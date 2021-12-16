Карпин — о жеребьёвке Лиги наций: «Наша группа очень ровная»

Наставник сборной России оценил будущих соперников национальной команды по Лиге наций:

Исландия нам хорошо знакома, в том числе мне лично, потому что у нас было четыре исландских игрока, и все четверо были футболистами сборной. Поэтому эту команду хорошо знаю. Возможно, сейчас и в этом году результаты у них были не самыми лучшими. Так что я считаю, что наша группа очень ровная. И я бы не говорил, что Исландия с Россией будут биться за первое место. И Албания, и Израиль многим попортят нервы.

Ситуация немного двоякая. Да, это важный турнир, есть турнирные задачи. С другой стороны, хочется попробовать и новых футболистов, чтобы они себя почувствовали в игре сборной. Поэтому мы хотим совместить, чтобы и не страдал результат, и в то же время дать игровую практику ребятам, возможно, не самым основным. Но это не должно отразиться на результате.