Червиченко: «России в Лиге наций досталась дармовая группа»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций для сборной России. Подопечные Валерия Карпина встретится со сборными Албании, Израиля и Исландии.

России в Лиге наций досталась дармовая группа. Нет ни одной сборной, которую мы не должны обыгрывать даже в гостях. Да, они противные, но проходные.

Россия должна выходить в лигу А. Если не будем выдёргиваться, если будем биться, то выйдем. Более нежную группу было трудно себе представить. Исландцы совсем уже не те. Если мячишко вниз положить, то обыграем их.