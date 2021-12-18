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«Бавария» разгромила «Вольфсбург»

сегодня, 00:25
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

«Бавария» разгромила «Вольфсбург» со счётом 4:0 в матче 17-го тура Бундеслиги.

На 7-й минуте встречи первый гол в игре забил нападающий мюнхенского клуба Томас Мюллер. На 57-й минуте преимущество хозяев поля увеличил Дайот Упамекано, а через 2 минуты счёт до разгромного довёл Лерой Сане. Последний гол во встрече забил Роберт Левандовски, установив окончательный счёт в матче.

«Бавария» занимает 1-е место в чемпионате Германии (43 очка), «Вольфсбург» идёт на 12-м месте (20 очков). Серия без побед «волков» достигла уже четырёх матчей.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 08:39
Чемпионат одной команды.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:26
Ну и кому интересно смотреть на Бундеслигу? Чемпион уже в начале сезона известен. Никакой интриги. Зрителей на стадионах нет. Можно посмотреть игру Бавария - Дортмунд, но и там умудрились судьи начудить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:07
Левандовски без гола не покидает поле.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:00
Нам такой хоккей не нужен !
ДСА
ДСА
сегодня в 07:40
Мало кто сомневался в успехе Баварии.
YVG
YVG
сегодня в 06:18
У Баварии мало соперников.
sash71
sash71
сегодня в 05:48
Бавария чемпион !
После убедительной победы над Боруссией Д. вопрос о том кто станет победителем Бундеслиги был снят.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:33
Бавария легко разобралась с двумя аутсайдерами Штутгартом и Вольфсбургом разгромив их 5:0 и 4:0 и закончила год на мажорной ноте. В Бундеслиге отрыв от Дортмунда уже большой и будет только расти. Бавария не знает конкуренции в Германии. Левандовски побил рекорд Мюллера по количеству голов за календарный год забив Вольфсбургу. Этот гол стал для него 43-м по счету. У Герда Мюллера было 42 гола в 1972 году. Сегодня игра не шла у Роберта. Весь матч игроки Баварии пытались искать его пасом и вывести на удар но надежно его закрывали защитники а когда они не успевали то тащил Кастельс. Вратарь Вольфсбурга сделал несколько хороших сейвов но все таки в концовке Лева реализовал один момент. Красава.
амурец
амурец
сегодня в 02:29
Бавария все веселиться
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:52
«Бавария» разгромила «Вольфсбург» со счётом 4:0 в матче 17-го тура Бундеслиги.
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Баварии с красивой и убедительной Победой !!! Сегодняшний матч ещё раз показал как надо играть в эту игру, картина маслом. Можно сказать что это учебное пособие для большинства клубов которые хотят по настоящему играть в футбол и приносить удовольствие своим болельщикам . Игра Баварии можно сказать, что это идеал красоты, уверенности в своих силах и качества исполнения завершения атак . В чём можно было сегодня ещё раз убедиться в исполнении гола Левандовского , и разве это не красота . Кстати можно поздравить Левандовского !!! Заключительный гол во встрече забил Роберт Левандовский. Польский форвард превзошел рекорд экс-игрока мюнхенцев Герда Мюллера по голам за календарный год.Теперь в активе польского форварда 43 гола в календарном году, что на один мяч больше, чем у бывшей легенды мюнхенцев. Прежнее достижение было установлено аж в 1972 году.
Вот кто по праву должен был получить Золотой мяч и факты говорят сами за себя !!! Хочется пожелать ещё раз Удачи Баварии и поздравить Левандовского с рекордом который я думаю простоит точно не меньше чем у Герда Мюллера ! Всем Добра !!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:47
Это стоило ожидать...
Cat01
Cat01
сегодня в 00:34
Это следовало ожидать
1bear
1bear
сегодня в 00:32
Вольфсбург никакой в этом сезоне
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 00:28
ХАХАХАХАХА

Поляк, как всегда, со своим мусорным голом, который ничего в матче не решал.
протон
протон
сегодня в 00:27
Мои поздравления Бавария браво!
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