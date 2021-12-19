Комбаров оценил задачи, которые «Спартак» поставил Ваноли

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о задачах, которые поставили новому главному тренеру «красно-белых» Паоло Ваноли — попасть в зону еврокубков, выйти в финал Кубка России и в 1/4 финала Лиги Европы.
Это нормальные задачи, учитывая в какую команду приехал Ваноли. Любой тренер, который едет в другую страну или клуб, прежде чем принимать решение о подписании контракта, должен изучить всю историю клуба, амбиции и задачи. Только после этого можно принимать решение. Если он принял такое решение, то и задачи, которые поставлены перед ним, должен понимать. Смотрите, как «Спартак» сыграл в групповом раунде Лиги Европы. Давайте от этого оттолкнемся и зададим вопрос — возможно ли выполнить поставленные задачи? Думаю, ответ очевиден. Всё возможно. Просто нужно правильно выстроить отношения в команде, правильно поставить работу, найти подход и делать свое дело.
А если бы тренер, любой, пришел бы в команду у которой нет богатой истории, но клуб бы хотел что нибудь выиграть, то по логике Комарова, тренер может сказать- да ну нафиг, у вас же нет истории, давайте по возможности придерживаться ее.
Я думаю Ваноли должно быть пофиг на историю. У него должно быть 2 желания.
1. Сделать свою историю.
2. Или получить компенсацию сделав свою историю не очень удачной.
А если бы тренер, любой, пришел бы в команду у которой нет богатой истории, но клуб бы хотел что нибудь выиграть, то по логике Комарова, тренер может сказать- да ну нафиг, у вас же нет истории, давайте по возможности придерживаться ее.
Я думаю Ваноли должно быть пофиг на историю. У него должно быть 2 желания.
1. Сделать свою историю.
2. Или получить компенсацию сделав свою историю не очень удачной.
Не выполнит задачу - поедет назад с неустойкой. Может даже ещё и лучше...
Не выполнит задачу - поедет назад с неустойкой. Может даже ещё и лучше...