«Интер» отправил 5 безответных мячей в ворота «Салернитаны»

«Интер» в гостях обыграл «Салернитану» со счётом 5:0 в матче 18-го тура Серии А.
Первый гол во встрече забил полузащитник миланского клуба Иван Перишич на 11-й минуте. На 33-й минуте Дензел Думфрис удвоил преимущество гостей. В начале второй половины игры счёт до разгромного довёл Алексис Санчес. На 77-й минуте встречи Лаутаро Мартинес отправил четвёртый мяч в ворота «Салернитаны», а в концовке игры Роберто Гальярдини установил окончательный счёт в матче — 5:0.
«Интер» идёт на 1-м месте (43 очка), «Салернитана» занимает 20-е место (8 очков).
в целом по игре все хорошо, многое получалось, хоть это и Салернитана, но что то Бареллу немного заносит, его эмоции, иногда не к месту и от этого страдает в первую очередь команда, Инзаги надо бы призадуматься над этим
в целом по игре все хорошо, многое получалось, хоть это и Салернитана, но что то Бареллу немного заносит, его эмоции, иногда не к месту и от этого страдает в первую очередь команда, Инзаги надо бы призадуматься над этим