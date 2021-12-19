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Быстров: «Все привыкли хорошо кушать, никто не хочет покидать „Спартак“»

вчера, 09:30

Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о смене тренерского штаба клуба, который возглавил итальянец Паоло Ваноли:

«Спартак» должен быть сильной командой. Наверняка, они хорошо подумали, выбрали определенную стратегию развития клуба, договорились о каких-то трансферах, кто будет спортивным директором, кто будет переводчиком. Футбольным переводчиком, а не посторонним переводчиком. Если они хотят сражаться за чемпионство, то обязательно наставнику должен помогать футбольный переводчик.

Поверьте, сейчас на сборы отправятся все, но не все останутся. Все привыкли хорошо кушать, никто не хочет покидать «Спартак».

Ваноли подписал трудовое соглашение со «Спартаком» до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на сезон.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 10:00
С этим с тобой согласен что мы ниже некуда,игры не было ,посмотрим что этот Ваноли покажет,добра и мира тебе
SHMEL258
SHMEL258 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
сегодня в 07:52, ред.
Покажи мне где я хвалюсь? Я прекрасно понимаю, что у нас нет игры и в этом сезоне всё плохо, но тем не менее мы на четвёртом месте, а ты пытаешься оправдать свою команду, при том, что у вас всё ещё хуже и вы девятые с катастрофическим отставанием...Радуйся и хвали своих дальше...То что очки принесли молодцы, за это спасибо.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 00:08
Самые большие лузеры это вы,толком игры нет,заброс на Заболотного думая а вдруг прокатит так и бегаете,еще хвалишься, мы то в чемпионате плохо играем а зато очки России принесли немалые,попроьуйте кто вам мешает,
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 18:44
Кому как не Вовику Быстрову говорить про покушать, всех и Спартак. Везде показался. Как бы от таких кушаний животик не лопнул. А Спартак жаль. Была нормальная команда, а тут откуда не возьмись появился в р...т е...ь... Федун+Зарема.
SHMEL258
SHMEL258 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 15:26
Ну так попробуйте, в чём проблема? Чемпионат не состоит из одного матча, а кто и насколько силён достаточно заглянуть в таблицу. Вы лузеры, это сразу видно. Практически во всех играх у вас присутствовало лишь желание и тупой безбашенный навал, больше ничего, тактического рисунка, паса, игры не было от слова совсем, в том числе и в первом матче с нами.
Сп62
Сп62
вчера в 14:51
Нужен спортивный директор. Он должен задавать тональность в клубе. Пока здесь тишина, а пора б уже определиться.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 11:46
Если вы выиграли первый тур,то незначит что вы сильны были,забил ваш супер пцпер бомбардир по ошибке и всю игры мы давили, а феврале поговорим после ответной игры
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:37
Деньги на халяву мешают развивать наш футбол
berda2003
berda2003
вчера в 10:24
по себе судит ... обжора.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 10:15
Спартак сейчас даст всем жару, ведь они Свинова и Хлусевича подписали, а за Ваноли вообще вся европа в очереди стоит...
112910415
112910415
вчера в 10:02
нормально понимает ситуацию
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:55
Самого быстрова еле от кормушки оторвали, он знает о чём говорить.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:52
Володька прав! Все хотят развести Федуна на бабки и многим это удаётся. Получится ли у Ваноли?
drug01
drug01
вчера в 09:46
Срок не большой! А каковы задачи???
Аксинья
Аксинья
вчера в 09:41
Это не только в "Спартаке" но и по всей стране - без напряга хрен кого от кормушки отодвинешь...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:33
Там просто не умеют нормально составлять контракты: всё не в пользу команды.
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