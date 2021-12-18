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«РБ Лейпциг» в третьем матче при Тедеско уступил одному из аутсайдеров лиги

вчера, 19:26
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг0 : 2Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)АрминияМатч завершен

В матче 17-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» дома уступил «Арминии» со счетом 0:2.

Голами в составе гостей отметились Янни Серра (57') и Масая Окугава (75'). С 70-й минуты «Арминия» играла в меньшинстве из-за удаления Фабиана Клоса.

В турнирной таблице «Лейпциг» идет на 9-м месте (22 очка), «Арминия» — на 17-й позиции (16).

Этот матч стал третьим для «Лейпцига» при Доменико Тедеско. В первой игре «быки» под руководством нового тренера, известного по работе в «Спартаке», разгромили «Боруссию Менхенгладбах» (4:1), позже сыграли вничью с «Аугсбургом» — 1:1.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 14:30
Здесь неоднократно предлагали болеть за свою команду, но почему-то все упорно переживают за Спартак. Вот уж любовь, так любовь!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:59
Для 3-х матчей результат нормальный.. Думаю, в итоге, Тедеско выведет Лейпциг в зону ЛЕ.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:25
После спартака нужно идти заново в академию учиться, вспоминать что такое футбол и как его настраивать
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:09
Попал в девятку...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:01
Как можно было умудриться проиграть такому дну, дома, да ещё 20 мин играя в большинстве? Похоже Тедеска решил превратить РБ Лейпциг в спартак...
4RT
4RT
вчера в 23:01
Через год видно будет чего наработает
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:42
Где в прошлом сезоне был Спартак с попрыгунчиком и где были в итоге вы с картофельным папой ?! )))
Главный судья
Главный судья
вчера в 22:29
"Одним словом Румын..." © Брат 2
НУ И НУ
НУ И НУ
вчера в 22:26
Лейпциг на 9 месте
спартак на 9 месте
..................................
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:51
Румын сейчас себя покажет !
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:37
Посмотрим как с ним поступят
Сп62
Сп62
вчера в 21:17
Теперь всё внимание бундес лиге. Есть что обсуждать. Пока мы видели успешную игру Тедеско в Спартаке от обороны. Здесь, очевидно, нужна другая тактика. Как перестроится тренер и команда? Будем посмотреть.
makkie
makkie
вчера в 21:11
Сейчас бы выводы делать о работе Тедеско.
Человек третий матч у руля разобранной команды проводит, до стабильности еще далеко. Со Спартаком только во второй полноценный сезон взял 2-е место в РПЛ.

Нужно время, покритиковать всегда успеем!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:07, ред.
Лейпциг на 9 месте. 🤣🤣🤣
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:00
Да, брат, лучший из лучших
Over 9000
Over 9000
вчера в 20:54
вообще удивлён решению Лейпцига назначить тренера абсолютно неподходящего по стилю ни по философии клуба ни по набору игроков
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:36
Похоже сам Кутепов?
YVG
YVG
вчера в 20:34
Неужели это только начало краха Лейпцига, некогда перспективного клуба.
1bear
1bear
вчера в 20:30
РБ Лейпциг занимает непривычное для себя место да ещё такое поражение
pele1981
pele1981 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 20:25
Да что там Германия! Я недоволен!))))
pele1981
pele1981
вчера в 20:23
Ну а что ждать от него, он же топовый тренер!)))
RuyVik
RuyVik
вчера в 20:16
В спартаке иногда мудро выправаживают одних спортинструкторв, но тут же принимают других.
YVG
YVG
вчера в 20:14
Лейпциг еще ни раз пожалеет, что пригласил физрука.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:10
На предыдущей подработке такое тоже случалось
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:07
Похоже тренеришка то совсем никудышный.
Главный судья
Главный судья
вчера в 20:04, ред.
Сразу видно спартаковскую школу физруков))
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 19:53
Не удивлен поражению: у Лейпцига пол состава выпали из обоймы
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:51
Совсем неожиданный результат
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:51
Четыре очка в трех играх не так уж и плохо для команды которая 3 предыдущих игры (до Тедеско) в бундеслиге проиграла!
Вообще Лейпциг сейчас чем то напоминает Спартак: в ЛЧ играет вничью с ПСЖ, обыгрывает Мансити и громит Брюгге а в чемпионате проигрывает командам из зоны вылета!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:49
Удачи спартаковцу, советую ему зимой усилить оборону Кутеповым, он никого не пропустит
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