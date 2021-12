Суарес показал худший отрезок без голов с момента перехода в Ла Лигу

Нападающий «Атлетико» не сумел отметиться забитым голом в матче 18-го тура Ла Лиги против «Севильи» (1:2).

Таким образом, уругваец не забивает во всех турнирах уже 7 матчей подряд, что является его худшей безголевой серией с момента перехода в чемпионат Испании летом 2014 года.

7 — Luis Suárez have played seven consecutive games without scoring in all competitions, his worst streak since his arrival to Spain in summer 2014. Drought. pic.twitter.com/gUxvfRDR0S