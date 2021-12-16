Дасаев – о жребии для сборной России в Лиге наций: «Соперники нормальные»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР отреагировал на жеребьёвку Лиги наций для сборной России.

Соперники нормальные, их можно легко проходить. Сложно сказать, почему мы два года подряд не можем выйти в первую группу. Надеюсь, что сейчас где-то что-то проявится у наших ребят, и они поднимутся в группу А. Из такого квартета можно легко выходить, можно даже поэкспериментировать.

Самыми сильными кажутся Исландия и Израиль, не Албания. Если говорить честно, сейчас наша сборная сильнее их всех.