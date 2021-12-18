Колосков: «Чем быстрее Хвича уедет из „Рубина“, тем для него лучше»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном отъезде из «Рубина».

«Эвертон» всяко лучше, чем «Рубин». Это шаг вперед для Хвичи, и играть в АПЛ не каждому дано. Думаю, в Англии ему придется долго адаптироваться к чемпионату.

У Хвичи получается хорошо играть на свободном пространстве, где он показывает свои лучшие качества: дриблинг, скорость. Почему Хвича сдал в этом сезоне? Только Слуцкий может ответить на этот вопрос. Может, тренироваться плохо стал или снизил к себе требования. Чем быстрее Хвича уедет, тем лучше.