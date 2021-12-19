Аршавин – о Ваноли: «Странно выглядит со стороны его назначение»

Экс-игрок сборной России прокомментировал назначение на пост наставника «Спартака» , который ранее не имел опыт самостоятельной тренерской работы.

Мне трудно это оценивать. Странно выглядит со стороны его назначение. Но кто звал его, наверное, уверены в нем. Что может сделать Ваноли за три зимних сбора? Мне кажется, что этого хватит, чтобы какие-то свои идеи реализовать.