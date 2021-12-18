«РБ Лейпциг» в третьем матче при Тедеско уступил одному из аутсайдеров лиги

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вчера, 19:26

В матче 17-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» дома уступил «Арминии» со счетом 0:2.

Голами в составе гостей отметились Янни Серра (57') и Масая Окугава (75'). С 70-й минуты «Арминия» играла в меньшинстве из-за удаления Фабиана Клоса.

В турнирной таблице «Лейпциг» идет на 9-м месте (22 очка), «Арминия» — на 17-й позиции (16).

Этот матч стал третьим для «Лейпцига» при . В первой игре «быки» под руководством нового тренера, известного по работе в «Спартаке», разгромили «Боруссию Менхенгладбах» (4:1), позже сыграли вничью с «Аугсбургом» — 1:1.