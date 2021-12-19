ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Комбаров оценил задачи, которые «Спартак» поставил Ваноли

вчера, 12:21

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о задачах, которые поставили новому главному тренеру «красно-белых» Паоло Ваноли — попасть в зону еврокубков, выйти в финал Кубка России и в 1/4 финала Лиги Европы.

Это нормальные задачи, учитывая в какую команду приехал Ваноли. Любой тренер, который едет в другую страну или клуб, прежде чем принимать решение о подписании контракта, должен изучить всю историю клуба, амбиции и задачи. Только после этого можно принимать решение. Если он принял такое решение, то и задачи, которые поставлены перед ним, должен понимать. Смотрите, как «Спартак» сыграл в групповом раунде Лиги Европы. Давайте от этого оттолкнемся и зададим вопрос — возможно ли выполнить поставленные задачи? Думаю, ответ очевиден. Всё возможно. Просто нужно правильно выстроить отношения в команде, правильно поставить работу, найти подход и делать свое дело.

Все новости
Мбаппе забил 50 голов за клуб и сборную в 2021 году
Сегодня, 00:18 Комментарии18
Кавазашвили: «„Спартаку“ надо искать форварда. Соболев не оправдал надежд»
Вчера, 19:55 Комментарии20
Малафеев: «Сборной России не будет легко в Лиге Наций»
Вчера, 15:20 Комментарии8
Колосков — о тренерском штабе Ваноли: «Приехали, заработали деньги, уехали»
Вчера, 13:47 Комментарии13
Юран: «Я не верю в успех Ваноли. Его даже в Италии никто не знает»
Вчера, 12:04 Комментарии10
Быстров: «Все привыкли хорошо кушать, никто не хочет покидать „Спартак“»
Вчера, 09:30 Комментарии16
Сортировать
Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:03
Уже и Комбаров оценивает поставленные задачи...
ОПС
ОПС
вчера в 13:51
Возникают большие сомнения в возможности выполнения этих задач.
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
вчера в 13:50, ред.
Если Ваноли начнет изучать историю с конца, то может подумать, что 9 место норм. Ничего не обычного.

А если бы тренер, любой, пришел бы в команду у которой нет богатой истории, но клуб бы хотел что нибудь выиграть, то по логике Комарова, тренер может сказать- да ну нафиг, у вас же нет истории, давайте по возможности придерживаться ее.

Я думаю Ваноли должно быть пофиг на историю. У него должно быть 2 желания.
1. Сделать свою историю.
2. Или получить компенсацию сделав свою историю не очень удачной.
YVG
YVG
вчера в 12:59
Для Ваноли самое главное, чтобы неустойка была выполнена, а задачи и до него 10 тренеров не выполняли.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:54
Задач напозадавали очень много.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:50
Щека не треснет у руководства от задач Ваноли? Еврокубковая зона, финал Кубка, 1/4 ЛЕ. И это за 5 месяцев!?). На календарь посмотрите..
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:48
Задачу понял теперь осталось игрокам объяснить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:43
Ваноли всё равно ничего не теряет.
Не выполнит задачу - поедет назад с неустойкой. Может даже ещё и лучше...
протон
протон
вчера в 12:28
там тренера взяли, который выглядит как молодой федун.. о каких задачах, кроме ублажения зары идет речь?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100