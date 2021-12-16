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Червиченко: «России в Лиге наций досталась дармовая группа»

вчера, 22:22

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций для сборной России. Подопечные Валерия Карпина встретится со сборными Албании, Израиля и Исландии.

России в Лиге наций досталась дармовая группа. Нет ни одной сборной, которую мы не должны обыгрывать даже в гостях. Да, они противные, но проходные.

Россия должна выходить в лигу А. Если не будем выдёргиваться, если будем биться, то выйдем. Более нежную группу было трудно себе представить. Исландцы совсем уже не те. Если мячишко вниз положить, то обыграем их.

Распределение по корзинам осуществлялось согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций. Победитель группы переходит в Лигу А.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:01
Хорошо,что не 62овая.
112910415
112910415
сегодня в 06:39
если бы так !
по ходу игр у Червиченко непременно возникнут поводы ругаться !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:06
Мы уже причислили себя к фаворитам.
8svubqk275cs
8svubqk275cs
сегодня в 05:56
Наши могут и в такой всё просохатить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:32
Ну хоть раз повезло!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:03
У нашей сборной сейчас нет проходных команд, потому что никто не знает как мы сыграем и в каком будем настроении
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 00:53
Учитывая уровень игры сборной, дармовая была бы группа только, если бы там были Сан-Марино, Гибралтар и Андорра. У Исландии сейчас кризис, да, но Албания непростой соперник, Израиль тоже, израильтяне хороши в атаке, но слабы в обороне. Вообще никогда не понимал, как можно смотреть свысока на кого-то, когда так играешь?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:31
Ну хоть не "62овая"... Хотя с этого человека и станется наговорить...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:09
Для нас уже давно не бывает "дармовых" групп! Для нас любая группа и любой соперник - это испытание, мучение и головная боль!
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:34
Ну это же Червь!
протон
протон
вчера в 23:04
В Израиле и Албании точно не выиграют…про какой выход можно говорить???
Cat01
Cat01
вчера в 23:00
Просто везение
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:58
Что значит дармовая? Сборная Албания не так давно выходила в финальную часть чемпионата Европы, сборная Израиля в последнем отборочном цикле показывала весьма качественный и результативный футбол, а исландцы опасны даже в нынешнем состоянии. Да, выиграть подобную группу можно даже для нашей далеко не топовой комплектации, но легко явно не будет.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:44
Карпин найдет трудности
Сантус
Сантус
вчера в 22:38
Всё веселье начинается с недооценки...Откуда это берется?У всех притом.Достаточно взглянуть на соседние новости
Elliada
Elliada
вчера в 22:26
Да, группа проходная. Но сборная России все равно не выйдет из группы. Натура такая. В последний момент все пороть
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