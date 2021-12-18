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Колосков: «Чем быстрее Хвича уедет из „Рубина“, тем для него лучше»

вчера, 20:04

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном отъезде Хвичи Кварацхелии из «Рубина».

«Эвертон» всяко лучше, чем «Рубин». Это шаг вперед для Хвичи, и играть в АПЛ не каждому дано. Думаю, в Англии ему придется долго адаптироваться к чемпионату.

У Хвичи получается хорошо играть на свободном пространстве, где он показывает свои лучшие качества: дриблинг, скорость. Почему Хвича сдал в этом сезоне? Только Слуцкий может ответить на этот вопрос. Может, тренироваться плохо стал или снизил к себе требования. Чем быстрее Хвича уедет, тем лучше.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:40
Хвиче, действительно, надо как можно скорее бежать из РПЛ, а то уже начал деградировать потихоньку, потеряв мотивацию. Ему уже явно нужен новый вызов, он до него дорос и в нём нуждается. Фёдор Чалов самый свежий пример, когда человека вовремя не отпустили по глупости, за неплохие деньги. И мы видим во что Чалов превратился. Надеюсь, Фёдор всё же выберется из кризиса в силу своего молодого возраста, наберёт былую форму и станет ещё больше прогрессировать. Может тогда в АПЛ про него опять вспомнят. Так что старик Колосков прав. Если есть предложения из топ лиг, то футболистов надо отпускать, пусть даже не в топ команды. Главное перейти в сильный чемпионат, а там уже будет всё зависеть от самого игрока. Заиграет хорошо - его купит и топ клуб.
pomor45
pomor45
вчера в 20:18
Много шума из ничего.
drug01
drug01
вчера в 20:14
Пожелаем успеха ему
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:11
Кокорин курит , Миранчук по праздникам выходит, Шомуродов сдулся тоже, так что не факт , что у Хвичи получится.
Но выбор за ним.
протон
протон
вчера в 20:06
Не многовато ли новостей про него? Не хочет играть тут - пусть валит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:06
Не надо его переоценивать.
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