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Р. Билялетдинов — о жребии для сборной РФ в Лиге Наций: «Интересная группа»

вчера, 07:48

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Наций для сборной России.

Интересная группа. У всех этих сборных разный стиль. Нам это будет полезно. Неплохая группа. Обыграть все команды будет нелегко.

Проблемы могут быть со вскрытием обороны. Думаю, с Исландией будут проблемы. Там крепкие ребята. Да, исландцы уже не те, которые показали себя в 2016 году на Евро. У них сильно поменялся состав. Но тот задел остался. Неплохая молодежь у них имеется. Исландия — очень интересный соперник. Албания — более импульсивная команда. Их футболисты играют в хороших чемпионатах. Сборную Албании обыграть будет очень сложно. С ними тоже могут возникнуть проблемы. Израиль — домашняя команда. Дома они всегда играют лучше, чем на выезде.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:35
Хотел возмутиться, а как же ЧМ в это время? А потом вспомнил. Будет вместо ЧМ значит)
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:07
Самая отстойная группа!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:30
Лига наций становится привлекательным турниром.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:15
Обыкновенная цыганская группа !) И что в ней интересного ? Вот группа А , точно интересно кто же из неё выйдет.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:05
Группа слабая. Россия должна без проблем обыгрывать все команды и выходить в лигу А.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:57
У всех есть шанс.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:43
При умелом руководстве должны выигрывать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:31
Да нечего там интересного,группа как группа!
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:15
Ровная группа
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:12
Группа интересная, как впрочем и все остальные.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:59
Интересная группа в Лиге А
t8weednnqy4q
t8weednnqy4q
вчера в 07:55
Ни о чем...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 07:51
Чем она тебе интересна?
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