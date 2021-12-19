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Аршавин – о Ваноли: «Странно выглядит со стороны его назначение»

вчера, 09:19

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал назначение на пост наставника «Спартака» Паоло Ваноли, который ранее не имел опыт самостоятельной тренерской работы.

Мне трудно это оценивать. Странно выглядит со стороны его назначение. Но кто звал его, наверное, уверены в нем. Что может сделать Ваноли за три зимних сбора? Мне кажется, что этого хватит, чтобы какие-то свои идеи реализовать.

Ваноли подписал трудовое соглашение со «Спартаком» до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на сезон.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:07
Аршавин : про Ваноли и Спартак я уже высказался . Чем бы ещё заняться ? ))))
cska1948
cska1948 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:19
Специалисты всё понимают. Только ни кто называть вещи своими именами не хочет. Побаиваются, что Федун их по судам затаскает...
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 09:50
Гороскоп Заремы не ошибается
протон
протон
вчера в 09:41
Когда уже у нас хоть что-нибудь будет не странно?
протон
протон
вчера в 09:41
В РПЛ вообще много странностей
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:36
Очередная надежда Спартака на чудесное назначение тренера.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:26
Никто не может понять)))
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