Самыми сильными кажутся Исландия и Израиль, не Албания. Если говорить честно, сейчас наша сборная сильнее их всех.

Сборной России предстоит сразиться с Албанией, Израилем и Исландией. Турнир Лиги наций стартует в начале июня 2022 года.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:02
Ненормальные достались ненормальным,а я-тоби...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:18
Как только начинают говорить: «Соперники нормальные» – жди беды 😉
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:30
В группу А нада выходить!
протон
протон
вчера в 23:04
Сколько уже таких "лёгких" подгрупп было! Опять наберём шапок и закидаем! В итоге борьба за 3е место будет
2xzfa4d9frxd
2xzfa4d9frxd
вчера в 22:51
Это нам кажется
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:40
Теперь переживай чтоб этим не проиграли
beefs
beefs
вчера в 22:00
если в этой группе не победить, то тогда нечего делать в Лиге В...
Cat01
Cat01
вчера в 21:52
Играть можно
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