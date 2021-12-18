Коке вышел на 2-е место в истории «Атлетико» по числу игр в испанской лиге

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вчера, 23:58

Полузащитник «Атлетико» Коке вышел в стартовом составе команды на матч с «Севильей» в 18-м туре Примеры (1:1. перерыв).

Этот матч стал для испанского хавбека 368-м в рамках чемпионата Испании. Он вышел на второе место среди игроков «Атлетико» по этому показателю, опередив Томаса Реньонеса.

Рекордсменом по этому показателю является Аделардо, который провел в чемпионате Испании в составе «Атлетико» 401 матч в период с 1959 по 1976 год.

Также недавно солидной отметки в «Атлетико» достиг голкипер Ян Облак.