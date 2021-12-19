Аршавин – о Ваноли: «Странно выглядит со стороны его назначение»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал назначение на пост наставника «Спартака» Паоло Ваноли, который ранее не имел опыт самостоятельной тренерской работы.
Мне трудно это оценивать. Странно выглядит со стороны его назначение. Но кто звал его, наверное, уверены в нем. Что может сделать Ваноли за три зимних сбора? Мне кажется, что этого хватит, чтобы какие-то свои идеи реализовать.
Ваноли подписал трудовое соглашение со «Спартаком» до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на сезон.