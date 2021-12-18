«Бавария» разгромила «Вольфсбург» со счётом 4:0 в матче 17-го тура Бундеслиги.
На 7-й минуте встречи первый гол в игре забил нападающий мюнхенского клуба Томас Мюллер. На 57-й минуте преимущество хозяев поля увеличил Дайот Упамекано, а через 2 минуты счёт до разгромного довёл Лерой Сане. Последний гол во встрече забил Роберт Левандовски, установив окончательный счёт в матче.
«Бавария» занимает 1-е место в чемпионате Германии (43 очка), «Вольфсбург» идёт на 12-м месте (20 очков). Серия без побед «волков» достигла уже четырёх матчей.
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Баварии с красивой и убедительной Победой !!! Сегодняшний матч ещё раз показал как надо играть в эту игру, картина маслом. Можно сказать что это учебное пособие для большинства клубов которые хотят по настоящему играть в футбол и приносить удовольствие своим болельщикам . Игра Баварии можно сказать, что это идеал красоты, уверенности в своих силах и качества исполнения завершения атак . В чём можно было сегодня ещё раз убедиться в исполнении гола Левандовского , и разве это не красота . Кстати можно поздравить Левандовского !!! Заключительный гол во встрече забил Роберт Левандовский. Польский форвард превзошел рекорд экс-игрока мюнхенцев Герда Мюллера по голам за календарный год.Теперь в активе польского форварда 43 гола в календарном году, что на один мяч больше, чем у бывшей легенды мюнхенцев. Прежнее достижение было установлено аж в 1972 году.
Вот кто по праву должен был получить Золотой мяч и факты говорят сами за себя !!! Хочется пожелать ещё раз Удачи Баварии и поздравить Левандовского с рекордом который я думаю простоит точно не меньше чем у Герда Мюллера ! Всем Добра !!!
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Баварии с красивой и убедительной Победой !!! Сегодняшний матч ещё раз показал как надо играть в эту игру, картина маслом. Можно сказать что это учебное пособие для большинства клубов которые хотят по настоящему играть в футбол и приносить удовольствие своим болельщикам . Игра Баварии можно сказать, что это идеал красоты, уверенности в своих силах и качества исполнения завершения атак . В чём можно было сегодня ещё раз убедиться в исполнении гола Левандовского , и разве это не красота . Кстати можно поздравить Левандовского !!! Заключительный гол во встрече забил Роберт Левандовский. Польский форвард превзошел рекорд экс-игрока мюнхенцев Герда Мюллера по голам за календарный год.Теперь в активе польского форварда 43 гола в календарном году, что на один мяч больше, чем у бывшей легенды мюнхенцев. Прежнее достижение было установлено аж в 1972 году.
Вот кто по праву должен был получить Золотой мяч и факты говорят сами за себя !!! Хочется пожелать ещё раз Удачи Баварии и поздравить Левандовского с рекордом который я думаю простоит точно не меньше чем у Герда Мюллера ! Всем Добра !!!