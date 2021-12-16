Червиченко: «России в Лиге наций досталась дармовая группа»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций для сборной России. Подопечные Валерия Карпина встретится со сборными Албании, Израиля и Исландии.
России в Лиге наций досталась дармовая группа. Нет ни одной сборной, которую мы не должны обыгрывать даже в гостях. Да, они противные, но проходные.
Россия должна выходить в лигу А. Если не будем выдёргиваться, если будем биться, то выйдем. Более нежную группу было трудно себе представить. Исландцы совсем уже не те. Если мячишко вниз положить, то обыграем их.
Распределение по корзинам осуществлялось согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций. Победитель группы переходит в Лигу А.