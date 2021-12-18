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Коке вышел на 2-е место в истории «Атлетико» по числу игр в испанской лиге

вчера, 23:58
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Коке вышел в стартовом составе команды на матч с «Севильей» в 18-м туре Примеры (1:1. перерыв).

Этот матч стал для испанского хавбека 368-м в рамках чемпионата Испании. Он вышел на второе место среди игроков «Атлетико» по этому показателю, опередив Томаса Реньонеса.

Рекордсменом по этому показателю является Аделардо, который провел в чемпионате Испании в составе «Атлетико» 401 матч в период с 1959 по 1976 год.

Также недавно солидной отметки в «Атлетико» достиг голкипер Ян Облак.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:03
Коке легенда матрасников
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:50
Играет и радует болельщиков.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:39
Может и до первого места добраться.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:34
Солидный показатель, ничего не скажешь.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:19
По Коке складывается такое странное ощущение, что будто он ветеран, который очень долго играет (типа как Дани Алвес), а ему всего то 29. Думаю еще не один рекорд побьёт, по сути уже легенда Атлетико.
протон
протон
сегодня в 00:13
Быстроногий Аделардо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:02
С чем его и поздравляем!
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