Канчельскис: «Переход Хвичи в „Эвертон“ возможен»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис порассуждал о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в один из клубов АПЛ.
В Англии играть не так уж и просто, это не Россия. Переход Хвичи в «Эвертон» возможен, так как там работают наши соотечественники. Все будет зависеть от Кварацхелии, если он быстро выучит язык, перестроится, то сможет быстро адаптироваться к АПЛ.
Еще у «Саутгемптона» очень грамотная селекция, могут продать и заработать деньги на футболисте. К игрокам РПЛ уже не такое большое внимание, после сделки с Кокориным. Почему Хвича показывал невзрачный футбол в первой части сезона? Он зависимый футболист, и в целом «Рубин» плохо играл.