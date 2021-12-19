Юран: «Я не верю в успех Ваноли. Его даже в Италии никто не знает»

Наставник « СКА -Хабаровск», а в прошлом футболист «Спартака» отреагировал на назначение на пост главного тренера «красно-белых»:

Не надо сравнивать Карреру с Ваноли. Каррера не сразу стал главным, до этого он был обычным тренером при Аленичеве и в это время знакомился со штабом, футболистами, лигой, адаптировался в стране. А Ваноли кто? Он нигде не работал главным тренером, никто не знаком с его футболом. Я не верю в успех Ваноли, у меня огромные сомнения насчет него. Чудес не бывает. Быть тренером в штабе — это проводить разминку, работа с защитниками. Главный тренер — это человек, который должен принимать решения, делать план, тактику на игру, выбирать стартовый состав и так далее.

Мне неприятно видеть, как ведущая команда страны, где я играл, с которой выигрывал трофеи, приглашает человека, который ни разу не работал в роли главного тренера. Ну потренирует «Спартак» и отправится обратно в Италию. Его даже в Италии никто не знает. Конечно, если он добьется какого-то успеха с «красно-белыми», я буду только рад. Но есть реальные вещи и виртуальные. Пока это все находится на уровне виртуальных. Это вам не колесо в автомобиле поменять, после чего она поедет.