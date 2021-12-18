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«Интер» отправил 5 безответных мячей в ворота «Салернитаны»

сегодня, 00:34
СалернитанаЛоготип футбольный клуб Салернитана0 : 5Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» в гостях обыграл «Салернитану» со счётом 5:0 в матче 18-го тура Серии А.

Первый гол во встрече забил полузащитник миланского клуба Иван Перишич на 11-й минуте. На 33-й минуте Дензел Думфрис удвоил преимущество гостей. В начале второй половины игры счёт до разгромного довёл Алексис Санчес. На 77-й минуте встречи Лаутаро Мартинес отправил четвёртый мяч в ворота «Салернитаны», а в концовке игры Роберто Гальярдини установил окончательный счёт в матче — 5:0.

«Интер» идёт на 1-м месте (43 очка), «Салернитана» занимает 20-е место (8 очков).

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 08:12
Интер порадовал любителей футбола голевой фиерией.
sash71
sash71
сегодня в 06:10
Закинуть 5 мячей команде которая уже потеряла все шансы остаться в Серии А большого труда не стоит но по содержанию игры и вообще по уровню Интер сейчас лучший в чемпионате. Интер долго раскачивался и уже, как мы видим, к экватору чемпионата набрал обороты, которые вывели его в лидеры. Индзаги всем злопыхателем доказывает своё умение и способность становиться ТОП тренером. Я склоняюсь к утверждению, что Интер явный кандидат на скудетто. Милан и Наполи начало лихорадить и в игре наблюдается спад. Аталанта вполне может и должна составить конкуренцию так как и Интер идёт на хорошем ходу.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:32
Главный вопрос - когда Интер построит себе стадион ?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:30
Интер разбушевался
stanichnik
stanichnik
сегодня в 03:26
Зачем аутсайдеру сопротивляться, если все равно снимут с чемпионата.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 02:25
Интер рвется к чемпионству !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:21
Насыщенным оказался этот матч. Возможно, что именно миланский клуб станет чемпионом Италии. Но не будем спешить до лета ещё долго.
1bear
1bear
сегодня в 01:33
Интер показал чемпионскую игру !!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:25
Зря старались. Все равно в итоге результат матча отменят и дадут Салернитане техническое поражение 0:3.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:23
Иш как разошлись.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
сегодня в 00:43
думал будет сложная игра, но как то очень легко и быстро сегодня сдалась Салернитана

в целом по игре все хорошо, многое получалось, хоть это и Салернитана, но что то Бареллу немного заносит, его эмоции, иногда не к месту и от этого страдает в первую очередь команда, Инзаги надо бы призадуматься над этим
протон
протон
сегодня в 00:41
Молодцы! Вот это результат
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:35
Потоптался по аутсайдеру
drug01
drug01
сегодня в 00:35
Просто прекрасно
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