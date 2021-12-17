Р. Билялетдинов — о жребии для сборной РФ в Лиге Наций: «Интересная группа»

Экс-наставник «Рубина» прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Наций для сборной России.

Интересная группа. У всех этих сборных разный стиль. Нам это будет полезно. Неплохая группа. Обыграть все команды будет нелегко.

Проблемы могут быть со вскрытием обороны. Думаю, с Исландией будут проблемы. Там крепкие ребята. Да, исландцы уже не те, которые показали себя в 2016 году на Евро. У них сильно поменялся состав. Но тот задел остался. Неплохая молодежь у них имеется. Исландия — очень интересный соперник. Албания — более импульсивная команда. Их футболисты играют в хороших чемпионатах. Сборную Албании обыграть будет очень сложно. С ними тоже могут возникнуть проблемы. Израиль — домашняя команда. Дома они всегда играют лучше, чем на выезде.