Канчельскис: «Переход Хвичи в „Эвертон“ возможен»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» порассуждал о возможном переходе в один из клубов АПЛ .

В Англии играть не так уж и просто, это не Россия. Переход Хвичи в «Эвертон» возможен, так как там работают наши соотечественники. Все будет зависеть от Кварацхелии, если он быстро выучит язык, перестроится, то сможет быстро адаптироваться к АПЛ .