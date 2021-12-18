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Канчельскис: «Переход Хвичи в „Эвертон“ возможен»

18 декабря 2021, 20:53

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис порассуждал о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в один из клубов АПЛ.

В Англии играть не так уж и просто, это не Россия. Переход Хвичи в «Эвертон» возможен, так как там работают наши соотечественники. Все будет зависеть от Кварацхелии, если он быстро выучит язык, перестроится, то сможет быстро адаптироваться к АПЛ.

Еще у «Саутгемптона» очень грамотная селекция, могут продать и заработать деньги на футболисте. К игрокам РПЛ уже не такое большое внимание, после сделки с Кокориным. Почему Хвича показывал невзрачный футбол в первой части сезона? Он зависимый футболист, и в целом «Рубин» плохо играл.

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Все комментарии
galem72
galem72
19 декабря в 10:51
Как можно всерьёз обсуждать нахождение Хвичи в АПЛ?
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
19 декабря в 08:34
Англичане потеряли интерес к футболистам из России после того, как в АПЛ поиграли наши "звёзды" Евро 08.
cska1948
cska1948
19 декабря в 08:31
Сомневаюсь, что АПЛ это то, что надо Хвичи.
minai
minai
18 декабря в 23:50
Он и в Рубине то еле ноги передвигает, а в АПЛ надо будет играть 3 игры в неделю, причём футбол там скоростной и контактный. Он выдохнется очень быстро и сядет на лавку в лучшем случае, или в лазарет.
КЭТиК
КЭТиК
18 декабря в 22:13
Пусть почувствует себя звездой.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 декабря в 21:58
Хорошо подмечено - "феноменальная" игра Кокорина в серии А значительно подорвала интерес к футболистам из РПЛ в топовых чемпионатах.
Gahi
Gahi
18 декабря в 21:42
Время покажет где на самом деле будет играть Хвича Кварацхелия. Удачи
Ironigor
Ironigor
18 декабря в 21:37
Кроме разговоров, до дела ничего ещё не дошло.
berda2003
berda2003
18 декабря в 21:23
носятся с этой хвичей, как с какой-то породистой борзой...
drug01
drug01
18 декабря в 21:15
Меньше разговоров больше дела
shlomo
shlomo
18 декабря в 21:09
Посмотрим на то что получится...
ЮЗИК
ЮЗИК
18 декабря в 20:54
Вряд ли наши там заиграют
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