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Юран: «Я не верю в успех Ваноли. Его даже в Италии никто не знает»

вчера, 12:04

Наставник «СКА-Хабаровск», а в прошлом футболист «Спартака» Сергей Юран отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера «красно-белых»:

Не надо сравнивать Карреру с Ваноли. Каррера не сразу стал главным, до этого он был обычным тренером при Аленичеве и в это время знакомился со штабом, футболистами, лигой, адаптировался в стране. А Ваноли кто? Он нигде не работал главным тренером, никто не знаком с его футболом. Я не верю в успех Ваноли, у меня огромные сомнения насчет него. Чудес не бывает. Быть тренером в штабе — это проводить разминку, работа с защитниками. Главный тренер — это человек, который должен принимать решения, делать план, тактику на игру, выбирать стартовый состав и так далее.

Мне неприятно видеть, как ведущая команда страны, где я играл, с которой выигрывал трофеи, приглашает человека, который ни разу не работал в роли главного тренера. Ну потренирует «Спартак» и отправится обратно в Италию. Его даже в Италии никто не знает. Конечно, если он добьется какого-то успеха с «красно-белыми», я буду только рад. Но есть реальные вещи и виртуальные. Пока это все находится на уровне виртуальных. Это вам не колесо в автомобиле поменять, после чего она поедет.

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Все комментарии
karnager
karnager ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:13, ред.
Ну тогда Маклакова актера поставьте тренером Спартака, он хотя бы актёр и будет смешно комментарии давать и бегать по бровке как Шматко.. А судить по его работе будем, а не чувствам
Сп62
Сп62
вчера в 14:45
Прежде, чем колесо поменять, его необходимо отбалансировать. Опять же нужно время. А верить или нет, дело каждого. Судить надо по делам, а не по чувствам.
Gunslinger
Gunslinger ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:35
И из праха возрождается Любовь!!! :)))
Ironigor
Ironigor ответ МапС (раскрыть)
вчера в 14:24
Одна мечта в зимнее трансферное окно, теперь другая в летнее . Стабильность должна уже быть !!!)
МапС
МапС ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:21
Как показывает практика - не в конце, а почти в начале или середине сезона.
МапС
МапС
вчера в 14:08
С трудом представляю себе Зарему, самостоятельно меняющую колесо на своем автомобиле, да и Федуна тоже. Вызовут самую дорогую тех. помощь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:47
Может он теперь, со Спартаком, станет самым известным тренером на планете!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:34, ред.
У Федуна и Заремы надежда ,вера и мечта умирают в конце сезона.
cska1948
cska1948
вчера в 12:19
"...Его даже в Италии никто не знает..."
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Теперь узнают...
Cat01
Cat01
вчера в 12:05
А кто верит???
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