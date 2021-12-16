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Карпин — о жеребьёвке Лиги наций: «Наша группа очень ровная»

вчера, 22:52

Наставник сборной России Валерий Карпин оценил будущих соперников национальной команды по Лиге наций:

Исландия нам хорошо знакома, в том числе мне лично, потому что у нас было четыре исландских игрока, и все четверо были футболистами сборной. Поэтому эту команду хорошо знаю. Возможно, сейчас и в этом году результаты у них были не самыми лучшими. Так что я считаю, что наша группа очень ровная. И я бы не говорил, что Исландия с Россией будут биться за первое место. И Албания, и Израиль многим попортят нервы.

Ситуация немного двоякая. Да, это важный турнир, есть турнирные задачи. С другой стороны, хочется попробовать и новых футболистов, чтобы они себя почувствовали в игре сборной. Поэтому мы хотим совместить, чтобы и не страдал результат, и в то же время дать игровую практику ребятам, возможно, не самым основным. Но это не должно отразиться на результате.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
сегодня в 13:29
Команды по уровню все почти одинаковые. Исландия фаворит
Bolshoy
Bolshoy
сегодня в 12:44, ред.
Скатились, докатились, прикатились,откатились, укатились, закатились...
112910415
112910415
сегодня в 08:46
итак, Валера хочет продолжить !
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:29
А мне кажется,что если не проходить такую группу, то нужно завязывать с футболом. В кои-то веки соперники которых можно и нужно обыгрывать с закрытыми глазами.
kav87jn5gh4c
kav87jn5gh4c
сегодня в 06:48
Группа очень ровна
В группе четыре 77
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:31
Всё команды одного уровня
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:12
Всё таки время исландцев прошло. Россия - фаворит группы. Главное не вбить себе это в голову до игр.
ABir
ABir
сегодня в 06:06
Похоже Карпин совсем передумал уходить из сборной и строит серьезные планы на будущее
ОПС
ОПС
сегодня в 05:41
Тебе и карты в руки.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 05:02
Ну во первых рейтинги чемпионата и сборной зачастую разнятся. Есть сборные, которые полностью состоят из игроков выступающих за границей. По таким раскладам мы и Хорватию тоже должны были не заметить на своём пути. Ну, а сборные Бельгии, Дании, Швейцарии, Польши, Швеции должны испытывать шок и страх от того, что им может попасться сборная России, ведь клубы из этих стран ничего не могут добиться в еврокубках.
А как понять вашу фразу "ни один клуб из этих сборных никогда ничего не добивался в евротурнирах любого ранга"? Из сборных команд не создают клубы, а скорее наоборот из клубов создают сборные!
Да сборная России на бумаге намного сильнее своих соперников, но можно вспомнить как получали пинка и от Албании и от Израиля, когда разница в рейтинге была ещё больше чем сейчас.
Сборная Исландии же вспыхнув в 2016 по 2018 год походу возвращается на свой уровень, команды, которая сильно ни на что не претендует.
Группа рабочая, выигрывать её надо, но зная наших, заранее праздновать не стоит.
1bear
1bear
сегодня в 03:01
Судьба России играть в лиге В
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:40
Карпин — о жеребьевке Лиги наций: «Наша группа очень ровная».
Как-то неоднозначно воспринимаются слова главного тренера Валерия Карпина. Ни один из этих чемпионатов стран которые нам достались не могут на разных конкурировать с чемпионатом России, это на мой субъективный взгляд. Про Албанский и Исландский можно вообще промолчать, потому что ни один клуб из этих сборных никогда ничего не добивался в евротурнирах любого ранга . И почему мы вообще тогда должны их приравнивать к сборной нашей страны. Мы должны такие сборные проходить на одной ноге и не в коем случае с таким подходом равенства, не делать такую ставку внутри команды. У наших ребят должна быть психология победителей особенно в играх с такими сборными . Единственная сборная которая может быть хоть как-то приравниваться с нашей, так это сборная Израиля. И вообще нужно нашей молодёжи которая попадает в сборную, дать возможность себя проявить именно в этом турнире . Заодно и наиграть связки . Я думаю как раз они и проявят себя и докажут свою состоятельность и значимость, заодно выдавят из основного состава тех кто уже не сможет конкурировать с ними , такие как Смолов который уже даже за клуб ничего вообще не показывает. Ну это уже тренерский штаб надеюсь заметил и сделает соответствующие выводы. Надеюсь что у Карпина всё получится и жду от сборной только успешной игры и Побед !!! Всем Добра !!!
7pp8wagne7kd
7pp8wagne7kd
сегодня в 00:44
России нужен более уверенный тренер.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:43
Только не по зарплатам.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 00:43
Валер, тебе то какое дело до лиги Наций, задача вообще другая как бы, может и не ты будешь состав набирать на этот непонятный турнир
ss7n2snxte3w
ss7n2snxte3w
сегодня в 00:40
Он готовит нас к потерям очков.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:37
Сейчас главное показать хороший результат в стыковых матчах и постараться попасть на чемпионат мира. А затем думать каким составом играть в Лиги Наций. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:33
И ровная и слабая!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:18
Албания обособлена. Ну хоть не Эстония)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:15
Ну тут Валерон лишканул !
Албания нам не по силам !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:04
В первую очередь надо думать о стыковых матчах. А так Лига Наций - неплохой полигон для проверки возможностей дебютантов сборной.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:56
Карпин очень уверенно рассуждает о соперниках сборной по жребию в ЛН, а так же, какие задачи ставит команда в этом турнире. Что это значит? Может Валера уже знает, что независимо от результата стыков, он останется главным тренером сборной? Во всяком случае, между строк проскакивает эта мысль, читая его комментарий к жеребьёвке.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:34
Знакомясь с комментарием наставника нашей Сборной о прошедшей жеребьёвке Лиги наций и доставшихся нам соперниках, между строк читается намёк на желание продолжить и дальше работать с главной командой страны, чтобы сразиться с исландцами, албанцами и израильтянами и доказать, что мы наконец созрели для перехода в разряд сильнейших лиг. Хочется верить, что такой настрой останется у Валерия Георгиевича и после весенних стыковых матчей за выход на главный турнир следующего года в Катаре. Удачи нашим футболистам и без травм.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:24
Достаточно глянуть рейтинг!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:21
Этому радоваться надо, что наш уровень равен албании и израйлю?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:12
ВСе равны,как на подбор!
До чего мы дожились...
beefs
beefs
вчера в 23:09
ох, уж эти уровни...
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
вчера в 23:07
На ДНЕ всё выглядит ровно.
shur
shur
вчера в 23:03
...раньше , вот ей Богу желал соперников по сильнее , но теперь в сборной "С НУЛЯ" такие команды только в кассу, приобретать опыт игры с равными соперниками , к сожалению это факт!!!
drug01
drug01
вчера в 22:59
Удачи всё будет хорошо
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