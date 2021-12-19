Быстров: «Все привыкли хорошо кушать, никто не хочет покидать „Спартак“»

Экс-футболист московского «Спартака» высказался о смене тренерского штаба клуба, который возглавил итальянец :

«Спартак» должен быть сильной командой. Наверняка, они хорошо подумали, выбрали определенную стратегию развития клуба, договорились о каких-то трансферах, кто будет спортивным директором, кто будет переводчиком. Футбольным переводчиком, а не посторонним переводчиком. Если они хотят сражаться за чемпионство, то обязательно наставнику должен помогать футбольный переводчик.

Поверьте, сейчас на сборы отправятся все, но не все останутся. Все привыкли хорошо кушать, никто не хочет покидать «Спартак».