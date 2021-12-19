Комбаров оценил задачи, которые «Спартак» поставил Ваноли

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о задачах, которые поставили новому главному тренеру «красно-белых» — попасть в зону еврокубков, выйти в финал Кубка России и в 1/4 финала Лиги Европы.

Это нормальные задачи, учитывая в какую команду приехал Ваноли. Любой тренер, который едет в другую страну или клуб, прежде чем принимать решение о подписании контракта, должен изучить всю историю клуба, амбиции и задачи. Только после этого можно принимать решение. Если он принял такое решение, то и задачи, которые поставлены перед ним, должен понимать. Смотрите, как «Спартак» сыграл в групповом раунде Лиги Европы. Давайте от этого оттолкнемся и зададим вопрос — возможно ли выполнить поставленные задачи? Думаю, ответ очевиден. Всё возможно. Просто нужно правильно выстроить отношения в команде, правильно поставить работу, найти подход и делать свое дело.