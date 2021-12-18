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сегодня, 00:25

«Бавария» разгромила «Вольфсбург» со счётом 4:0 в матче 17-го тура Бундеслиги.

На 7-й минуте встречи первый гол в игре забил нападающий мюнхенского клуба Томас Мюллер. На 57-й минуте преимущество хозяев поля увеличил Дайот Упамекано, а через 2 минуты счёт до разгромного довёл Лерой Сане. Последний гол во встрече забил Роберт Левандовски, установив окончательный счёт в матче.

«Бавария» занимает 1-е место в чемпионате Германии (43 очка), «Вольфсбург» идёт на 12-м месте (20 очков). Серия без побед «волков» достигла уже четырёх матчей.