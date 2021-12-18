«Интер» отправил 5 безответных мячей в ворота «Салернитаны»

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сегодня, 00:34

«Интер» в гостях обыграл «Салернитану» со счётом 5:0 в матче 18-го тура Серии А.

Первый гол во встрече забил полузащитник миланского клуба Иван Перишич на 11-й минуте. На 33-й минуте Дензел Думфрис удвоил преимущество гостей. В начале второй половины игры счёт до разгромного довёл Алексис Санчес. На 77-й минуте встречи Лаутаро Мартинес отправил четвёртый мяч в ворота «Салернитаны», а в концовке игры Роберто Гальярдини установил окончательный счёт в матче — 5:0.

«Интер» идёт на 1-м месте (43 очка), «Салернитана» занимает 20-е место (8 очков).